Евгений Ясин: Серьезных провалов в экономике РФ в ближайшее время не будет

Серьезных провалов в экономике России в ближайшие годы не будет, заявил в четверг в ходе онлайн-конференции в РИА Новости научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.

"Диагноз мой такой - в ближайшее время у нас не будет ни больших темпов экономического роста и не будет никаких серьезных провалов. Это такое спокойное время, время стагнации. Но для бизнеса это не помеха", - сказал он.

Одним из самых перспективных секторов экономики Ясин считает сельское хозяйство.

"В мире складывается ситуация роста спроса на продовольствие, возможный продовольственный кризис, цены будут расти, Россия имеет шанс стать крупнейшим экспортером зерна в мире. Но для этого нужно работать", - отметил эксперт.

Вторым перспективным направлением, по его мнению, является строительство жилья.

"Строительство жилья эконом-класса для широких масс, чтобы люди могли покупать дома и квартиры по ценам, которые они в состоянии заплатить. Скажем, с помощью ипотечного кредита (...) У нас слабые позиции по отношению к 90-му году. Условия приобретения жилья сейчас составляют примерно 60% от того, что было в 90-м году. 42% населения России сегодня хотят улучшить свои жилищные условия, но не могут, потому что слишком дорого", - пояснил Ясин.

Третьим направлением, которое будет успешно развиваться в будущем, может стать медицина, считает научный руководитель ВШЭ.

"Это оказание медицинских услуг, медицинское страхование. Это большой бизнес. Задача государства состоит в том, чтобы создать условия для развития этой отрасли. Дело в том, что государство, конечно, взяло на себя обязательство бесплатной медицинской помощи. Но на современном уровне для всех желающих оказывать только бесплатную медицинскую помощь невозможно. Но российские граждане об этом хорошо знают, они платят. Нужно решать эти вопросы законно и так, чтобы было ясно, что есть некая государственная программа, все услуги бесплатные, остальное может быть платное. Или то, что платное, то приобретается на начало страхование. У вас появился страховой случай, за вас будет платить страховая компания, но перед этим вы будете платить взносы. Такая система отработана во всем мире", - сказал Ясин.

Кроме этого, по его мнению, Россия имеет большие возможности в производстве мяса.

"Рынки, вроде, заполнены, но конкуренция еще слабая, качество не всегда хорошее. Покупаем новозеландскую или австралийскую говядину, могли бы производить свое", - заявил он.

В качестве приоритетных направлений Ясин назвал энергетическое машиностроение, электротехнику и авиацию.