Правительство Чукотки и корпорация «Шеньхуа» договорились о сотрудничестве

Губернатор Чукотского автономного округа Роман КОПИН и председатель совета директоров китайской корпорации «Шеньхуа» Чжан СИУ подписали соглашение о сотрудничестве в экономической и социальной сфере.

Основным предметом соглашения стала консолидация ресурсов и усилий для геологоразведочных и поисковых работ, добычи и переработки природных ресурсов на Чукотке, а также создания для этого необходимой инфраструктуры (в том числе авто – и железных дорог, источников генерации электрической и тепловой энергии, линии электропередачи и морского порта).

Особый интерес корпорация «Шеньхуа» проявляет к Беринговскому каменноугольному бассейну, расположенному в южной части Чукотки и обладающему прогнозными ресурсами угля в размере 4,5 млрд тонн. Для разработки группы беринговских месторождений необходимо строительство глубоководного порта, новых энергетических мощностей, а также автодороги Беринговский – Анадырь. По имеющимся оценкам, ежегодный объем угледобычи при условии реализации проекта может составить до 20 млн тонн в год.

– Правительство Чукотского автономного округа придает большое значение привлечению в регион крупных стратегических инвесторов, в том числе зарубежных, – сообщил после подписания соглашения Роман Копин. – Мы уже имеем позитивный опыт совместной работы с канадской корпорацией Кинросс Голд, осваивающей на Чукотке крупные месторождения рудного золота Купол и Двойное. Убежден, что сотрудничество с крупнейшей угледобывающей компанией Китая будет столь же взаимовыгодным и плодотворным».

В июне китайская делегация во главе с председателем совета директоров «Шеньхуа» Чжаном Сиу побывала на Чукотке с рабочими поездками, в ходе которых посетила Беринговский каменноугольный бассейн, а также гигантское медное месторождение Песчанка и месторождение Пыркакайские Штокверки, обладающее самыми большими запасами олова в России.