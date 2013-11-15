ЧАО возглавил экологический рейтинг Дальнего Востока

В общероссийском экологическом рейтинге Чукотский автономный округ занял 2 место из 83 субъектов РФ.

В экологическом рейтинге регионов Российской Федерации, опубликованном общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль», Чукотский автономный округ признан одним из экологически чистых регионов и лучшим среди регионов Дальнего Востока.

Рейтинг осуществляется информационно-аналитической системой на основании значений индикаторов и индексов каждого субъекта Российской Федерации. В банке данных системы регистрируются значимые события в экосфере, после чего формируется природоохранный индекс, социосфере, после чего рассчитывается социально-экологический индекс в техносфере, в результате чего определяется промышленно-экологический индекс.

Показатели Чукотского автономного округа в экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации (наивысший индекс – 100%):

Природоохранный индекс (атмосфера, биоресурсы) – 48 %

Социально-экологический индекс ( качество среды обитания, власть, закон и порядок, граждаснкое общество, образование и культура) – 36 %

Промышленно-экологический индекс: 48%

Итог: сводный рейтинг – 44 % и место в рейтинге – 2 из 83-х.

В десятку лучших экологического рейтинга также вошли Тамбовская область, Белгородская область, Республика Алтай, Курская область , Алтайский край, Ульяновская область, Чувашия, Томская область и Мурманская область.

В десятку худших экологического рейтинга также вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край, Калмыкия, Северная Осетия, Ленинградская, Московская, Тульская, Свердловская, Оренбургская и Челябинская области.

ZRPRESS.RU, Владивосток.