Фонд развития Дальнего Востока меняет ориентацию

Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона в ближайшее время изменит модель своего функционирования. Одновременно с этим произойдет смена руководства фонда, который при этом останется дочерней компанией Внешэкономбанка (ВЭБ). Тем самым будет разрешен конфликт интересов госкорпорации и ускоренного развития Дальнего Востока.

«Решения о смене модели развития фонда и его руководства уже приняты, подготовлены и в ближайшее время будут объявлены», - сказал на пресс-конференции в Хабаровске министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, подчеркнув, что «конфликт интересов самого ВЭБа и ускоренного развития Дальнего Востока» будет разрешен в пользу последнего.

25 апреля этого года премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ в ходе заседания правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока поручил правительству и ВЭБу в течение месяца принять решение по нормальному функционированию фонда.

«Ликвидировать мы его не будем, потому что такой инструмент нам нужен. Есть субъективные причины, и в них нужно разбираться, но главное, что тот механизм принятия решений, который есть, даже относительно небольшого объема денег, заложенного в фонд, он не работает. Жду предложений в месячный срок от правительства и ВЭБа. Если этих предложений не будет, я приму решение сам, но тогда мне придется всех, кто этим занимался до сей поры, от этого направления работы отстранить», - заявил тогда премьер.

Дмитрий Медведев также отметил, что Фонд должен привлекать инвестиции и ускорять развитие территорий. «Пока надо признать, что Фонд с этой задачей не справляется. Варианты активизации его работы готов выслушать разные, начиная от передачи самого имущества Фонда, включая и деньги, обратно в собственность РФ, то есть в имущество казны, или же тот вариант, который связан с передачей управления соответствующему специализированному органу с закреплением этого имущества за ВЭБ», - сказал премьер.

А 1 сентября в Якутске на совещании о господдержке инвестпроектов и территорий опережающего развития на Дальнем Востоке Президент России Владимир ПУТИН сказал, что созданный два года назад Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона так и не заработал. Средства - а это где-то от 15 до 20 млрд рублей - так и остались лежать на депозитах.

Досье "Золотого Рога": ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» создано в ноябре 2011 года. Уставный капитал - 15,5 млрд рублей. Фонд является 100%-но дочерней организацией Внешэкономбанка.

Ни копейки инвестиций

По словам Александра Галушки, есть две основные причины того, что заложенные в фонд средства на практике не используются.

«Причина состоит в порядке работы этого фонда - есть соответствующая инструкция Минфина, которая является крайне непригодной для практической работы. Это первая причина. И вторая причина - это несоответствие интересов Внешэкономбанка в целом и задач развития Дальнего Востока, который погружен во Внешэкономбанк как одна из частностей, которыми он занимается», - сказал министр.

«На текущий момент мы имеем ситуацию, когда третий год существует фонд, не осуществивший ни одной сделки, не инвестировавший ни копейки, ни рубля в развитие Дальнего Востока. Могу сказать, что мы со своей стороны с Юрием ТРУТНЕВЫМ (вице-премьер - полпред президента в ДФО) перед председателем правительства эту проблему поставили практически с начала момента нашей работы. Есть соответствующее поручение председателя правительства, которое сегодня реализуется. И я думаю, о некоторых первых шагах вы очень скоро узнаете», - заявил Александр Галушка.

В поисках инициаторов-интеграторов

Эксперты уверены, что главными причинами, тормозящими работу Фонда, являются отсутствие четких правил игры и, как это часто бывает в таких проектах, подковерная борьба за право рулить денежными потоками.

Досье "Золотого Рога": Фондом уже успели поруководить три менеджера. С момента его создания в ноябре 2011 года у руля встал Геннадий Алексеев. Он совмещал посты председателя правления и генерального директора, пока в сентябре 2012 года на эти позиции не был назначен директор дирекции государственно-частного партнерства ВЭБа Александр Баженов. Геннадий Алексеев тогда стал президентом Фонда и остался членом совета директоров. В январе 2013 года Фонд возглавил бывший глава ОАО «Уралкалий» Павел ГРАЧЕВ, отработавший до конца года. В настоящее время врио гендиректора числится Евгений СИДОРЕНКО.

По мнению Евгения Сидоренко, на сегодняшний день одной из главных проблем инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе является отсутствие детально проработанных, экономически обоснованных и структурированных проектов, которые бы в полной мере отвечали требованиям срочности, возвратности и доходности. Причиной является отсутствие у регионов двух основных ресурсов - времени и денежных средств.

«Приведу очевидный пример: в Приморском крае существуют два приоритетных проекта - международные транспортные коридоры «Приморье 1» и «Приморье 2». Эти проекты могут стать локомотивами экономического роста на Дальнем Востоке и реализовать возможности выгодного географического положения региона. Проекты являются комплексными и предполагают создание нескольких видов инфраструктуры: пограничных переходов Гродеково, Махалино, Краскино, Пограничный; строительство автомобильных и железных дорог; строительство мультимодальных морских терминалов в бухтах Троицы и Суходол. Однако инициатора-интегратора (девелопера) у таких комплексных проектов нет, как в силу ресурсных ограничении регионов, так и в силу отраслевой специализации каждого частного инвестора. Общество (Фонд. - Прим. авт.) должно стать локомотивом и инициатором таких проектов, вести активную их подготовку от концепции до реализации, таким образом выполнить миссию института развития», - отмечает Евгений Сидоренко.

