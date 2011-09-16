Реестр для инвестора

Каждая из территорий ДФО ищет свои пути развития, основанные на совокупности природно-климатических, географических условий, инфраструктуры и базовых отраслях экономики. Амурская область в этом смысле имеет немалые преимущества, которые Правительство области постоянно представляет на форумах, конгрессах, международных выставках, ведь без серьезных инвестиций даже мощный потенциал может остаться не реализованным. Но такая перспектива не входит в планы региональной власти.

Инвестиционный потенциал

Приамурье является инвестиционно привлекательным регионом и обладает высоким инвестиционным потенциалом, убеждены в министерстве экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области. В числе основных факторов, обеспечивающих эту привлекательность, в министерстве называют выгодное географическое и геополитическое положение (относительная близость к странам АТР, 1200 км государственной границы с КНР); наличие развитой транспортной инфраструктуры (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали, федеральная трасса «Амур»); уникальный минерально-сырьевой потенциал. Область занимает 13-е место среди регионов России по запасам минеральных и топливно-энергетических ресурсов, их стоимость экспертами оценивается от $700 млрд до 1200 млрд.

К не менее важным факторам относится энергоизбыточность региона. Около 70% технологически доступных гидроэнергоресурсов Дальнего Востока приходятся на территорию Амурской области. В настоящее время вырабатывается до 12 млрд кВт.ч электроэнергии, из них более 10 млрд кВт.ч – на гидростанциях. И, конечно, благоприятные условия для развития сельского хозяйства. В структуре Дальнего Востока сельскохозяйственные угодья Амурской области занимают 34%, пашня – 52%, удельный вес области в производстве продукции сельского хозяйства составляет 21%, в производстве сои – 65-70%;

На другую чашу весов, в какой-то степени нивелирующую этот потенциал, по мнению министра экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области Марины ДЕДЮШКО, ставятся недостаточная инфраструктурная составляющая территории и демографические проблемы. За последние 20 лет численность населения области уменьшилась на 21,6% и в настоящее время составляет 827 тыс. человек.

– Несоответствие ресурсного, экономического и демографического потенциалов в Амурской области появилось не сегодня – это уже на протяжении длительного периода основная проблема региона, – говорит министр. – Расчеты, планы по формированию центров или зон опережающего развития имеют достаточно длительную историю. Мы скрупулезно изучили все эти документы, в том числе по формированию территориально-производственных комплексов в зоне БАМ, и решили все рациональное использовать в своей работе. В том числе и при формировании центров регионального развития.

Зоны опережающего развития

Как рассказала «ДК» Марина Дедюшко, создание в Приамурье зон и центров опережающего экономического развития лежит в русле Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2009 г. Согласно этому документу в Амурской области будут сформированы три такие зоны:

Природно-ресурсная зона Байкало-Амурской магистрали (включает три подзоны – Западно-Амурскую, Зейскую и Селемджинскую);

Приамурская аграрно-индустриальная зона (с перспективами развития горно-металлургического комплекса);

Свободненская космическая зона.

Досье "ДК"

Западно-Амурская подзона будет формироваться на транспортной связке станций Бамовская – Тында. Основу ее развития составят промышленное освоение месторождений золота, титаномагнетитовых руд и апатитов, а также лесопереработка. Здесь получат развитие горнодобывающий и лесоперерабатывающий комплексы (г. Тында) и транспортно-логистический комплекс (г. Сковородино).

Зейская подзона располагается по транспортной оси Тыгда – Зея – Улак – Эльга (Якутия) со специализацией в области лесопереработки, энергетики, добычи полезных ископаемых, включая золотодобычу.

Селемджинскую подзону планируется сформировать в привязке к проектируемой радиальной железной дороге Шимановск – Чагоян – Гарь – Февральск – Огоджа. Основой ее развития служат месторождения железа, золота, цветных и редких металлов, угля, нерудных полезных ископаемых, лесосырьевые ресурсы и промышленные площадки в зоне Транссибирской магистрали и БАМа.

Основу развития Приамурской аграрно-индустриальной зоны с перспективами формирования горно-металлургического комплекса составляет создание ОЭЗ промышленно-производственного типа в городе Белогорск.

Свободненская космическая зона опережающего развития начинает создаваться на территории ЗАТО Углегорск и смежных муниципальных районов. Здесь будет сформирован комплекс высоких космических технологий, приборостроения и электроники, ориентированный на обеспечение потребностей строительства и функционирования космодрома «Восточный».

