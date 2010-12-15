Чужими глазами

В Хабаровске прошло первое заседание совета по привлечению иностранных инвестиций при полномочном представителе президента РФ в ДФО. В состав совета вошли представители руководства 14 зарубежных компаний, ведущих активную экономическую деятельность на территории российского Дальнего Востока.

По итогам прошлого года по объему иностранных инвестиций Дальневосточный федеральный округ занял 3-е место среди 7 федеральных округов РФ, а по относительному показателю расчета поступлений на душу населения ($ 1238 против $577 по России) находится и вовсе на 2-м месте, незначительно уступая лишь Центральному федеральному округу. Тем не менее полпред президента Виктор ИШАЕВ счел достигнутый уровень недостаточным. Имея в виду скоротечность осуществляемых сейчас вложений в рамках государственных программ и необходимость поддержания высоких темпов экономического роста в округе, полпред пригласил к заинтересованному разговору иностранный бизнес, чтобы его глазами взглянуть на дальневосточную ситуацию, по возможности скорректировать политику центра и регионов в формировании инвестиционного климата.

У каждого иностранного инвестора свой – успешный и не очень – опыт работы в России, и на Дальнем Востоке в частности, однако общие проблемы просто лежат на поверхности, и члены совета попытались их структурировать в надежде быть услышанными федеральной и региональной властями. То, что гладко в России не бывает в принципе, подтвердил представитель одного из самых крупных иностранных инвесторов в дальневосточную экономику президент компании «Эксон нефтегаз лимитед» Джеймс ТЭЙЛОР. По его словам, в итоге все проблемные вопросы смог решить российский партнер «Эксон» – НК «Роснефть». «Теперь, – говорит Тэйлор, – мы имеем опыт, как с вами работать».

Практически об одном говорили представители иностранных компаний, которые реализуют в регионе проекты в лесной отрасли. Советник президента корпорации Шимадзу Ешихико, говоря о сложностях, с которыми компания столкнулась при реализации проектов в лесной отрасли, выделил несоблюдение российским государством собственных решений в области таможенного регулирования вывоза древесины. По его мнению, постоянный перенос сроков ввода заградительных пошлин ведет к дезориентации потенциальных инвесторов, к потерям среди тех компаний, которые уже вложились в организацию лесопереработки. Давая оценку инвестиционному климату в целом, советник подметил отсутствие ясной системы поощрений иностранных инвесторов, проблемы с бухгалтерским учетом, отличающимся от западных стандартов, с быстрым и четким выполнением процедур налогового регулирования и таможенного оформления.

Исполнительный вице-президент компании «Соджитц корпорейшн» Тераока Казунори поддержал коллегу и рассказал о собственном опыте реализации совместного проекта с «Дальлеспромом» по организации лесоперерабатывающего производства и выпуску шпона. Проект начал реализовываться в 2004 году, но остановился на начальных этапах, так и не дойдя до стадии строительства. В течение 6 лет инвесторы преодолевают различные трудности российской действительности, но пока не потеряли надежды на реализацию идеи. Тераока Казунори отметил невероятно сложную и непрозрачную систему получения разрешений на строительство, ведущую к удорожанию проекта и затягиванию сроков его реализации. Он также выразил недовольство непоследовательностью политики в таможенном регулировании вывоза древесины и бездействием части важных для собственников и инвесторов законов.

Тионг Чионг Хунг, генеральный директор «Римбунан Хиджау ДВ Ко. Лтд», предложил подумать над возможностью дотировать или сделать льготными для инвесторов тарифы на железнодорожные перевозки и электроэнергию, на подключение к энергосетям.

О необходимости упростить процедуру получения лицензий на разработку месторождений газа, улучшении административного регулирования говорил исполнительный советник президента государственной газовой корпорации «Когаз», председатель ООО «Когаз Восток» Ким Гван Хег.

По мнению генерального директора ООО «Китайская гражданская инженерная строительная корпорация» Пэн Минкуаня, необходимы дальнейшая либерализация торговли между странами, упрощение таможенных процедур, увеличение квот на привлечение иностранной рабочей силы.

С инициативой организации «одного окна» для инвесторов, в котором можно было бы решить все необходимые для начала деятельности вопросы, выступил заместитель председателя совета директоров, исполнительный директор компании «Янтай СИМС оффшор лимитед» Чанг Браен. По его мнению, на Дальнем Востоке необходимо скорее создавать зоны с особым налоговым и таможенным режимом.

Многолетний опыт работы с дальневосточным бизнесом у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). По словам главы регионального представительства банка в ДФО Александра ФИЛЬКИНА, ЕБРР профинансировал в регионе около 10 проектов на сумму порядка 0,5 млрд евро. Однако текущий кредитный портфель банка в макрорегионе составляет всего 0,5% от вложений в проекты на территории РФ, где размещены 7,5 млрд евро. В 2008 – 2009 годах ЕБРР провел исследования инвестиционной привлекательности регионов РФ, в ходе которого были опрошены и представители 100 предприятий в Приморском крае. В итоге были названы основные факторы, мешающие инвесторам реализовывать проекты на Дальнем Востоке, – это проблемы с получением и оформлением земли, сложность таможенных процедур и не стимулирующее таможенное регулирование. Александр Филькин отметил также неполное соответствие Земельного кодекса и Бюджетного кодекса РФ закону о концессиях, указал на отсутствие гарантированного тарифообразования в секторе ЖКХ.

– Я ждал нелицеприятных разговоров, – сказал Виктор Ишаев после окончания заседания совета. По его словам, реализация предложений, высказанных членами Совета, будет идти по двум направлениям. Часть решений, стимулирующих привлечение иностранных инвестиций, мы можем принять на Дальнем Востоке, на уровне губернаторов и руководителей территориальных органов федеральных ведомств. Другая часть решений требует вмешательства правительства страны, поэтому мы будем обращаться в правительство, и, в крайнем случае, к президенту. Вместе с тем, полпред пообещал, что на последующих заседаниях совета по привлечению иностранных инвестиций будет не только слушать, но и ставить вопросы перед зарубежными компаниями.

Мнение :

– Дальневосточная генерирующая компания готова к расширению инвестиционной деятельности и созданию дополнительных возможностей для иностранных инвесторов. В Дальневосточном федеральном округе создаются условия, способствующие улучшению инвестиционного климата, и энергетики активно участвуют в этом процессе, – говорит принявший участие в первом заседании Совета по привлечению иностранных инвестиций при полномочном представителе президента РФ в ДФО генеральный директор ОАО «ДГК» Михаил ШУКАЙЛОВ. – В настоящее время мы реализуем несколько проектов с участием иностранных партнёров. Наиболее крупным является долгосрочный контракт с консорциумом «Эксон Нефтегаз Лимитед» на поставку природного газа с шельфа острова Сахалин на электростанции Хабаровского края. Результатом сотрудничества ДГК с Янтайской электротехнической компанией «Лунь Юань» (Китай) стала установка на Хабаровской ТЭЦ-3 восьми плазмотронов, позволяющих вести растопку угольных горелок котла без использования дорогостоящего и неэкологичного мазута. Уже не первый год ведется работа по привлечению «зеленых» инвестиций с использованием механизмов Киотского протокола. Реализация прав и обязанностей ОАО «ДГК» по договору на покупку единиц сокращенных выбросов парниковых газов позволит провести реконструкцию двух котлоагрегатов Амурской ТЭЦ-1 с переводом их на природный газ. Иностранные инвесторы проявляют постоянный интерес и к проектам реконструкции и техперевооружения электростанций ДГК.