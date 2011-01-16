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Никакие выборы

16 Января 2011, 21:45 | Дальний Восток

До выборов, если назначение можно назвать выборами, осталось менее двух недель. По городам и весям Приморья у каждого киоска стоят молодые люди. Они караулят огромные планшеты с портретом первого вице-премьера и раздают прохожим красочные буклеты с его изображением. На портрете - преемник. В середине буклета читаем "Важно сохранить набранный темп развития и не останавливаться"...

Боже избави от таких темпов, - хочется воскликнуть, изучив пропагандистскую листовку тех же приморских коммунистов. Те в своих предвыборных листовках напоминают, каков темп "преобразований" последних лет: "За последние 20 лет население России сократилось на 11 миллионов человек... За эти годы Россия потеряла 15000 деревень... Из-за рубежа сегодня ввозится 46% продовольствия... Средняя пенсия по стране составляет менее 3 тысяч рублей... Из 74 млн работающих - 55 млн получают зарплату менее 5 тысяч рублей... В стране более 3 млн безнадзорных детей". Но не дают коммунисты, и приморские в том числе, ответа на главный вопрос: почему исчезающие деревни строем идут голосовать за своих "душегубов"? Так, может быть, коммунисты чего-то не договаривают?

И здесь, думается, не вина, а беда российских коммунистов. Их лидеры также оторвались от народа, как и их прямые политические соперники. Пример. Постучав, открываю двери в кабинет руководителя Приморского крайкома КПРФ Владимира ГРИШУКОВА. Бывший депутат Госдумы сделал вид, что не узнал. Представляюсь. Спрашивает, почему, дескать, не по записи. Словно у него в приемной хвост журналистов стоит в ожидании интервью. Жду еще час. Занят. О его прогнозах в отношении предстоящих выборов узнать не удалось. Да, впрочем, уже и не хотелось. Равно как неделю назад меня обезоружил до конца выборов активист "ЕР", который вел прием во владивостокской приемной кандидата МЕДВЕДЕВА. Я, помнится, у него спросила, отчего медведи гуляют по Владивостоку белые. "Единоросс" из штаба мне ответил, что белые медведи - только сверху белые. А кожа у них черная. Как и предначертано партией для ее символа. Так и расположившийся среди ленинской символики надутый товарищ Гришуков напомнил, что он, как и большинство его цэковских товарищей по партии, - страшно далеки от народа. Другое дело - Зинаида ИВАНОВА, рядовой агитатор-партиец. Носится по своей Змеинке (это район такой на отшибе во Владивостоке), поднимает народ на выборы, колотится во все двери: дети на городской окраине прозябают без детских садов и поликлиники. Но кто б ее услышал? До Бога высоко, до царя - далеко. В том числе и до партийного.

Наступил предвыборный "фарс-мажор". Через несколько дней мы сделаем вид, что реализовали свои конституционные права. Кандидаты-соперники поздравят победителя. И растворятся в отведенных им приемных. В стране - стабильность. Народ - един. Враг - не пройдет. Все будет как вчера и позавчера. И только в фондах архивов останется грустный номер газеты приморских коммунистов с развернутым материалом "Пушкин видел сквозь века" и цитатой из 10 главы "Евгения Онегина": "Властитель слабый и лукавый, / Плешивый щеголь, враг труда, / Нечаянно пригретый славой, / Над нами царствовал тогда".

Утонет в пыльных архивах и пламенное обращение краевого правления общества инвалидов ко всем 36632 инвалидам Приморского края "Как люди, далекие от политики, мы мало знаем о конкретной работе кандидатов на пост Президента Российской Федерации... Мы голосуем за Дмитрия Анатольевича Медведева".

Автор: Валентина Воронова
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