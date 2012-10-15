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РФ обсуждает возможность создания прибрежных экономических зон с КНР
Российские власти обсуждают возможность создания экономических зон на прибрежных с Китаем территориях для переработки таких ресурсов, как рыба и лес, сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Рассматривается вариант создания аналога экономических зон на прибрежных с Китаем территориях с тем, чтобы можно было создавать переработку, в первую очередь, леса, рыбы. С тем, чтобы можно было заинтересовывать инвесторов льготным порядком налогообложения", - сказал он.
Силуанов подчеркнул, что развитие Сибири и Дальнего Востока, привлечение инвесторов на данные территории является серьезной задачей, стоящей перед правительством страны. Он пояснил, что содействие развитию регионов будет проходить сразу по нескольким направлениям. С одной стороны - через выделение дополнительных ресурсов институтам развития, с другой - создание льготных налоговых режимов.
В частности, министр пояснил, что речь идет о выделении средств на развитие территорий через РФПИ. Так, Минфин РФ предлагает направить 62 миллиарда рублей из средств, полученных от продажи пакета Сбербанка (SBER), в Российский фонд прямых инвестиций до конца текущего года на проекты на Дальнем Востоке и в Сибири.
Кроме того, Силуанов сообщил, что в проекте бюджета на 2013-2015 годы Минфин предлагает увеличить ресурсы для развития инфраструктуры, в том числе аэропортов Дальнего Востока.
"Они, конечно, не такие большие, как нам хотелось бы, но это дополнительные средства для решения данной задачи", - отметил он.
Что касается налоговых преференций, то, по словам Силуанова, речь идет, в первую очередь, о льготах для новых предприятий, создаваемых в регионах.
"Это могут быть меры, аналогичные тем, которые применяются на ряде территорий - это освобождение от ряда налогов на первые годы реализации проектов, в первую очередь, от региональных и местных налогов (налог на имущество и местный налог), также налога на прибыль", - сказал он.
"Мы сейчас в министерстве финансов готовим предложения о том, как нам освобождать таких инвесторов от уплаты налога на прибыль. На какой срок, кто это должен делать: губернатор по своей части или мы можем сразу сказать, что инвестор имеет льготный характер налогообложения", - отметил он.
При этом министр подчеркнул, что идея по налоговым льготам правильная, и Минфин ее поддерживает, но видит и риски.
Один из них связан с тем, что возникает риск того, что компании могут перерегистрировать существующие производства, выдавать их за новые. Другой риск - это невостребованность льгот. Так, министр напомнил, что по некоторым уже созданным особым экономическим зонам есть вопросы, поскольку в них в течение 1-3 лет так и не появились резиденты.
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