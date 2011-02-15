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Электронное голосование дороже
Центральная избирательная комиссия России в 2011 году перечислит средства на эксплуатацию и развитие Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» в размере 639,324 млн рублей.
Эти средства будут потрачены на эксплуатацию сетей связи, поддержание в работоспособном состоянии программно-технических средств и комплексов средств автоматизации (КСА) ГАС «Выборы» в более чем 2,7 тысячи территориальных избирательных комиссиях, а также в 83 избирательных комиссиях субъектов РФ и ЦИК России. Деньги пойдут также на закупку оборудования для переоснащения КСА территориальных и избирательных комиссий субъектов РФ, закупку ящиков для голосования со сканирующими устройствами либо устройствами сенсорного голосования к единому дню голосования 13 марта 2011 года.
Ранее глава ЦИК Владимир ЧУРОВ заявлял, что примерная стоимость ящика для голосования с сенсорным устройством составит, по подсчетам ЦИК, около 100 тысяч рублей. «Если сейчас голосование на обычном избирательном участке обходится ЦИК в 40 рублей на человека, то с внедрением новых технических средств голосование обойдется на треть дороже - около 60 рублей на человека», - отмечал глава ЦИК.
Год назад Владимир Чуров пообещал, что к 2014 году российские избиратели смогут проголосовать с помощью мобильного телефона, а также сделать выбор без использования бумажных бюллетеней. По словам главы ЦИК, в течение 2010-2013 годов комиссия намерена усовершенствовать избирательную систему, установив устройства электронного голосования на 80 тысяч избирательных участков РФ. Кроме того, ЦИК планирует контролировать перемещение избирательной документации с помощью приемников ГЛОНАСС и внедрить систему непосредственной передачи информации с каждого участка сразу после подсчета голосов.
Техническое переоснащение избирательных участков, по расчетам Владимира Чурова, обойдется ЦИКу «в единицы млрд рублей», а в результате затраты Избиркома на проведение выборов уменьшатся вдвое.
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