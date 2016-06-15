В Ил Тумэне обсудили проблемы и перспективы гранильной и ювелирной отраслей Якутии

Проблемы и перспективы гранильной и ювелирной отраслей Якутии стали темой обсуждения парламентских слушаний, проведённых 14 июня постоянным комитетом Государственного Собрания (Ил Тумэн) по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры под председательством Виктора Фёдорова по инициативе народного депутата республики, президента Торгово-промышленной палаты Якутии Владимира Членова.

В работе парламентских слушаний приняли участие народные депутаты республики Александр Уаров, Василий Местников, Юрий Николаев, Дмитрий Саввин, Владимир Прокопьев, Юрий Баишев, Владимир Членов, Василий Власов, Пётр Аммосов, Иннокентий Васильев, министр промышленности Якутии Андрей Панов, министр финансов республики Валерий Жондоров, министр профессионального образования, подготовки и расстановки кадров региона Михаил Присяжный, руководители и работники гранильных и ювелирных предприятий, учебных заведений, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Ил Тумэна.



Инициатор мероприятия Владимир Членов отметил, что тема кулуарно обсуждается давно. Инициатива об обсуждении проблем отрасли исходит «снизу» - от производителей, огранщиков и ювелиров. Чтобы обратить внимание федерального центра в конце апреля 2016 года была организована работа I Делового Форума «Обобщение опыта, проблемы и перспективы развития гранильной и ювелирной отраслей Республики Саха (Якутия)», в котором приняли участие более 150 участников. Главными проблемами отрасли участники Форума назвали отсутствие собственных оборотных средств и затруднённый доступ к финансовым ресурсам; несовершенство действующих нормативных правовых актов в сфере регулирования оборота драгоценных металлов и камней, изделий из них, налогового и таможенного регулирования, что снижает конкурентоспособность российских предприятий на мировом рынке. Аналогичные проблемы озвучены и на парламентских слушаниях в Ил Тумэне.



Андрей Панов: «В связи с кризисом упали объёмы производства и реализации конечной продукции»



Выступая с основным докладом, министр промышленности республики Андрей Панов отметил, что 2015 год был непростым для гранильной и ювелирной отраслей: в связи с кризисом упали объёмы производства и реализации конечной продукции. «Так, в Якутии гранильными заводами было произведено бриллиантов на 103 млн долларов США со снижением на 38% по отношению к 2014 году. Объёмы реализации бриллиантов составили 174 млн долларов США со снижением на 26%. Объём производства ювелирных изделий в 2015 году составил 1,6 млрд рублей с ростом на 84% к 2014 году, однако данный рост обусловлен тем, что Саха(Якутия)Стат в 2015 году возобновила учёт производства ювелирных изделий ООО «ЭПЛ Ювелир», что прибавило дополнительно 938 млн рублей. Без учёта объёмов ООО «ЭПЛ Ювелир», по сути, произошло снижение на 16% в сравнении с 2014 годом», - сообщил министр. Такое же снижение регистрируется в целом по Российской Федерации. Так, по информации Гильдии ювелиров России в целом по стране произошло снижение по производству ювелирных изделий на 40%, по сбыту – более чем на 50%.



В этой связи министр сделал вывод, что «кризисные явления 2015 года отразились на гранильной и ювелирной отраслях по всей России и, по сути, остановили их развитие». По итогам первого квартала 2016 года план по огранке алмазов выполнен на 96,6%, по производству ювелирных изделий – на 73%. Опять же в не достижении показателей виноват кризис. Между тем, до 2015 года обсуждаемые отрасли показывали рост. К примеру, в Якутии в 2014 году местными компаниями было переработано алмазного сырья на 293 млн долларов США, что в 8,6 раза больше показателей 2009 года. Производство бриллиантов, по данным Панова, за 2009-2014 годы в стоимостном выражении выросло в 3,3 раза. Кроме того, отмечено, что за эти годы, приобретая сырьё на площадках подразделений АЛРОСА, объёмы производство на своих заводах в Якутии наращивали компании с иностранным капиталом. За период с 2009 по 2014 годы производство было увеличено в 4,2 раза.



