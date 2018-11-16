Социологи изучают предвыборную ситуацию в Приморье

Самая интересная тема – позиция кандидата Кожемяко

Как уже сообщалось, Избирательная комиссия Приморского края в среду, 14 ноября, приняла документы от врио Губернатора региона Олега Кожемяко на регистрацию кандидатом на выборы главы региона.

Олег Кожемяко передал председателю краевой Избирательной комиссии 8 010 подписей избирателей и 147 подписей муниципальных депутатов. Документы приняты на регистрацию и рассмотрение комиссией. Решение будет вынесено не позднее 20 ноября.

Отметим, что, согласно требованиям, для регистрации все кандидаты должны предоставить в крайизбирком не менее 7 тысяч подписей избирателей и не менее 141 подписи муниципальных депутатов. Кожемяко, как известно, первым подал документы на выдвижение и одним из первых - на регистрацию. Несмотря на свой статус глава региона проделал процедурный путь по всем правилам и не стал устраивать из этого какое-либо шоу или интригу, а просто придерживался принципу «закон один для всех».

Кстати, помимо Кожемяко документы на регистрацию подают и другие кандидаты от разных партий. Никто из них не жаловался на давление или какие-то проблемы при прохождении муниципального фильтра, а просто работали с депутатами и главами.

На пресс-подходе Олег Кожемяко поблагодарил приморцев за поддержку, отметив, что начатая им работа по улучшению жизни в Приморье будет продолжена.

«Хотел поблагодарить жителей Приморья за оказанную широкую поддержку в сборе подписей. Это значит, что наша совместная работа по наведению порядка, решению самых насущных проблем актуальна и востребована жителями, поэтому мы будем продолжать работу. У нас впереди много районов, которые еще предстоит посетить. В ближайшее время также состоится встреча с председателем правительства. Нужно высказать свою позицию на государственном уровне по обеспечению лекарствами, в частности», - заявил врио губернатора.

Стоит отметить, что для Кожемяко, о чем он не раз заявлял, было важно выдвигаться именно в порядке самовыдвижения без каких-либо партий. В регионе по-прежнему наблюдается общественный раскол, который необходимо устранять. А это возможно только в процессе объединения вокруг одной цели - развитие региона для его жителей.

Незадолго до этого шага региональные эксперты уже оценили промежуточные позиции Олега Кожемяко. Так, консалтинговый центр «Эксперт Групп» в начале ноября провёл социологическое исследование по тему предвыборной ситуации в Приморском крае. Опрос проводился для изучения текущих позиций основных кандидатов в губернаторы региона, информирования населения о повторных выборах 16 декабря, а также оценки социального самочувствия со стороны жителей.

Несмотря на то, что Кожемяко всего чуть больше месяца находится на посту главы региона, он уже успел наработать известность и собственный уровень поддержки населения. Его рейтинг уже перевалил за 40%. Это говорит о том, то несмотря на недовольства народа политикой федеральных властей, жители края понимают, что регион должен развиваться в правильном направлении и дальше.

Так, по словам представителей «Эксперт Групп» наибольшей известностью из выдвинутых на момент проведения исследования 18 кандидатов, обладали три всего кандидата. Лидером по данному показателю является глава региона Олег Кожемяко (81%), с небольшим отрывом идёт депутат Законодательного Собрания Приморского края Андрей Ищенко (73%) и замыкает тройку депутат Государственной Думы Российской Федерации Андрей Андрейченко (34%).

Вместе с тем, как отмечают авторы исследования, рейтинги поддержки у кандидатов несколько иные и итоговые показатели поддержки населения будут зависеть от того, как будет выглядеть финальный пул кандидатов после регистрации. В этой связи авторы исследования тестировали разные варианты списков кандидатов. В зависимости от них рейтинг Олега Кожемяко колеблется от 38 до 43 процентов от всех. При этом процент допустимого голосования за Кожемяко - 57%. Что касается рейтинга Андрея Ищенко, то в зависимости от вариантов он колеблется от 20 до 23%.

При этом, по словам экспертов, так было не всегда. После назначения врио Губернатора Приморского края Олега Кожемяко его рейтинг составлял 25-26 %, тогда как у Ищенко он был 41%. Однако у «красного губернатора» уже на тот момент отмечалась отрицательная динамика, в сравнении с сентябрьскими показателями.

«Сейчас рейтинг Олега Кожемяко растёт соизмеримо его активности в регионе. Ранее динамика была не столь высокой, учитывая то, что команда Кожемяко работала на повышение его узнаваемости. В такой период население, как правило, не обращает внимание на дела, а лишь знакомится с персоной политика. Теперь же произошёл накопительный эффект, который в перспективе позволит усиливать поддержку со стороны населения ускоренным темпом. Однако, нужно понимать, что впереди ещё больше месяца и активная агитационная кампания, поэтому всё может измениться. Но, пока, мы констатируем положительную динамику рейтинга Олега Кожемяко», - говорит директор консалтингового центра «Эксперт Групп» Павел Наливайко.

«Многое может оказать влияние на итоговый результат, поэтому говорить однозначно о победителе пока не приходится. Ведь нужно понимать, что в регионе по-прежнему сохраняется высокий уровень протеста, природа которого до конца не изучена, - резюмирует Гребенюк. Кроме того, по его словам, короткое временное плечо кампании повышает значение любого шага штабов кандидатов. Любое тактическое решение может повлиять на результат, в случае допущений любой ошибки отыграть всё и оправиться от неё будет уже невозможно», - отмечает политолог Сергей Гребенюк.

«В ситуации, когда рейтинг Олега Кожемяко растет день ото дня, люди видят, что врио губернатора эффективно работает, и есть реальные результаты его деятельности, поставлена задача делать разного рода оголтелые вбросы. Вспомните недавнюю историю с попыткой изрезать баннер около штаба Кожемяко. Думаю, это только начало. Мы должны быть готовы, что дальше будет хуже. Я убежден, что в Приморье некие силы хотят воплотить в жизнь второй Майдан», - подчёркивает политический консультант Пётр Ханас.

Кожемяко ожидаемо без каких-либо проблем собрал необходимое количество подписей. При этом помимо 147 подписей в рамках муниципального фильтра ему удалось заручиться поддержкой более 100 000 тысяч жителей Приморья, которые поставили за него свою подпись. Люди видят, что Кожемяко доказывает свой профессионализм и преданность Приморью реальными делами и ценят это, оказывая ему свою поддержку.