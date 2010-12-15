Единого мнения пока нет

Сложность в том, что не все нормативно-правовые акты, регламентирующие исполнение 261-го закона, сформированы даже на федеральном уровне. У каждого из трех ключевых министерств, связанных с реализацией закона: Минэкономразвития, Минэнерго и Минрегионразвития, свое видение процесса, иногда противоречивое, поэтому уходит время на доработку документов.

На сегодня основная масса документов принята, кроме того, в этом году в развитие 261-го закона вышел закон о теплоснабжении, который муссировали несколько лет. Он прописывает механизмы модернизации коммунальной инфраструктуры, связанные с теплоснабжением. Уже можно говорить, что все программы энергоэффективности регионального уровня в ДФО разработаны. Но остается озабоченность с разработкой муниципальных программ, а еще большая – с их реализацией. Дело в том, что муниципальных объектов не меньше, а порой и больше, чем региональных, а бюджеты муниципалитетов скудные. В больших городах еще есть какая-то свобода финансирования, а в муниципалитетах – это большая проблема.