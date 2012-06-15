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Власти РФ рассчитывают к 2026 г. обеспечить приток населения на Дальний Восток

15 Июня 2012, 13:19 | Дальний Восток

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 15 июня, ZRPRESS. Российские власти рассчитывают к 2021 году приостановить миграционный отток населения из районов Сибири и Дальнего Востока, а к 2026 году - обеспечить приток. Это предусматривает утвержденная президентом РФ Владимиром Путиным концепция государственной миграционной политики.

Реализовывать предусмотренные концепцией меры планируется в три этапа. Первый рассчитан на 2012-2015 годы и предусматривает разработку и принятие нормативных правовых актов в сфере миграционной политики, разработку и апробацию соответствующих программ. Кроме того, планируется создание центров содействия иммиграции в РФ и медосвидетельствования иммигрантов, в том числе за рубежом, создание инфраструктуры для проживания трудовых мигрантов на основе государственно-частного партнерства. Предполагается создание инфраструктуры для интеграции и адаптации трудовых мигрантов, включая центры информационной и правовой поддержки, курсы изучения языка, истории и культуры РФ, сообщает РИА «Новости».

Второй этап рассчитан на 2016-2020 годы и предусматривает принятие и реализацию программ в сфере миграционной политики, обобщение и анализ правоприменительной практики принятых нормативных правовых актов. "По итогам реализации второго этапа предполагается к 2021 году приостановить миграционный отток населения из районов Сибири и Дальнего Востока", - говорится в документе.

Третий этап рассчитан на 2021-2025 годы и предусматривает оценку эффективности принятых программ, уточнение основных стратегических ориентиров, приоритетов и основных направлений реализации государственной миграционной политики и корректировку соответствующих программ.

"По итогам реализации третьего этапа предполагается к 2026 году обеспечить миграционный приток населения в районы Сибири и Дальнего Востока", - говорится в документе.

"Золотой Рог".

Автор: РИА "Новости"
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