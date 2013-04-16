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Неразбериха в управлении приводит к отсутствию нормального регулирования работы пунктов пропуска на границе
С 1 июля 2013 года на территории ДФО начнется эксперимент по передаче части полномочий координационных советов (КС) пунктов пропуска через государственную границу руководству территориального управления Росграницы и теруправлений государственных контрольных органов.
Необходимость перемен вызвана крайней неповоротливостью действующей системы управления пунктами пропуска через КС, мешающей осуществлению важнейших оперативных действий. Один из пунктов преткновения - необходимость единогласной поддержки предлагаемых решений всеми членами совета пункта пропуска.
По мнению начальника управления экономики правительства Еврейской АО Галины СОКОЛОВОЙ, высказанному в ходе проведения круглого стола по поиску путей совершенствования КС: «Сегодня нереально сделать так, чтобы за решение проголосовали все». В свою очередь, главный специалист-эксперт регионального отдела ДВТУ Росграницы во Владивостоке Александр ПОКРАШЕНКО рассказал, что в первые 2,5 года его работы входящие в состав КС пунктов пропуска представители департамента промышленности и транспорта администрации Приморского края на заседаниях советов не присутствовали ни разу: «Потом назначили отдельную чиновницу, она в трех КС поучаствовала и все».
Старший офицер отделения службы пограничного контроля погрануправления ФСБ по Хабаровскому краю и ЕАО Павел ВЕРХНЕВ отметил в качестве негативного фактора отсутствие руководства пунктов пропуска и членов КС непосредственно на местах. Делегированные разными службами и ведомствами чиновники собираются только для проведения заседаний. Выходом из такой ситуации показалось создание администраций с постоянными штатными единицами. Кроме того, на круглом столе прозвучали претензии в адрес входящих в КС представителей госструктур, которые не имеют полномочий для принятия решений и вынуждены каждый свой шаг согласовывать с начальством.
Неразбериха в управлении приводит к отсутствию нормального регулирования работы пунктов пропуска, что самым негативным образом сказывается на пользующихся ими гражданах РФ. Кроме того, многовластие расхолаживает водителей пересекающих границу грузовых автомобилей. По замечанию Александра Покрашенко, в последнее время участились случаи пьянства, когда шоферы просто вываливаются из кабины на пункте пропуска или в очереди на подъезде к нему.
Все нюансы взаимоотношений мог бы урегулировать федеральный закон о пунктах пропуска, но такого в стране не существует. А имеющиеся попытки улучшения ситуации с помощью изменения нормативных актов приводят к курьезам. Так, руководитель ФБУ «Администрация Амурского бассейна водных путей» Александр САВИН сообщил, что федеральным законом внесено изменение в кодекс водного транспорта. В соответствии с ним с 6 марта 2013 года его должность перестала называться «Капитан речного порта Хабаровск» и звучит как «Начальник службы государственного портового контроля». А какие функции выполняет начальник службы в пунктах пропуска, открытых для захода иностранных судов, в нововведениях не прописано, в постановлении же правительства РФ говорится о функциях капитана речного и озерного порта, которого уже нет.
Ожидается, что с 1 июля к руководству территориального управления Росграницы и теруправлений государственных контрольных органов отойдут полномочия: по разработке и утверждению распорядка работы пункта пропуска; по утверждению паспорта пункта пропуска; по утверждению временных пределов пункта пропуска. С этого же времени решения КС будут приниматься простым большинством, а правила режима будут утверждаться приказом руководителя территориального органа агентства по обустройству государственной границы.
Александр ЗУБОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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