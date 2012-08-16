Вступление РФ в ВТО дало первые результаты: на минувшей неделе правительство РФ утвердило увеличение тарифных квот на экспорт леса почти втрое в 2013 году. Объем квот, представляющих из себя объем сырья, продаваемый по минимальным таможенным пошлинам, оговорен в пунктах подписанного властями страны протокола о вступлении во Всемирную торговую организацию. Однако существенного увеличения объемов продажи кругляка в связи с нововведением не ожидается, как не ожидается и значительных изменений в экономическом положении Дальнего Востока в связи с вхождением России в ВТО.

Судя по объемам квот, весь экспорт необработанной древесины уложится в низкие пошлины. Но уровень пошлины в рамках квоты останется таким же, как сейчас – 25%, что не дает повода предполагать значительное увеличение объемов вывоза лесосырья. Все, что покупается, продают и сегодня. Рост может произойти преимущественно по причине увеличения рынка потребления, который в данный момент демонстрирует тенденцию к уменьшению спроса.

Да и в целом вступления в ВТО дальневосточники могут не заметить.

- По нашим расчетам, на Дальнем Востоке вступление в ВТО практически никак не отразится на экономике. Все имеющиеся небольшие минусы уравновешиваются незначительными плюсами, - рассказывает заместитель директора по науке Института экономических исследований ДВО РАН Александр ГОРЮНОВ. – Незначительно пострадать может сельское хозяйство, а немного выиграть – промышленность.

Не видит причин для беспокойства и генеральный директор ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина» Александр ПЕКАРШ, к которому корреспондент «ЗР» подходил с данным вопросом. Не ожидает никаких дополнительных сложностей и гендиректор ОАО «Хабаровский судостроительный завод» Геннадий КОШКАРЕВ. Да и в целом, по оценке министра промышленности и транспорта Хабаровского края Владимира БЫЧЕНКО, также высказанной в разговоре с корреспондентом «ЗР», никаких потерь в курируемых им отраслях не произойдет.

Прежде всего, не оправданы опасения о значительном увеличении вывоза дешевого сырья. По данным Александра Горюнова, ситуация, подобная положению в лесозаготовках, складывается и в других ресурсных отраслях. В частности, торговля по всемирному протоколу никак не коснется области продажи нефти и газа, которая активно развивается в ДФО. Экспортные пошлины остаются на имеющихся уровнях, специально не оговаривается режим поставки углеводородов за рубеж. Требований по ликвидации государственной монополии через приватизацию контролируемых правительством РФ структур («Газпром», «Транснефть» и т.д.), в протоколе нет.

С засильем импорта проблем также ожидать не приходится. Поскольку импортозамещающих производств на российском Дальнем Востоке сегодня нет, никто от снижения ставок на ввоз товаров из-за рубежа не пострадает. Для защиты местного автомобильного рынка уменьшение таможенных пошлин будет растянуто на несколько лет, а принятые меры по введению утилизационных сборов дают безвременное преимущество автотехнике, произведенной на территории РФ.

На самом деле импортные пошлины заметно сокращаются по очень небольшому списку товаров, включая несколько позиций по сельскохозяйственной продукции, из которых выделяются свинина и вино. При этом появления на рынке дешевой китайской свинины с нетерпением ждут не столько жители, сколько мясоперерабатывающие предприятия, для которых проблема сырья все последние годы была основным препятствием в развитии. По остальным видам продукции снижение не превышает 5%, что вряд ли сможет существенным образом изменить ее положение на рынке.

Не только Дальнему Востоку – всей России вступление в ВТО не принесет в ближайшее время никаких существенных изменений. Поскольку процесс затянулся на 18 лет, в течение этого времени страна почти полностью привела стандарты своей внешнеэкономической деятельности под требования ВТО и долгое время исполняла их, не будучи членом организации.

- Наша проблема в том, что внутриэкономическая политика России не соответствует ее внешнеэкономической политике, - говорит Александр Горюнов. - Вообще-то вхождение в мировую экономику предполагает интенсивное развитие собственной промышленности, чтобы была продукция, с которой государство может встать на глобальных рынках. ВТО и нефть, газ, лес – не сильно связаны. Для полноценного участия в организации необходимо развивать промышленное производство, а российское государство на этом направлении пока не очень преуспело.

Александр ЗУБОВ, «Золотой Рог».