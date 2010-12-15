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ВСТО перешел Амур
Работы по укладке трубопровода в подводную траншею через русло реки Амур завершились на трассе строительства второй очереди трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). Этот подводный переход стал самым протяженным на Дальнем Востоке России.
В соответствии с нормативными требованиями ОАО «АК «Транснефть», в ходе строительства подводного перехода магистрального нефтепровода через реку Амур производился двойной радиографический контроль качества сварных стыков трубопровода, а также 100-процентный контроль визуально-измерительным и ультразвуковым методами. Для проверки прочности и герметичности сваренного и уложенного трубопровода были проведены гидравлические испытания, которые подтвердили готовность к эксплуатации. Общая протяженность подводного перехода составила 2690 м, максимальная глубина от зеркала воды до дна траншеи – 19 м.
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