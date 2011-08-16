Тихоокеанская перезагрузка

В Петропавловске-Камчатском прошло 16-е ежегодное заседание Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (РАТОП).

Как рассказал «ДК» директор российского секретариата РАТОП Анатолий БУРЫЙ, идущая между странами «перезагрузка» сказалась и на уровне проведения нынешнего заседания. Состав участников отличался высоким представительством с обеих сторон. Делегацию США возглавил помощник секретаря Государственного департамента, со стороны РФ – посол по особым поручениям МИД РФ.

В деле облегчения контактов между жителями и бизнесом восточных регионов России и западного побережья США в качестве главной проблемы было названо отсутствие прямого транспортного сообщения. Откликаясь на растущий спрос, компания «ВладивостокАвиа» инициировала проект возобновления авиасообщения по маршруту Владивосток – Хабаровск – Петропавловск-Камчатский – Анкоридж, и к 2012 году на этой линии должны появиться регулярные рейсы. К необорудованному побережью не могут подходить круизные суда, из-за чего прибрежные дальневосточные территории теряют возможность получить часть туристического потока, состоящего из иностранцев, путешествующих морем и желающих видеть нетронутые цивилизацией земли российского востока.

Много внимания было уделено облегчению межчеловеческого общения. Выступавший перед участниками заседания в режиме видеоконференции посол США в России Джон БАЙЕРЛИ сообщил, что страны находятся «буквально в нескольких часах» от подписания договора, который позволит оформлять многоразовую визу на 3 года для деловых и туристических поездок. «Мы готовы выдавать многоразовые визы на 12 месяцев для официальных лиц с обеих сторон. Это первый шаг к переходу на 3-годичную многократную визу и первый шаг для дальнейшей либерализации отношений между Россией и США», – сказал посол.

По словам Анатолия Бурыго, в ходе заседания поднимался вопрос об организации консульских представительств для сбора данных и документов, выдачи виз в городах Дальнего Востока: Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Якутске, Магадане, возможно, в Хабаровске. Сейчас все вопросы решаются только в генеральном консульстве США во Владивостоке, что не очень удобно для жителей других особенно удаленных дальневосточных территорий.

Прозвучала серия предложений по активизации торгово-экономического сотрудничества. В частности, был поднят вопрос о превращении порта Петропавловска-Камчатского в морской хаб в связи с возобновлением движения по Северному морскому пути. Прохождение грузов от голландского Роттердама до портов Японии по традиционному южному морскому пути составляет около 30 суток, а по Севморпути – на 12 дней меньше. И главный город Камчатки в процессе «раскрутки» северного мореходства может получить роль значимого международного транспортного узла.

Принято решение рекомендовать российским властям рассмотреть вопросы, направленные на снижение или отмену таможенных и иных налогов и платежей, взимаемых при ввозе на территорию РФ самолетов, авиационных запасных частей, запасных частей для морских судов, не производящихся в России, предоставление равнозначных условий авиакомпаниям при совершении сделок по покупке воздушных судов. Решено также рекомендовать Правительству РФ рассмотреть возможность включения в концепцию обновления отечественного рыбопромыслового флота права владельцев осуществлять модернизацию судов с использованием современного технологического оборудования американского производства.