Методы и механизмы освоения территорий за последние десятилетия кардинально изменились – от планово-административных наметился переход на корпоративно-рыночные механизмы и приоритеты. Для сопряжения этих механизмов создаются разнообразные системы государственно-частного партнерства, вырабатываются различные меры господдержки инвесторов, принимаются региональные законы и программы.

Все это в комплексе начинает приносить результаты. Так, в 2010 году, по данным министерства экономического развития, объем инвестиций в основной капитал в экономике Амурской области составил 79,4 млрд рублей, что на 14% больше уровня 2009 года. Иностранные инвестиции в 2010 году составили $380,1 млн, что на 79 % больше, чем за 2009 год. Наибольший объем иностранных вложений направлен в добычу полезных ископаемых – 68,4%.

В 2010 году в области шла реализация 14 крупных инвестиционных проектов. Введены в эксплуатацию нефтепровод «Сковородино – граница КНР», вторая очередь Олекминского горно-обогатительного комбината на Куранахском месторождении титано-магнетитовых руд, золотоизвлекательного металлургического комбината на месторождении золота «Пионер». Начато строительство второй очереди нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС – Амурская – государственная граница. На Гаринском месторождении железных руд, Бамском месторождении золота проводятся геологоразведочные работы. Активно ведется строительство рудников на Маломырском и Албынском месторождениях золота.

В 2010 году Амурская область признана лауреатом международной инвестиционной премии «Инвестиционный ангел» в номинации «Самые инвестиционно привлекательные регионы России», награждена дипломом третьей степени Министерства регионального развития РФ в номинации «За обеспечение инвестиционной привлекательности региональной экономики». Национальное рейтинговое агентство «Эксперт РА» отметило Амурскую область в номинации «За минимальный инвестиционный риск в федеральном округе 2009/2010». В текущем году Амурская область отмечена как регион с инвестиционной активностью выше среднероссийского значения. В Рэнкинге регионов России по индексу физического объема инвестиций в основной капитал за январь-апрель область заняла четвертое место.

Законная поддержка

Системная работа правительства на повышение инвестиционной привлекательности региона, которой особое внимание уделяет губернатор Амурской области Олег КОЖЕМЯКО, продолжается и в 2011 году. Так, принята долгосрочная целевая программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Амурской области на период до 2013 года». В документе прописаны механизмы и направления деятельности по созданию удобной для инвесторов среды. В результате реализации программных мероприятий планируется увеличение объемов инвестиций, в том числе иностранных, изменение структуры экономики, появление новых отраслей.

Сегодня в правительстве области обсуждается вопрос создания «Агентства инновационного развития – Центра кластерного развития Амурской области» для организации эффективного взаимодействия между государственными и частными секторами экономики при разработке и реализации проектов развития территориальных кластеров, помощи в оформлении и продвижении проектов.

Важным инструментом повышения инвестиционной привлекательности Амурской области является развитие эффективных институтов взаимодействия власти и бизнеса. С этой целью в 2010 году был принят региональный закон «О государственно-частном партнерстве в Амурской области». На семинаре, проведенном правительством области совместно с Центром ГЧП ГК «Внешэкономбанк» были названы наиболее перспективные проекты для реализации на условиях ГЧП – это энергоэффективность, комплексная подготовка территорий к жилищной застройке, региональные и муниципальные дорожные объекты, инфраструктура туризма.

Еще одним документом, работающим на повышение инвестиционной привлекательности, стала долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2011 – 2013 годы». В соответствии с ней создано государственное автономное учреждение Амурской области «Фонд гарантий и развития малого и среднего предпринимательства».

В министерстве экономического развития области уверены, что свою роль в формировании благоприятных условий для притока инвестиций должен сыграть и областной закон «О локальных зонах экономического благоприятствования», работа над которым еще ведется. «Создание и функционирование локальных зон экономического благоприятствования необходимо для комплексного развития региона, модернизации экономики области, и поддержки обрабатывающих и высокотехнологичных производств, а также будет способствовать развитию туризма и рекреационной деятельности, внедрению инновационных технологий и производств», – говорит заместитель министра экономического развития, промышленности и транспорта Амурской области Оксана КУКШЕНЕВА.

Сейчас идет активная работа по поиску резидентов и созданию на территории Амурской области такой локальной зоны в городе Белогорске, в перспективе она может вырасти в особую экономическую зону промышленно-производственного типа. В конце 2010 года в Минэкономразвития РФ был представлен проект создания такой зоны. Основное направление деятельности предполагаемой ППОЭЗ «Белогорск» ориентировано на развитие предприятий обрабатывающих отраслей (пищевой промышленности, деревообработки), связанных с глубокой переработкой возобновляемых ресурсов области, сборочного производства сельхозмашин и спецтехники.

Перспективные кластеры

Для того чтобы создать в Приамурье режим наибольшего благоприятствования инвесторам, в правительстве области разрабатываются публичные реестры приоритетных инвестиционных проектов, «инвестиционных площадок», представляющих интерес для потенциальных участников проектов, а также перечень незадействованных производственных площадей на предприятиях области для предложения инвесторам.

При участии представителей власти, науки и бизнеса разработаны проекты развития нескольких кластеров, реализация которых даст синергетический эффект. Каждый из таких проектов подразумевает строительство новых предприятий, создание до нескольких тысяч дополнительных рабочих мест, что в свою очередь положительно скажется и на демографической составляющей Приамурья, поможет привлечь на ее территорию новое, а также закрепить проживающее здесь население.

«ДК» представляет несколько таких проектов.

Дальневосточный космический кластер

Создается на базе космодрома «Восточный». Ориентирован на использование современных технологий, интеграцию космической деятельности с промышленностью, наукой и образованием. Является основой регионального космического кластера.

Строительство космодрома стимулирует развитие региональной стройиндустрии на базе местных минерально-сырьевых ресурсов, электроэнергетики. Возможна кооперация космического центра с региональными промышленными предприятиями по размещению заказов на поставку высокотехнологичного оборудования. Потребности строительства и эксплуатации космодрома сформируют высокоинтеллектуальный трудовой потенциал, адаптированный к условиям проживания на Дальнем Востоке.

Соевый кластер

Цель проекта – организация устойчивой производственно-технологической цепочки от выращивания зерновых и масличных культур через их переработку и производство кормов к развитию мясного и молочного животноводства.

Создание кластера позволит возвратить в хозяйственный оборот неиспользуемые и залежные земли, увеличив посевной клин до 1,2 млн га, производство сои – до 900 тыс. тонн в год, а также производство соевых пищевых продуктов – растительного масла, соевого белка и лецитина. Объём финансирования – 21,8 млрд рублей. Инвестиции будут направлены на строительство маслоэкстракционного завода по переработке сои мощностью до 300 тыс. тонн, элеваторов с суммарной мощностью хранения до 100 тыс. тонн, животноводческих комплексов, на техническое оснащение сельхозпредприятий.

Энергетический кластер со строительством Ерковецкой тепловой электростанции в рамках проекта широкомасштабного экспорта электроэнергии из России в Китай

Основная цель проекта – строительство объектов электрической генерации на территории России суммарной мощностью до 10 800 МВт, сетей переменного и постоянного тока в России и Китае, поэтапное увеличение экспорта электроэнергии в КНР до 60 млрд кВт.ч в год к 2020 году.

Строительство Ерковецкой ТЭС мощностью до 3000 МВт на борту Ерковецкого буроугольного месторождения позволит увеличить экспорт электроэнергии до 20 млрд кВт.ч в год, а также добычу угля на Ерковецком месторождении до 18,5 млн тонн в год. Проектом запланирован пуск 5 энергоблоков начиная с 2016 года. Общая стоимость проекта 250 млрд рублей.

Формирование туристического центра в рамках российско-китайского проекта «Благовещенск – Хэйхэ – города-близнецы»

На российской территории будут размещены гостиничный и водный развлекательный комплексы, ледовый, туристский информационный и торгово-развлекательные центры, пешеходная улица. Планируется также создать новые туробъекты, среди которых три можно назвать уникальными.

«Парк мелового периода». В Амурской области находятся всемирно известные места раскопок динозавров. Одно из них – в черте города, другое – в 300 км к востоку. За 20 лет раскопок и научного изучения собрана редчайшая музейная экспозиция, в том числе скелеты динозавров. Предполагается строительство современного музея естественной истории и создание на его базе научно-познавательного бренда «Парк мелового периода».

Парк «Космическая одиссея». Проект связан со строящимся в области космодромом «Восточный» – главной космической гавани страны. Запуски ракетоносителей должны начаться в 2015, пилотируемые полеты – в 2018-м. На окраине г. Благовещенска предполагается построить парк «Космическая одиссея», в котором будут показаны макеты аэрокосмической техники, представляющие всю историю мирового освоения воздушного и космического пространства.

Парк «Этническая Россия». Комплекс этнических деревень расскажет об истории, традициях и быте населения Амурской области, где мирно живут и работают русские, украинцы, белорусы, татары, корейцы, эвенки и др.

Все три парка будут располагаться на обширной живописной территории в 200 га на северной окраине города, в 15-минутной доступности от таможни. Земельный участок под эти цели уже зарезервирован.