Министр отметил, что властями постоянно проводится работа по проработке механизмов для поддержки отраслей. В 2015 году АК «АЛРОСА» возобновила механизм отсрочки платежа на 18% от контрактной стоимости алмазного сырья, выкупаемого местными гранильными предприятиями. Срок увеличен с 90 суток до 180 дней, что позволит местным гранильным компаниям снизить затраты на обслуживание кредитов, привлекаемых на выкуп алмазного сырья у АК «АЛРОСА». Кроме того, в данное время прорабатывается вопрос о включении АКБ «Алмазэргиэнбанк» в реестр кредитных организаций, имеющих право на открытие счетов и покрытие аккредитивов, заключения договоров банковского счёта и договоров банковского вклада с обществами, имеющими стратегическое значение для Российской Федерации.



Ещё один из возможных механизмов поддержки обсуждаемых отраслей – создание ТОСЭР с налоговыми и таможенными льготами. Министр отметил необходимость создания таможенного поста непосредственно в ТОСЭР. Также озвучено предложение о передаче части функций Гохрана РФ Гохрану Якутии в части проведения госконтроля без вывоза продукции в Москву при оформлении продукции на экспорт и проведения таможенных процедур непосредственно в Якутске. Также необходимо инициировать «обнуление» налога на добавленную стоимость (НДС), в настоящее время алмазогранильные предприятия приобретают алмазное сырьё со ставкой 18%. Данная мера должна повысить конкурентоспособность продукции российский огранщиков и ювелиров.



Вопросу министру Андрею Панову задали народные депутаты республики Александр Уаров, Пётр Аммосов, Юрий Николаев. Так, Александр Уаров спросил об исполнении рекомендаций парламентских слушаний Ил Тумэна, проведённых четыре года назад народными депутатами Якутии четвёртого созыва, в ходе проведения которых были обсуждены проблемы гранильных заводов Якутии, о планах по созданию в республике гранильного кластера, также уточнился о государственной поддержке гранильных заводов Якутии. Юрий Николаев уточнился по вопросу открытия таможенного поста в Якутии. Вопрос об окупаемости деятельности по огранке алмазов и о подготовке квалифицированных кадров для отраслей.



Президента некоммерческого партнёрства «Гильдия производителей бриллиантов и ювелирных изделий Республики Саха (Якутия)», народный депутат республики Василий Власов сообщил, что в Якутии возможно производить ювелирные изделия на сумму 10 млрд рублей. Такой объём был просчитан пять лет назад, когда в Якутии хотели создать свободную экономическую зону. «Объём был определён – 10 млрд рублей. Сегодня республика производит ювелирные изделия на 1,5 млрд рублей. Ещё одно сравнение – Якутия и Кострома. Кострома – субъект, который ничего не добывает, но перерабатывает 25 тонн золота. Мы же не можем достичь тонны по изготовлению ювелирных изделий. Что мешает?» - задал он риторический вопрос. При этом заметил, что огранщики Якутии работают «на высоте». К примеру, огранку «Пылающий лёд» невозможно улучшить, её можно только повторить. Причину в снижении объёмов переработки и проблем в гранильной и ювелирной отраслях Василий Власов видит «в отсутствии внимания государства к этим двум отраслям».



Производственники о проблемах гранильной и ювелирной отраслей



Далее о проблемах и перспективах развития гранильной и ювелирной отраслей в Якутии выступили руководители предприятий. Председатель Совета правления ООО «Кристалл-99» Борис Николаев уверен, что проблемы отрасли являются системными. Он отметил, что для успешного ведения бизнеса необходимо финансовое обеспечение, не обременённое кредитными ресурсами. Сохранение отрасли, по его мнению, возможно при обеспечении гранильных заводов республики алмазным сырьём от АК «АЛРОСА» (ПАО).



Директор ООО «Якутский ювелирный завод», председателя Комитета по поддержке предпринимательства в сфере добычи, производства, переработки и торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия) Леонид Николаев со ссылкой на цифры статистики от Государственной инспекции пробирного надзора отметил, что наблюдается снижение выпуска продукции из драгоценных металлов. К примеру, выпуск продукции из золота в 2014 году составил 490 кг 750 граммов, 355 кг 080 гр. в 2015 году, за первый квартал этого года – 68 кг, то есть идёт снижение.



