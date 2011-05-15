Александр Храмчихин: Китай нападет на Россию с вероятностью 95%-99%

Это лишь вопрос времени

– Вопрос не в том, нападет ли Китай на Россию, а в том – когда? Об этом статья известного военного эксперта, заместителя директора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина.

Автор считает, что если против России когда-нибудь будет совершена крупномасштабная военная агрессия в «классической» форме, то с вероятностью 95% (если не 99,99%) агрессором будет Китай.

РИА «Новый Регион» приводит текст полностью.

Есть люди для которых исчезновение амазонского леса – проблема. Другим это пофиг. Есть люди для которых исчезновение атомных АС – проблема. Другим это пофиг. Есть люди для которых исчезновение китов – проблема. Другим это пофиг. Есть люди для которых исчезновение России – проблема. Нам всем это пофиг.

Колоссальная перенаселенность Китая в совокупности с его стремительным экономическим ростом создают сложнейший комплекс проблем, для очень краткого описания которых требуется большая отдельная статья. Причем взаимосвязь этих проблем такова, что решение одних усугубляет другие. Китай объективно нежизнеспособен в своих нынешних границах. Он должен стать гораздо больше, если не хочет стать гораздо меньше. Он не может обойтись без внешней экспансии для захвата ресурсов и территорий, такова реальность. На нее можно закрывать глаза, но она от этого никуда не денется.

Кроме того, не надо выдумывать, что главным направлением экспансии Китая станет Юго-Восточная Азия. Там довольно мало территории и ресурсов, при этом очень много местного населения. Обратная ситуация – очень много территории, гигантские ресурсы, совсем мало населения – имеется в Казахстане и азиатской части России. И именно сюда пойдет экспансия Китая. Тем более что зауральские территории РФ в Китае принято считать своими. Краткому описанию соответствующих китайских исторических концепций можно посвятить еще одну большую статью. Считать, что пограничная проблема между РФ и КНР урегулирована, может только человек, совершенно не представляющий себе, что такое Китай и китайцы.

Конечно, для Китая предпочтительна мирная форма экспансии (экономическая и демографическая). Но отнюдь не исключена и военная. Чрезвычайно показательно, что в последние годы китайская армия проводит учения, которые просто невозможно трактовать иначе, как подготовку к агрессии против России, причем масштаб учений (пространственный размах и количество задействуемых войск) постоянно растет.

При этом, видимо, мы до сих пор не отдаем себе отчет в том, что давно утратили не только количественное, но и качественное превосходство над Китаем в боевой технике. В советское время мы имели и то и другое, это, как показала «микровойна» за Даманский, компенсировало огромное превосходство Китая в живой силе.

Карл у Клары украл кораллы

Китай очень долго жил тем, что дал ему СССР в 1950-х – начале 1960-х. Однако после потепления отношений с Западом он получил доступ к некоторым образцам американской и европейской техники, а с конца 1980-х начал приобретать новейшую технику в СССР, а затем в России, благодаря этому по многим классам «перепрыгнув» через поколение. Кроме того, Китай всегда обладал исключительной способностью красть технологии. В 1980-х китайской разведке удалось даже добыть в США чертежи новейшей боевой части W-88 от баллистической ракеты Trident-2 для подводных лодок. А уж обычную технику Китай крадет в огромных количествах.

Например, ничего не известно о том, что Россия продавала КНР реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» или тем более лицензию на их производство. Тем не менее сначала у армии Китая появилась РСЗО А-100, очень похожая на «Смерч», а потом PHL-03 – его полная копия. Самоходная артиллерийская установка Туре 88 (PLZ-05) очень напоминает нашу «Мсту», которую мы в КНР опять же не продавали. Мы никогда не продавали Китаю лицензию на производство зенитной ракетной системы С-300, что отнюдь не помешало китайцам скопировать ее под названием HQ-9. Впрочем, и у французов, например, успешно украдены зенитный ракетный комплекс «Кроталь», противокорабельная ракета «Экзосет», корабельная артиллерийская установка М68 и т.д.

Синтезируя зарубежные технологии и добавляя что-то свое, китайский ВПК начинает создавать достаточно оригинальные образцы: зенитный ракетно-пушечный комплекс Туре 95 (PGZ-04), самоходки PLL-05 и PTL-02, БМП ZBD-05 и др.

Сделано в Китае

В целом, как уже было сказано, практически по всем классам обычных вооружений качественное превосходство России осталось в прошлом. Кое в чем Китай нас даже обошел – например, в беспилотниках и в стрелковом оружии. Китайцы постепенно меняют «Калашниковы» на новейшие автоматические винтовки, созданные по схеме «буллпап» на основе как того же АК, так и западных винтовок (FA MAS, L85).

Более того, хотя некоторые эксперты считают, что Китай находится в технологической зависимости от РФ как от своего главного поставщика вооружений (следовательно, напасть на нас не может), это чистейший миф.

Китай приобретал в России исключительно такое вооружение, которое предназначалось для операции против Тайваня и США (пока Пекин всерьез планировал операцию по захвату острова). Очевидно, что морская война между КНР и РФ практически невозможна, в ней нет необходимости ни у той, ни у другой стороны. Война будет носить наземный характер.

В связи с этим нельзя не отметить, что КНР не приобретала в России никакой техники для своих сухопутных войск, поскольку против России в случае войны будет применяться именно она.

