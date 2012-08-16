Виктор Ишаев: Вступление России в ВТО должно удешевить авиаперевозки на Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа, ZRPRESS. В пресс-центре российского агентства международной информации РИА Новости состоялась пресс-конференция министра РФ по развитию Дальнего Востока – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.

В ходе пресс-конференции Виктор Ишаев сообщил, что вступление России в ВТО и открытие российского рынка для иностранного бизнеса должно привести к удешевлению авиаперевозок на Дальнем Востоке, а также между этим регионом и остальной территорией страны. Сами региональные власти и российские авиакомпании с этим не справятся.

"Только конкурентная экономика обеспечивает развитие. Поэтому рынок авиаперевозок надо просто-напросто открывать", - отметил Виктор Ишаев, говоря о последствиях вступления России в ВТО для дальневосточных авиаперевозок.

"Не так, чтобы мы говорили, что вот у нас работают две компании - "Трансаэро" и "Аэрофлот", и они диктуют свои условия. А когда зайдут иностранные перевозчики, я уверен, что ситуация изменится. Я думаю, что после прихода иностранного капитала мы решим этот вопрос", - заметил он.

По его мнению, сами регионы без привлечения иностранных инвесторов проблему не решат.

"Просто так отрегулировать эти цены нереально. Кто-то говорит: мы сами разовьем. Не разовьют. Я один из первых аэропорт в Хабаровске забрал, пытался развить, но так и не смог. Уж очень дорого все это стоит", - сказал Виктор Ишаев, вспомнив свой опыт работы на посту Губернатора Хабаровского края.

По его словам, дальневосточными авиаперевозками заинтересовались корейские компании, которые готовы вложиться в систему аэропортов, включающую Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Магадан. Называть эти компании Виктор Ишаев не стал

Отвечая на вопрос китайского журналиста, насколько сейчас Дальний Восток зависим от Китая, полпред Президента РФ в ДФО Виктор Ишаев отметил, что российский Дальний Восток не находится в зависимости от Китая, хотя при этом экономика региона сильно ориентирована на КНР как на потребителя ресурсов.

"Вопрос о зависимости неприемлем в международном экономическом развитии. Ориентация на Китай - да, сегодня Китай является достаточно серьезным потребителем наших ресурсов, поскольку у нас очень близки границы. Если говорить в процентном отношении - это не больше половины однозначно, даже чуть меньше половины", - сказал он.

Виктор Ишаев перечислил основные ресурсы, которые получает КНР с российского Дальнего Востока: газ, нефть, биоресурсы, лес. По его словам, поставки леса с территории Дальнего Востока идут большей частью в Китай, однако объемы этих поставок не слишком велики.

Отвечая на вопрос о привлечении китайской рабочей силы, Виктор Ишаев отметил, что на Дальнем Востоке трудятся около 160 тысяч иностранных рабочих, примерно 30% из них составляют приезжие из Китая

"Учтенная и неучтенная иностранная рабочая сила на Дальнем Востоке - порядка 160 тысяч человек. Хотя миграционная служба вам покажет цифру меньше, но мы по своей методике определяем. Доля Китая в этом процессе никогда не превышала 40%, сегодня около 30%", - сказал Виктор Ишаев.

Он призвал не бояться привлечения иностранных рабочих, подчеркнув при этом, что "миграционные процессы должны быть управляемыми".

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