В Якутии работает 121 организация, имеющая право работать с драгоценными металлами и камнями. По его словам, в 2015 году прекратили выпуск ювелирных изделий 12 предприятий, а в первом квартале текущего года не выпустили ни одного изделия 33 организации. Между тем, в 2008 году на учёте состояло 204 организации, работающие с драгоценными камнями и металлами. «Мы потеряли Алданский ювелирный завод, Покровский и Нюрбинский ювелирно-гранильные заводы, Якутскую алмазную компанию, фактически осталась пара месяцев, как юридически исчезнет и ОАО «Золото Якутии»,- отметил Леонид Николаев. Также докладчик рассказал о финансовых затратах якутских ювелиров для участия в выставках: требуются огромные финансовые затраты на переезды, аренду выставочных площадей, охрану, проживание. «На примере мне известных семи участниках выставки, которые выставляются под единым брендом «Ювелиры Якутии», только за 2015 год в суммарном выражении потратили 23 миллиона рублей на участие в выставках, а получили финансовую поддержку от республики на всех в размере 500 тыс. рублей», - сказал он.



Особо остановился на проблеме обеспечения сырьём. В Якутии добывают золото, серебро, алмазы, а сырьё ювелиры покупают в Москве, Екатеринбурге, Костроме, но не у себя в республике. Почему? «Стоимость 1 грамма золота у ГУП «Комдрагмет» составляет по курсу Центрального банка 2635,03 руб/гр + НДС 20%, итого на вчерашний день 3 636,34 руб/гр. «Регион-Золото» из Москва) продает золото по стоимости на этот же день 2 751 руб/гр. Разница составит 885 руб/грамм. Вот и покупают ювелиры в Москве или в Костроме, только не у себя в Якутии.



Генеральный директор ювелирной компании «Киэргэ» Александр Павлов указал на необходимость открытия специализированного таможенного поста в г. Якутске. Докладчик рассказал, как «Киэргэ» участвовали в международной выставки в Лас-Вегасе. «Таможенные документы оформлялись в Москве в течение двух месяцев, заплатили более 400 тысяч рублей за таможенное оформление. Получили вердикт – товар там нельзя продавать, только выставляться и заключать договора, потом всё необходимо везти обратно. Чтобы обратно ввезти нужно ещё 150 тысяч рублей», - рассказал Александр Павлов.



Директора Фонда «Проектная компания «ЗЕМЛЯ ОЛОНХО», кандидата политических наук Лена Фёдорова напомнила предложение об Алмазном Центре, который необходимо открыть в составе комплекса «Земля Олонхо». По мнению директора Информационно-аналитического центра «Эксперт» Научно-исследовательского Института региональной экономики Севера Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова», кандидата экономических наук Юрия Данилова, алмазная биржа должна находиться непосредственно в местах добычи и переработки драгоценных металлов и камней. Кроме того, по мнению учёного в АК «АЛРОСА» образовался излишек алмазов, которые Компания могла бы по квоте выдавать алмазогранильным предприятиям.



Заместитель директора по административно-хозяйственному обеспечению Якутского промышленного техникума » Нюргун Семёнов рассказал о подготовке кадров для ювелирно-гранильной отрасли. О развитии кафедры технологии обработки драгоценных камней и металлов Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова выступила заведующая кафедрой технологии, обработки драгоценных камней и металлов СВФУ Варвара Дмитриева.



Предложения в проект рекомендаций высказали парламентарии Владимир Прокопьев, Василий Власов, Пётр Аммосов, Владимир Членов и другие. Так, Владимир Прокопьев предложил в преамбуле к рекомендациям указать на отсутствие чёткой государственной политики по поддержке алмазно-гранильной отрасли. Также предложил создать в парламенте рабочие группы по внесению изменений в федеральные законы в части регулирования упрощения процедуры оформления алмазов, совершения налогового законодательства в данной сфере. Владимир Членов предложил рассказать о проблемах огранщиков и ювелиров Якутии Президенту страны В.В. Путину в ходе запланированного визита в республику в июле текущего года



Участниками парламентских слушаний утверждены рекомендации в адрес Государственного Собрания (Ил Тумэн), Правительства республики и АК «АЛРОСА» (ПАО).



Журнал "Дальневосточный капитал".