Пресс-служба приморского парламента – победитель всероссийского конкурса

Председатель Совета Федерации Сергей МИРОНОВ вручил награды за лучший информационный проект пресс-службе Законодательного Собрания Приморского края.

9-10 декабря в Совете Федерации на семинаре-совещании руководителей пресс-служб законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ были подведены итоги ежегодного конкурса на лучший информационный проект. Победителями среди десятков участников признаны пресс-службы пяти региональных парламентов: Приморского края, Кемеровской, Курской, Тамбовской, Амурской областей. Управление по связям с общественностью и СМИ ЗС ПК представляло на конкурс серию материалов, юбилейную книгу, материалы фотовыставки, тематические телесюжеты, подготовленные к 15-летию краевого парламента.

Традиционная встреча сотрудников региональных пресс-служб со спикером верхней палаты парламента прошла в формате живого диалога. Были затронуты вопросы оттока населения с Дальнего Востока, качества проработки законопроектов, национальных проблем и ситуация на Кавказе. Все выступающие отмечали важность объективного освещения деятельности органов государственной власти в СМИ. Сегодня необходим оперативный обмен информацией между регионами и центральными СМИ, в чем не последнюю роль играют пресс-службы всех ветвей власти, от которых в немалой степени зависит формирование положительного образа российской власти. Участникам семинара рассказали о новом порядке формирования Совета Федерации, вступающем в силу с 1 января и уже третьем за последние годы. Теперь в число сенаторов смогут попасть исключительно депутаты региональных парламентов и муниципалитетов и их срок будет исчисляться с момента назначения сенатора в регионе.