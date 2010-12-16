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Прямая линия с Владимиром Путиным – 16 декабря
Передача анонсируется как разговор о «широком спектре актуальных тем общественно-политической жизни страны», и премьер-министр обещает ответить на любой вопрос любого россиянина. По крайней мере, восемь подобных прямых разговоров с Владимиром Путиным, будь он хоть в ранге президента, хоть председателя правительства, показали, в тупик Владимира Владимировича поставить почти невозможно.
Тут главное - дозвониться, потому что нынче, похоже, Дальнему Востоку не повезло, прямой телевизионной связи со студией, где будет находиться премьер, из городов региона не будет. Пока так, по предварительным данным. Возможно, сиё объясняется недавним визитом премьера в Хабаровск на межрегиональную конференцию «Единой России», прямая трансляция одной из встреч на которой шла по каналу «Вести 24». То есть за последние месяцы политика правительства по отношению к региону дальневосточникам донесена, если не сказать, разжевана: кто хочет знать, тот все понял. Это, правда, не исключает возможности обращения к премьеру с частными вопросами, жалобами, даже просьбами. Опыт показывает, действует.
В 2009 году в ходе видеоконференцсвязи к президенту Д.МЕДВЕДЕВУ (не к Путину) обратилась Анна ПЕТРОВСКАЯ из Владивостока, которая пожаловалась, что из-за отсутствия переходов на скоростной дороге, которая проходит через пригородные районы Владивостока, постоянно гибнут люди. На переадресованный губернатору вопрос, он рассказал, что в ходе реконструкции трассы М-60 будет построено 18 воздушных переходов. И вот, пожалуйста, строят.
В 2007 году в прямом телеэфире жительница острова Русского Ольга САТИНКО передала Путину привет. Ее вопрос был о «синдроме оторванности» всей части России, лежащей восточнее Урала. При этом она отметила, что если «Владивосток оторван от России, то остров Русский оторван от Владивостока». Она пожаловалась на проблемы с паромом, от которого зависят жители острова. В конце спросила, состоится ли в связи со всем этим саммит на острове Русский. Путин согласился с ней, что оторванность - большая проблема. Заверил женщину, что «мы не допустим, чтобы ситуация там деградировала и дальше». Именно в ходе этого разговора Владимир Путин впервые сказал, что саммит АТЭС будет проходить на острове Русском и «к нему будут построены один или даже два моста».
В том же году студент-второкурсник поинтересовался программой переселения соотечественников и вопросом оттока кадров в Москву и Санкт-Петербург. Студент Владик заявил, что не хотел бы уезжать с Дальнего Востока после окончания вуза, но понимает, что не сможет найти здесь работу. В ответ Путин, улыбнувшись, сказал, что «мы все не хотели бы, чтобы вы уезжали, Владик». И рассказал о программе переселения. И еще один студент в тот год волновался за возможность Владивостока стать криминальным центром: «Меня зовут ТКАЧЕНКО Александр. Я тоже являюсь студентом третьего курса финансового факультета. Меня тревожит такой вопрос: не станет ли наш город после проведения саммита АТЭС каким-то центром концентрации ресурсов именно в криминальной сфере? Потому что планируется, насколько я знаю, открытие каких-то игровых зон…».
В 2006 г. с Владимиром Путиным «от нас» в телеэфире разговаривала Находка. Водитель междугородних перевозок Владимир ЛУШПАЙ интересовался дорогой «с Дальнего Востока на Большую землю», а Виктор БУХАЛЬСКИЙ - международной обстановкой: «Совсем недавно над Северной Кореей испытали ядерное оружие. Это рядом с нами. Нам это не нравится. Что сейчас будем делать?»
К слову, введением дотаций на авиабилеты для некоторых категорий дальневосточников мы обязаны Оксане КРЫМОВОЙ, жительнице Хабаровска, которая в 2008 г. в телеэфире спросила премьер-министра: «Я бы хотела выразить, наверное, волю многих жителей Дальнего Востока. Мы ощущаем определенную изолированность от центральных районов России, не могут многие семьи позволить себе выезды, вылеты на самолете, потому что билеты на самолет стоят в районе 30 тыс. руб. и более. У меня ребенок попросился на каникулы в Питер выехать, но я вынуждена была ему отказать. Какие все-таки меры будут приниматься, чтобы медработники и педагоги могли позволить себе такую роскошь»?
Лично мне с 2002 года и до сих пор памятна жалоба 11-летней Наташи БУЯНОВОЙ из Биробиджана, позвонившей в cаll-центр на прямую линию тогда президенту Путину. Девочка жаловалась, что на главной площади города поставили искусственную, а не настоящую елку. (Вопрос выдали в эфир, встречаются и cаll-центре редакторы-шутники). Пришлось президенту просить губернатора Еврейской области заменить ее на натуральную. Наутро по Биробиджану гулял анекдот о том, что горожане водили хоровод восьмеркой вокруг двух елок – искусственной и натуральной. На самом деле просьба президента выполнена не была. Когда корреспонденты приехали к девочке домой, та плакала навзрыд. Да и ее мама с трудом сдерживала слезы. Как выяснилось, кто-то позвонил им и сообщил, что за такие звоночки президенту в сталинские времена они обе уже сидели бы в лагере. Другие звонившие просто высказывали недовольство: мол, нашла о чем попросить, когда пособия детские всего 70 руб. платят, да и то с задержками.
На самом деле девочка была очень огорчена тем, что ее лишили развлечения: дети обожали наблюдать за операцией по доставке елки из тайги. Вертолет летел обычно над рекой Бирой, держа за макушку лесную красавицу. А после посадки на площади летчики разрешали детям заглянуть в кабину. А в тот год елку впервые поставили не искусственную, а сборную. У детей кончился праздник…
Поэтому в принципе вопрос может задать каждый – ответит ли на него Владимир Владимирович в телеэфире – другой вопрос.
Прямую трансляцию будут вести телеканалы «Россия», «Россия-24», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Позвонить можно в единый центр обработки информации, можно отправить SMS-сообщение на сайте теле- или радиопрограммы. Можно оставить свой вопрос на сайте : http://premier.gov.ru или http://www.moskva-putinu.ru/. Номер телефона из любой точки России для городских и мобильных телефонов - 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов - бесплатный. Бесплатный номер для SMS-сообщений - 04040.
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