Партии в Приморье начали подготовку к муниципальным выборам

Всего через пять месяцев жители крупнейших приморских городов должны будут выбрать себе новую власть - мэров и депутатов. Региону вроде бы нужны новые политические имена, вот только способны ли озвучить их партии, которые сойдутся в схватке за депутатские и мэрские кресла?

«Золотой Рог» проанализировал, с чем подошли к старту большой избирательной гонки главные политические силы Приморья и могут ли вмешаться в их симфонию свежие нотки.

Партия власти: момент истины

Сентябрь-2014 станет для приморского отделения «Единой России», пережившего два года назад кадровую революцию, своеобразным экзаменом на зрелость. А кампании предстоят непростые: призами в избирательной гонке станут Уссурийск, Находка, Спасск-Дальний, Дальнереченск и, не исключено, Артем.

- Никаких контрольных цифр на выборы у нас нет. Что касается предварительного голосования, то на него практически везде мы выходим в основном с первой моделью (т.е. проголосовать могут все избиратели города или района), - сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе регионального отделения партии.

Добавим, что в избирательном цикле 2014 года партия впервые установила единый день праймериз – 31 мая. Таким образом, лидеры симпатий на каждой территории будут определены буквально за несколько дней до официального старта избирательной кампании, а у неудачников – если они решат попытать счастья от другой партии – останется крайне мало времени, чтобы разыграть «запасной вариант».

Между тем последние избирательные кампании свидетельствуют о том, что уверенно побеждать партия власти может лишь в отсутствие реальной конкуренции со стороны оппозиционных партий – такой вариант, как правило, наблюдается в отдаленных сельских районах. Там, где есть сильные кандидаты от оппозиции, представители ЕР либо проигрывают (Дальнегорск, Яковлевка), либо побеждают с незначительным преимуществом (Пограничный район). Тревожным звонком для партии власти стало и поражение ее кандидата на выборах главы поселка Зарубино, хотя победитель в итоге все же примкнул к «ЕР».

- Выборы в сентябре покажут, насколько новое руководство краевого отделения «ЕР» способно контролировать ситуацию, выстраивать отношения с городами и районами, работать с людьми, - считает политолог Виктор БУРЛАКОВ. – Однако успех партии на выборах, помимо ее самой, зависит от того, как на той или иной территории в период выборов сработает краевая администрация. Две эти структуры должны работать в тесной связке. Практика показывает, что если администрация работает плохо, то и «Единая Россия» на этой территории не добивается нужного результата.

Оппозицию не предупредили

Предвыборным сюрпризом, неприятным для большинства партий, стала инициатива по изменениям в Избирательный кодекс ПК, на днях озвученная вице-спикером краевого парламента Джамбулатом ТЕКИЕВЫМ. Суть поправок сводится к тому, чтобы в городах с населением менее 100 тыс. человек депутаты избирались исключительно по одномандатным округам, а не по смешанной системе, включающей партсписки. Если новая редакция Избирательного кодекса будет принята до июня, то кампании в Дальнереченске и Спасске-Дальнем пойдут по иному сценарию. Напомним, что в этих городах главы и сити-менеджеры назначаются при участии депутатов, поэтому партийный состав думы имеет еще большее значение, чем в других муниципалитетах.

- Появление поправок связано с отменой положений федерального законодательства, которые требовали формирования местных дум, где больше 20 депутатов, по смешанной системе с применением как округов, так и партсписков. Но в краевом Избирательном кодексе эта норма сохранилась. Поскольку право решать, как формировать представительные органы, теперь отдано местным органам власти, мы не считаем, что эта норма противоречит федеральному закону, - поясняет зампред комитета по региональной политике и законности ЗС ПК, второй секретарь краевого комитета КПРФ Павел АШИХМИН. – Однако «Единая Россия», которая уже не может набрать 50 проц. голосов по спискам, предпочла перейти к мажоритарному способу формирования дум во всех городах и районах, где проживает менее 100 тыс. человек.

Действительно, одномандатные округа традиционно считаются более удобной схемой для «Единой России», которая при такой схеме практически всегда получает большинство мандатов. Кроме того, она практически исключает попадание в думу кандидатов от небольших партий, у которых нет ресурсов для того, чтобы тягаться с «гигантами» даже на двух-трех округах. Впрочем, в случае со Спасском-Дальним, как полагают наблюдатели, отмена списков преследует еще и цель ослабить влияние главы города Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА и «партии «Спасскцемента» на процесс формирования городской думы. Что касается остальных муниципальных образований, то здесь переход к округам нивелирует возросшую в последние годы популярность «Справедливой России» и КПРФ, показавших неплохой результат по спискам на местных выборах-2013. Тем не менее приморские коммунисты, по словам Павла Ашихмина, будут способны «закрыть» своими кандидатами все муниципальные образования, где в сентябре состоятся выборы.

Не следует забывать и о так называемых непарламентских партиях, которые, впрочем, редко вмешиваются в борьбу между тяжеловесами. Локальными успехами в крае могут похвастать «Патриоты России», чей кандидат был третьим на выборах в Дальнегорске, и «Гражданская платформа», сумевшая выиграть выборы главы в Зарубино. Что касается приморского «Яблока», то оно, как ранее заявлял Николай МАРКОВЦЕВ, намерено побороться за депутатские мандаты и, возможно, пост мэра в Уссурийске. Впрочем, роль этих партий, а также «Родины» - это скорее гарантированная регистрация кандидатами тех, у кого есть амбиции и деньги, но не сложились отношения с крупными партиями. По мнению ряда наблюдателей, не следует исключать и переходов нынешних глав и депутатов, потерявших поддержку со стороны края, в другие партии, как это имело место в 2013 году.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.