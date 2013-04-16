Сахалинцы предлагают соединить остров с Японией энергомостом

С 23 по 24 апреля 2013 года в Токио (Япония) пройдет встреча деловых кругов «Сахалин - территория сотрудничества». В рамках мероприятия состоится презентация инвестиционного потенциала Сахалинской области для региональных и федеральных органов власти Японии и представителей бизнес-сообщества. В ходе встречи участники обсудят развитие новых направлений партнерства в экономической и гуманитарной сферах.

Мероприятие станет площадкой для бизнес-диалога между Россией и Японией и выведет двусторонние отношения на качественно новый уровень. Впервые будут представлены инвестиционные проекты в сфере энергетики и транспортной инфраструктуры, а также проекты в области аквакультуры, лесопромышленного комплекса, туризма и спорта. Особое внимание планируется уделить следующим перспективным проектам:

- Строительство энергомоста Хабаровский край – Сахалин – Япония;

- Развитие угольных месторождений Сахалина и перспективы создания углехимического производства;

- Организация транзитного сообщения Европа – Россия – Япония, включая строительство мостового перехода между Сахалином и материком;

- Проект «Горный воздух» – создание в Южно-Сахалинске базы по подготовке спортсменов к зимней Олимпиаде 2018 года в Южной Корее;

- Создание морского биотехнопарка;

- Строительство логистического центра оптовой торговли класса А в городе Южно-Сахалинске;

- Создание современного комплекса по глубокой переработке древесного сырья безотходного типа.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.