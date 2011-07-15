Назначен главный федеральный инспектор по Камчатскому краю

Полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ своим распоряжением назначил главного федерального инспектора по Камчатскому краю. Им стал Владимир Нечипорюк, ранее занимавший должность главного федерального инспектора аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе по Приморскому краю.

Указом Президента Республики Саха (Якутия) Егора БОРИСОВА Айсен НИКОЛАЕВ назначен первым заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия). До этого Айсен НИКОЛАЕВ был руководителем Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия).

На должность руководителя Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) назначен Виктор ЕФИМОВ, ранее занимавший пост министра имущественных отношений Республики Саха (Якутия). Министром имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) стала Евгения ГРИГОРЬЕВА, которая до назначения была первым заместителем министра.

Новым мэром Петропавловска-Камчатского стал депутат Думы Петропавловска-Камчатского Владимир СЕМЧЁВ. За его кандидатуру, которая была единственной, проголосовал 21 депутат, пятеро выступили против.

До этого народные избранники изменили систему выборов, решив не проводить голосование среди населения, а избирать главу города из состава думы.

Владимиру Семчёву 67 лет. Он родился в Амурской области, но школу окончил в Тиличиках. Много лет работал в Новосибирске. В 1970 году приехал на Камчатку и до 2008 года трудился в «Камчатскэнерго», был директором ТЭЦ-2. В декабря 2007-го избран депутатом городской думы. Работал председателем комитета по проблемам развития местного самоуправления.

Предыдущий мэр – ВЛАДИСЛАВ СКВОРЦОВ – после шести лет работы на этом посту ушел в отставку по собственному желанию.