Южная Корея срочно вызвала в Сеул своих послов из России, Китая, США и Японии

Сложная внешнеполитическая ситуация, в которой оказалась Южная Корея, заставила руководство МИД страны срочно вызвать в Сеул своих послов в "четырех ведущих державах" - России, США, Китае и Японии, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Кроме того, пишет РГ, на родину прибыл и посол Республики Корея (РК) в ООН. Они совместно с главой МИД должны решить, в каком направлении следует выстраивать внешнюю политику в ближайшее время.

Напомним, что в последние месяцы Республика Корея оказалась в крайне непростом положении, перессорившись почти со всеми соседями. Китай, как и предупреждал, стал вводить санкции против Сеула в ответ на его решение разместить у себя системы ПРО США. С Японией возник скандал из-за возведения перед генконсульством Японии в Пусане статуи жертвам сексуального насилия со стороны японской военщины в годы Второй мировой войны. С КНДР отношения в полном тупике уже достаточно долго. Сеул и Пхеньян общаются друг с другом только на языке угроз, а все ранее существовавшие связи и каналы общения аннулированы. По поводу США существуют опасения, что Дональд Трамп займется пересмотром политики в отношении Корейского полуострова. Только с Россией у Южной Кореи нет серьезных конфликтов, но и Москва выступила категорически против размещения ПРО США, а экономическое сотрудничество оставляет желать лучшего.

Ожидается, что заседание пятерки послов и министра иностранных дел Юн Бён Се состоится в начале наступающей недели. Там же будут присутствовать и главы основных подразделений МИД РК. По словам источника в МИД Кореи, это первое совещание такого рода. Обычно в марте в Сеул на всеобщую встречу собирают всех послов Кореи, но нынешнее заседание проводится отдельно и впервые в истории. "Созыв такой встречи в узком составе означает, что мы не можем ждать обычного мартовского совещания послов. Ситуация сильно и быстро меняется, а потому мы должны что-то делать уже сейчас", - цитирует информагентство Ренхап слова источника в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве. Недавно Юн Бён Се в ежегодном отчете о работе за год подчеркнул, что страна столкнулась "с самым сложным после окончания "холодной войны" внешнеполитическим окружением и ситуацией".

Судя по комментариям, в Сеуле ожидают, что в ближайшие дни или недели ситуация на полуострове может обостриться, а потому корейцы хотят заранее подготовиться и проработать все возможные варианты, чтобы положение не ухудшилось. 20 января состоится инаугурация нового президента США Дональда Трампа. Так что в Сеуле также попытаются выработать свою линию в отношении Вашингтона, ожидая, что новая администрация главного союзника может потребовать от корейцев больше платить за пребывание в стране войск США.

Кроме того, по оценкам военных Сеула, КНДР вышла на завершающую стадию готовности к запуску межконтинентальной баллистической ракеты. Возможно, Пхеньян произведет запуск в день вступления Трампа в должность президента, попытавшись сразу показать, что Северная Корея не намерена отказываться от планов развития ракетно-ядерного оружия.

МЕЖДУ ТЕМ

Завершивший недавно свою работу на посту Генсека ООН Пан Ги Мун поддержал размещение противоракетных комплексов США THAAD в Южной Корее, против которых категорически выступают соседние Китай и Россия. Это заявление экс-генсек ООН сделал во время поездки в Пхентхэк, где находится база 2-й эскадры ВМС Республики Корея. Напомним, что Пан Ги Мун считается одним из главных претендентов на пост следующего президента Республики Корея. Вернувшись на родину, Пан сразу же развернул активную деятельность, что воспринято как де-факто начало президентской кампании.