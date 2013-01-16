Проект Госпрограммы по развитию Дальнего Востока до 2025 года в Москве разберут по косточкам

Накануне Дня российской печати министр РФ по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ традиционно встретился с журналистами. И, подводя пока предварительные итоги ушедшего года, министр уже тоже традиционно констатировал – темпы роста экономических показателей региона по многим позициям превышают среднероссийские.

Все у нас стабильно подрастает: и индекс промышленного производства, и инвестиции в основной капитал, и грузооборот, и объем строительства жилья. Падает только численность населения. За прошлый год оно сократилось на 15 тыс. человек. Рожать на Дальнем Востоке стали усерднее, чем в среднем по России, а вот жить здесь желающих не прибавляется. И в этом главный парадокс: позитивные перемены (по крайней мере, в экономической статистике) не служат аргументом для населения.

Хотя, признался журналистам Виктор Иванович, нынешняя положительная динамика может радовать чиновников, отвечающих за регион, а, чтобы его жители почувствовали реальную разницу в уровне жизни, нам еще свою страну догонять и догонять. Кардинально изменить ситуацию должна Государственная программа развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года, работа над которой в последние недели идет в авральном порядке. А 15 января в Москве проект программы, по словам министра востокразвития, будет досконально разобран большой группой ответственных лиц – руководителями регионов и крупных компаний, чиновниками, учеными, экспертами.

- Мы готовы к критике и очень в ней нуждаемся, - подчеркнул Виктор Ишаев. – Лучше сейчас, на стадии разработки и принятия принципиального для региона документа выяснить все отношения, учесть все интересы федерального центра и регионов, бизнеса и населения.

Госпрограмма должна стать управляющим документом развития. В нее войдут две федеральные целевые программы: «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года» и программа развития Курильских островов до 15 года. А также порядка 15 отраслевых программ, касающихся развития транспорта и энергетики, горной и нефтегазовой отраслей, медицины и образования, строительства жилья и т. д. В общем, сейчас идет работа над тем, чтобы все потребности и планы по развитию территорий и бизнеса свести к единому знаменателю, понятному всем. Как пояснил полпред президента, нужно все программы консолидировать и заставить их работать так, чтобы был обеспечен сценарий форсированного развития, которому, по его словам, обеспечена научная основа. Так, к 2025 году по отношению к 2011-му валовой региональный продукт должен увеличиться в 2,5 раза, производительность труда - в 2 раза, приток инвестиций должен быть массированным. Тут он привел в пример китайцев, которые в последние годы всему миру образец: в развитие северных территорий наши соседи вкладывают $500 млрд в год.

- У меня в кармане таких денег нет, - пояснил полпред, встретившись с моим вопросительным взглядом. - Поэтому в состав Госпрограммы будут входить и подпрограммы, направленные на улучшение инвестиционного климата. Необходимо разработать закон о развитии Дальнего Востока, который предусмотрит особые условия для ведения в регионе бизнеса, механизмы сотрудничества государства и частного капитала. Ежегодно государство должно инвестировать в регион не менее 100 млрд рублей и 600-800 млрд вкладывать частные компании.

Придут ли такие деньги в регион? Вопрос открытый. Сегодня со всей очевидностью известно только почему частный, не афилированный с государством, инвестор до сих пор обходит Дальний Восток стороной. Слишком велики издержки производства, поясняет Виктор Ишаев, энергетические и транспортные тарифы, большие расстояния и климатические условия редко какому предприятию позволяют иметь доходность хотя бы 12%, при том, что кредитных ресурсов дешевле 14% на рынке нет. Ну, и на что развиваться? И опять экскурс в китайский опыт – соседи для северных производственных зон создали такие условия, что рентабельность бизнеса здесь в среднем составляет 40%. При такой доходности можно строить новые производства и делать это быстрыми темпами. Приток частного капитала там обеспечен.

По словам министра востокразвития, Госпрограмма ставит задачу сделать регион конкурентоспособным за счет высокоэффективной и диверсифицированной экономики.

- От примитивной добычи полезных ископаемых нужно переходить к собственной переработке, на смену утратившим рыночные позиции предприятиям должны приходить высокотехнологичные производства с высокой добавленной стоимостью, - подчеркнул Виктор Ишаев.

Все это должно обеспечить более высокий уровень социального развития региона и способствовать закреплению здесь населения. Нас, кстати, по научным расчетам, должно стать на 2 млн больше (вместе с Байкальским регионом), и жить мы будем на 6 лет дольше.

Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.