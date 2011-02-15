www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.25 р. 100 JPY: 58.77 р.
EUR: 78.08 р. 10 CNY: 96.86 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Электронное голосование дороже

15 Февраля 2011, 14:10 | Дальний Восток

Центральная избирательная комиссия России в 2011 году перечислит средства на эксплуатацию и развитие Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» в размере 639,324 млн рублей.

Эти средства будут потрачены на эксплуатацию сетей связи, поддержание в работоспособном состоянии программно-технических средств и комплексов средств автоматизации (КСА) ГАС «Выборы» в более чем 2,7 тысячи территориальных избирательных комиссиях, а также в 83 избирательных комиссиях субъектов РФ и ЦИК России. Деньги пойдут также на закупку оборудования для переоснащения КСА территориальных и избирательных комиссий субъектов РФ, закупку ящиков для голосования со сканирующими устройствами либо устройствами сенсорного голосования к единому дню голосования 13 марта 2011 года.

Ранее глава ЦИК Владимир ЧУРОВ заявлял, что примерная стоимость ящика для голосования с сенсорным устройством составит, по подсчетам ЦИК, около 100 тысяч рублей. «Если сейчас голосование на обычном избирательном участке обходится ЦИК в 40 рублей на человека, то с внедрением новых технических средств голосование обойдется на треть дороже - около 60 рублей на человека», - отмечал глава ЦИК.

Год назад Владимир Чуров пообещал, что к 2014 году российские избиратели смогут проголосовать с помощью мобильного телефона, а также сделать выбор без использования бумажных бюллетеней. По словам главы ЦИК, в течение 2010-2013 годов комиссия намерена усовершенствовать избирательную систему, установив устройства электронного голосования на 80 тысяч избирательных участков РФ. Кроме того, ЦИК планирует контролировать перемещение избирательной документации с помощью приемников ГЛОНАСС и внедрить систему непосредственной передачи информации с каждого участка сразу после подсчета голосов.

Техническое переоснащение избирательных участков, по расчетам Владимира Чурова, обойдется ЦИКу «в единицы млрд рублей», а в результате затраты Избиркома на проведение выборов уменьшатся вдвое.

Автор: Юрий Рогов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru