Кризис болезненно сказался на финансировании программ Дальневосточного региона

То, что экономический кризис болезненно сказался на развитии Дальневосточного региона, не почувствовал, может быть, только Приморский край. Федеральная целевая программа «Развитие Владивостока как центра азиатско-тихоокеанского сотрудничества» не только финансируется в полном объеме, но и становится «тяжелее», в конце прошлого года приморцам добавили еще несколько млрд рублей. Остальным регионам был проведен секвестр.

Чем обернется недофинансирование уже начатых инфраструктурных и социальных объектов для региональной экономики и как вернуть заявленные в ФЦП «Экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года» на конкретные проекты деньги, обсуждали члены Совета межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия «Дальний Восток и Забайкалье», состоявшегося на прошлой неделе в Хабаровске.

По словам председателя совета и губернатора Амурской области Олега КОЖЕМЯКО, в последние месяцы регионы и Министерство регионального развития увлеченно играют в пинг-понг по не очень понятным правилам и без победных результатов. А самое главное - есть веские причины опасаться, что не только не вернуть обещанного федеральным центром, но и на перспективу до 2018 года остаться с нищенским минимумом, который никак не обеспечит решение стратегических задач развития региона.

Нет лучше способа закопать деньги, чем растянуть строительство жизненно важных объектов на многие годы, прокомментировал ситуацию председатель Координационного совета по экономическим вопросам, первый заместитель председателя правительства Республики Саха(Якутия) Геннадий АЛЕКСЕЕВ. А то, что именно этот способ навязывается региону, все более очевидно. В соответствии с ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период до 2012 и 2013 годов» объемы финансирования программы развития региона сокращены с 236,9 млрд рублей до 90,1 млрд, то есть на 62%. Вернуть эти деньги регионам федеральный центр предполагает до 2018 года. Тогда и саммит проведем, и Сочи построим, и к чемпионату мира по футболу подготовимся. Вновь придет время приоритетного развития восточной окраины страны. То есть не исключено, что вместо новой программы энергичного развития регион может получить пролонгированную ситуацию застоя.

О чем речь? Пока неприкосновенными для федерального финансирования остаются Владивосток, Курилы и объекты, которые входят в конкретные перечни поручений президента и председателя правительства. Все остальные объекты руководителям территорий придется вновь и вновь отстаивать и доказывать, что без них никак, что задержка строительства Усть-Среднеканской ГЭС на Колыме повлечет за собой перенос сроков начала активной эксплуатации крупнейших месторождений полезных ископаемых. Что недостроенные дороги (финансирование этих объектов сокращено на 29 млрд рублей), объекты энергетики (9 млрд рублей) ставят под сомнение своевременную и в полном объеме реализацию Стратегии развития региона.

Не меньшую озабоченность руководителей дальневосточных территорий вызывает и то, что до сих пор нет Концепции государственной программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период 2012-2018 годов и на перспективу до 2025 года. Эта программа должна стать основным инструментом реализации Стратегии развития. Она должна быть представлена в правительство уже 1 апреля, однако только на прошлой неделе главы регионов получили из минрегионразвития письма с рекомендациями внести в нее свои предложения. Можно ли за столь короткое время сделать что-то путное, согласованное со всеми заинтересованными ведомствами и бизнесом? По существу, констатировали члены Совета, разработка программы происходит практически без участия субъектов федерации. И о согласованных действиях говорить пока не приходится.

Члены совета подвели итоги работы ассоциации за прошлый год. Ее деятельность стала гораздо активнее. Изменена структура координационных советов, их заседания стали более результативными. Основными вопросами повестки дня для ассоциации на нынешний год станут развитие инвестиционной привлекательности территории, обеспечение эффективной реализации федеральных целевых программ, плана реализации Стратегии-2025, участие в создании ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».