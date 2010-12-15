ЛЭП-500 идет на Хэйлунцзян

Возобновлено строительство первой в Китае трансграничной высоковольтной линии «Китайско-российский объект сетевой электропередачи постоянного тока напряжением 500 кВ», которое было приостановлено два года назад. В настоящее время китайские и российские рабочие укладывают линию электропередачи через пограничную реку Амур.

Основная часть данного проекта выполнена с российской стороны Дальневосточным электроэнергетическим проектным институтом, с китайской – помощником стал Электроэнергетический проектный институт «Восток» (Дунфан). Новая линия, являясь окончанием сетевого проекта по электропередаче постоянного тока напряжением 500 кВ между двумя странами, обеспечит пропускную способность 4,3 млрд кВт/ч в год. После его завершения изменится ситуация, когда три китайско-российские линии поставляют электричество лишь на регион приграничного города Хэйхэ. Действие новой линии позволит объединить импортную электроэнергию из России с основной электрической сетью провинции Хэйлунцзян, осуществить реальное подключение энергетических систем двух стран.