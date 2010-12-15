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Проект бюджета Камчатского края принят в двух чтениях
На 30-й внеочередной сессии Законодательного Собрания Камчатского края в двух чтениях принят проект закона Камчатского края о бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов. Утверждены следующие основные параметры бюджета: доходная часть 46,3 млрд рублей, расходы 45,7 млрд рублей.
По словам председателя Законодательного Собрания Камчатского края Бориса НЕВЗОРОВА, уровень доходов в 2011 году будет беспрецедентным для региона. «Буквально три года назад у нас было 28-29 миллиардов, а сейчас 46 миллиардов. Но главное, что мы принимаем не просто бюджет развития, это бюджет муниципальной направленности. Более двух миллиардов рублей дополнительно мы предусмотрели на дотации муниципальным образованиям. Это те деньги, которые идут на благоустройство, капитальный ремонт домов и объектов социальной сферы в селах и поселениях. В муниципальных образованиях будут реализовываться серьёзные инвестиционные программы – строительство больницы в Эссо, жилых домов в Мильково и других районах, строительство дорог. В начале декабря мы примем бюджет Камчатского края в третьем чтении, и не исключено, что доходная часть будет увеличена за счет новых поступлений из федерального центра», – сказал Борис Невзоров.
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