Даже в области ВВС Китай избавился от зависимости от РФ. Он купил в России ограниченное число истребителей Су-27 – всего 76 штук, из которых 40 – Су-27УБ. Из такого уникального соотношения боевых и учебно-боевых машин совершенно очевидно, что Су-27 российского производства приобретались для обучения летного состава. Затем, как известно, Китай отказался от лицензионного производства Су-27 из российских комплектующих, построив лишь 105 самолетов из запланированных 200. Одновременно он скопировал этот истребитель и начал его безлицензионное производство под названием J-11В с собственными двигателями, вооружением и авионикой. Причем, если в 1960-х копирование Китаем советских образцов было их заведомой примитивизацией, то J-11В, судя по имеющимся данным, практически ничем не хуже Су-27.

Можно отметить, что в последнее время военно-техническое сотрудничество Китая с Россией сворачивается. Отчасти это можно объяснить тем, что стремительно деградирующий российский ВПК уже не способен предложить Китаю те вооружение и технику, которые ему нужны. Другое объяснение состоит в том, что Пекин всерьез рассматривает в обозримом будущем возможность ведения боевых действий против ВС РФ.

Поскольку J-11В по своим тактико-техническим характеристикам примерно равен Су-27, а созданный на базе израильского «Лави», но с использованием российских и собственных технологий J-10 вполне сопоставим с МиГ-29, никакого качественного превосходства в воздухе у нас нет. А количественное превосходство заведомо будет на стороне Китая, особенно учитывая практически полный развал российской системы ПВО (в первую очередь как раз на Дальнем Востоке). По Су-30 оно будет вообще подавляющим: у Китая их более 120, у нас – 4. Основной недостаток китайской авиации – отсутствие нормальных штурмовиков и ударных вертолетов, но это для них большой бедой не будет, потому что на суше ситуация для России еще хуже.

Эффект массы

Лучшие китайские танки – Туре 96 и Туре 99 (он же Туре 98G) – практически ничем не хуже лучших наших танков – Т-72Б, Т-80У, Т-90. Собственно, все они «близкие родственники», поэтому и ТТХ их очень близки. При этом руководство МО РФ уже анонсировало фактическую ликвидацию наших танковых войск. Танков на всю Россию должно остаться 2000. У Китая современных танков уже сейчас примерно столько же. Есть и гораздо более многочисленные (не менее 6000) старые танки (от Туре 59 до Туре 80), созданные на базе Т-54. Они вполне эффективны в борьбе против БМП и БТР, а также для создания «эффекта массы». Вполне вероятно, что именно эти машины командование НОАК использует для первого удара. Они все равно нанесут нам какие-то потери, а главное – отвлекут на себя наши противотанковые средства, после чего по истощенной и ослабленной обороне последует удар с использованием уже современной техники. Кстати, в воздухе аналогичный «эффект массы» могут создать старые истребители типов J-7 и J-8.

То есть по современным образцам вооружений у ВС России и китайской армии сейчас примерное равенство (качественное и количественное), которое уверенно (и не очень медленно) превращается в преимущество армии Китая. При этом последняя имеет огромный «навес» из старых, но вполне еще «добрых» образцов, которые прекрасно подойдут как «расходный» материал для изматывания обороны российских войск. Из-за наличия в Китае такой уникальной проблемы, как «дефицит невест», потеря нескольких сотен тысяч молодых людей мужского пола для китайского руководства представляется не то что не проблемой, а благом. И уж точно не проблема «утилизация» в бою нескольких тысяч единиц устаревшей бронетехники.

Уже сейчас всего два из семи военных округов китайский армии – Пекинский и Шэньянский, прилегающие к границе с Россией, – сильнее всех Вооруженных сил России (от Калининграда до Камчатки). А на потенциальном театре военных действий (Забайкалье и Дальний Восток) силы сторон просто несопоставимы, Китай превосходит нас даже не в разы, а в десятки раз. При этом переброска войск с запада в случае реальной войны будет практически невозможна, поскольку китайские диверсанты гарантированно перережут Транссиб сразу во множестве мест на всем его протяжении, а других коммуникаций с востоком у нас нет (по воздуху же можно перевозить людей, но не тяжелую технику).

Танки не наши быстры

При этом и по боевой подготовке, особенно в частях и соединениях, оснащенных наиболее современной техникой, армия Китая нас давно обошла. Так, в 38-й армии Пекинского военного округа артиллерия полностью автоматизирована, она еще уступает по точности американской, но уже превзошла российскую. Темп наступления 38-й армии достигает 1000 км в неделю (150 км в сутки).

Соответственно, в обычной войне шансов у нас никаких. К сожалению, не гарантирует спасения и ядерное оружие, потому что у Китая оно тоже есть. Да, пока мы имеем превосходство в стратегических ядерных силах, но они стремительно сокращаются. При этом у нас нет баллистических ракет средней дальности, а у Китая они как раз есть, что почти нивелирует их отставание в межконтинентальных баллистических ракетах (которое тоже сокращается). Соотношение по тактическому ядерному оружию неизвестно, только надо понимать, что нам придется применять его по собственной территории. Что касается обмена ударами стратегических ядерных сил, то китайского потенциала более чем достаточно, чтобы уничтожить основные города европейской России, которая им не нужна (там много людей и мало ресурсов). Есть очень сильные подозрения, что, понимая это, Кремль на применение ядерного оружия не пойдет. Поэтому ядерное сдерживание в отношении Китая – такой же миф, как и его технологическая зависимость от нас. Учите китайский.