На практике роль локомотива Фонду не удается. В годовом отчете приводятся три примера инициированных и подготовленных к реализации проектов. Например, строительство пограничного железнодорожного мостового перехода через Амур между населенными пунктами Тунцзян (КНР) и Нижнеленинское (Еврейская автономная область).

Перейти через «Рубикон»

«Общество во взаимодействии с компаниями KPMG, DB International, AECOM и Freshfields разработало бизнес-план инвестиционного проекта, осуществило анализ потенциального грузопотока, сформировало финансовую модель, определило структуру проекта, а также привлекло соинвесторов в лице российско-китайских фондов под управлением РФПИ. Инвестиционный проект планируется к реализации в 2014 году. Общий объем инвестиций общества и соинвесторов составит до 11,05 млрд рублей», - говорится в материалах Фонда.

Проект действительно реализуется, но не так быстро, как заявлено Фондом.

«Железнодорожная компания Тунцзян», реализующая китайскую часть проекта, уже привлекла кредит Экспортно-импортного банка Китая для финансировании работ. «Сумма кредита составляет 400 млн юаней. Общий объем инвестиций в этот объект оценивается в 2,632 млрд юаней», - сообщила «Интерфаксу» председатель Ассоциации прикладной экономики провинции ЧжанЧуньцзяо.

Конкретную дату начала строительства Чжан Чуньцзяо назвать затруднилась.

«Когда мост будет построен, все железные дороги Китая и России будут соединены, проблемы с перевозкой и расстоянием будут одновременно разрешены. Тунцзянский китайско-российский мост сократит расстояние перевозок через провинцию Хэйлунцзян до Хабаровска, Москвы на 500 км, уменьшит время перевозки на 7 часов», - подчеркнула она.

Досье "Золотого Рога": В феврале ООО «Рубикон» (100%-ная «дочка» золотодобывающего альянса Petropavlovsk) и Тунцзянская железная дорога, входящая в корпорацию Chinese Railways, приступили к строительству пограничного железнодорожного мостового перехода через Амур. Пропускная способность составит от 5,2 млн тонн грузов в год (I этап) до 20-21 млн тонн (II этап). Мост строится на условиях государственно-частного партнерства, частные инвестиции оцениваются в 6 млрд рублей (разделены поровну между российской и китайской сторонами), еще 1,73 млрд рублей выделяет федеральный бюджет на строительство пункта пропуска. Международный проект планируется завершить в декабре 2016 года. Мост позволит компании IRC (структура Petropavlovsk, единственный производитель желруды на Дальнем Востоке России) поставлять продукцию на рынки АТР. Весной прошлого года ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» заключило соглашение с ГК «Петропавловск - черная металлургия» о приобретении 100% ООО «Рубикон».

Одним из самых разрекламированных проектов Фонда был проект развития аэропорта Владивостока и приаэропортовой инфраструктуры. В прошлом году ВЭБ, администрация Приморского края, ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» и сингапурская CAI даже заключили меморандум о взаимопонимании по реализации проекта развития аэропорта.

Однако когда нужно было переходить от слов к делу, все и затормозилось.

«В период с мая по август 2013 года в рамках взаимодействия с Фондом развития Дальнего Востока была подготовлена стратегия развития аэропорта на период до 2017 года, предусматривавшая реализацию ряда проектов. Представители ChangiAirportsInternational, привлеченной фондом в качестве потенциального инвестора и оператора аэропорта, действительно знакомились с проектом и с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности МАВ. Однако в связи с реорганизацией фонда работа приостановлена на неопределенное время», - отмечал генеральный директор ОАО «МАВ» Игорь ЛУКИШИН.

«Фонд развития Дальнего Востока совместно с ChangiAirportsInternational заинтересован в этом активе, но они приняли совместное решение пока не подавать заявку на его приобретение», - сообщила пресс-служба ВЭБа после того, как «Шереметьево» объявило запрос предложения на приобретение активов во Владивостоке.

Зато с собственным «портфелем»

В годовом отчете Фонда представлен так называемый «сбалансированный портфель инвестпроектов». В него, в частности, входят развитие международного аэропорта Хабаровска (Хабаровский край); строительство транспортной инфраструктуры для освоения Берингового угольного бассейна(Чукотский автономный округ) - Tigers Realm Coal Ltd.); строительство угольного морского терминала грузооборотом 20 млн тонн/год в районе м. Открытого (Порт «Вера») (Приморский край); строительство моста через реку Лена (Республика Саха (Якутия); строительство автомобильной дороги ст.Мозгон-Озерный ГОК (Республика Бурятия); строительство угольного терминала в порту «Восточный» (Приморский край); создание мультимодального портового комплекса в бухте Троицы (Приморский край); создание рыбного кластера в бухте Суходол (Приморский край). Однако назвать их проектами Фонда можно с большой натяжкой – у большинства есть якорные инвесторы, а мост через Лену был подвинут в очереди Крымом.

«Для успешного привлечения частных инвестиции необходимо создать качественный портфель перспективных проектов в стадии высокой готовности. Для достижения данной цели общество будет продолжать отбор и самостоятельное инициирование инвестиционных проектов. Привлечение дополнительных финансовых источников планируется не ранее 2016 года», - говорится в отчете Фонда. Хочется верить, что со сменой модели функционирования Фонд обретет второе дыхание и наконец реально возьмется за проектное финансирование.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.