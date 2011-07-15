Военная делегация Республики Корея посетит Владивосток и Хабаровск

Визит южно-корейских гостей состоится в период с 17 по 21 июля в рамках Программы международного военного сотрудничества МО РФ.

В ходе работы делегации запланирована протокольная встреча командующего войсками Восточного военного округа адмирала Константина Сиденко с командующим 1-й полевой армии ВС РК генералом Пак Чжон И.

В течение пяти дней пребывания на Дальнем Востоке делегаты совершат поездки по воинским частям и соединениям ВВО, а также посетят с обзорными экскурсиями города Хабаровск и Владивосток.