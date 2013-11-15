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Бюджет Камчатского края на 2014 год принят в окончательной редакции

15 Ноября 2013, 10:56 | Дальний Восток

Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» принят на сессии Законодательного Собрания Камчатского края в окончательной редакции, сообщает официальный сайт Правительства Камчатского края.

«Депутаты приняли наш основной документ на 2014 год. Как я уже говорил, бюджет следующего года сохранил социальную направленность, - сообщил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. -  Значительная часть средств в следующем году, около 1,5 млрд. рублей заложено на увеличение зарплаты бюджетникам». По словам главы региона, средний рост зарплаты для работников культуры, здравоохранения, образования и социальной сферы составит 10%.

Так с 1 января 2014 года на 6,5% будет увеличен фонд оплаты труда педагогов общеобразовательных учреждений, на 15% вырастут зарплаты педагогов дошкольного образования. С 1 апреля повышение на 15% предусмотрено для социальных работников, на 10% вырастут зарплаты работников учреждений культуры, врачей и других работников медицинских организаций, а также педагогов, занимающихся с детьми-сиротами. Для всех остальных категорий работников бюджетной сферы фонд оплаты труда будет увеличен на 5% с 1 апреля, а с 1 октября 2014 года на 5% вырастут зарплаты гражданских служащих.

Кроме того, напомнил глава региона, с 1 октября 2013 года предусмотрено дополнительное повышение на 7-10% фонда заработной платы работников культуры, здравоохранения,  образования и социальной сферы. С 1 октября 2013 года им будет произведен перерасчет с учетом повышения зарплаты.

Владимир Илюхин также остановился на тарифной политике 2014 года. «В этом году мы закладывали в бюджет 5,5 млрд. руб. на компенсацию разницы в тарифах на тепло- и электроэнергию для населения и предприятий. Это позволило сдержать рост тарифа на уровне инфляции. В следующем году мы постараемся максимально снизить нагрузку на население. Сумма, предусмотренная на компенсацию разницы между экономически-обоснованным тарифом и тарифом для населения и предприятий составит порядка 7 млрд.», - подчеркнул глава региона. По его словам, тарифы на первое полугодие 2014 года вновь будут заморожены. «Небольшое повышение будет предусмотрено только  с 1 июля.  Для населения тарифы на свет с 1 июля 2014 года вырастут всего на 4,2%, для предприятий – в среднем на 7%», - сказал Владимир Илюхин.

Предельный индекс роста тарифов на теплоэнергию для населения и предприятий в 2014 году будет установлен после внесения изменений в жилищный кодекс, но рост также будет незначительным.

Губернатор Камчатского края сообщил, что в бюджете 2014 года вновь предусмотрены субсидии на авиаперевозки для жителей Камчатского края. «400 млн. рублей мы предусмотрели на субсидирование авиабилетов для жителей Камчатки. С этого года мы расширили ряд направлений авиаперелетов», - добавил Владимир Илюхин.

По данным краевого министерства транспорта и дорожного строительства, в этом году льготные авиабилеты в Камчатском крае приобрели более 55 тысяч жителей Камчатки. Причем, объем перевозок, постепенно начал снижаться. В среднем, по сравнению с прошлым годом, он сократился на тысячу человек. «В основном, это произошло за счет сокращения авиарейсов в Усть-Камчатск. В прошлом году мы ввели в эксплуатацию мост на 168 км трассы Мильково – Ключи - Усть-Камчатск и привели в порядок дорогу. Люди стали ездить в краевую столицу, в основном, на машинах», - объясняет министр транспорта Юрий Зубарь.

«Большой объем средств в следующем году заложен на дальнейшее развитие транспортного сообщения в крае и на продолжение работ по благоустройству, - говорит губернатор Владимир Илюхин. - Мы закончим работы по строительству еще трех мостовых переходов в Ключах, завершим строительство участка автозимника Тигиль-Палана, заасфальтируем 11-километровый участок трассы Петропавловск-Мильково. Кроме того, заложены средства на начало строительства четырех дорожных развязок в Петропавловске, которые «разгрузят» городские дороги».

В рамках бюджета 2014 года также запланированы средства на покупку вертолета МИ-8 МТВ. Этот борт сейчас строится на казанском заводе и после его поставки в край в первом квартале следующего года, он «встанет» на межмуниципальное сообщение. 

В следующем году также будет приобретено еще два судна на воздушной подушке. 70 млн. рублей предусмотрено на приобретение двух подобных судов повышенной вместимости – от 30 до 50 человек. По мнению специалистов, небольшие суда на воздушной подушке «Артика», которые были доставлены в край в начале 2013 года, больше подходят для перевозок в отдаленных населенных пунктах. Сейчас их активно используют в Усть-Камчатске и в Тиличиках. Суда большей вместимости, которые планируется построить в 2014 году, будут обеспечивать сообщение между Петропавловском-Камчатским и Вилючинском.

Владимир Илюхин подчеркнул, что помимо довольно большого объема средств на завершение строительства нового микрорайона в Петропавловске, приобретения жилья для социально-незащищенных граждан, покупки служебных квартир для медицинского персонала, в бюджете 2014 года  предусмотрены значительные инвестиции на объекты социальной сферы, культуры, спорта и здравоохранения.

«Бюджет включает довольно большую инвестиционную программу. На строительство новых объектов во всех отраслях экономики будет направлено порядка 7 млрд. рублей, - сказал глава региона. – Если говорить об основных показателях 2015 года, то доходная часть составила  54,2 млрд. руб., а расходы – 54,4. Сложившийся дефицит минимальный – 1,7%. Он перекрывается реализацией имущества, стоящего в плане приватизации».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: Камчатка  бюджет  экономика  депутаты 



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