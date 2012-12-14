Базу для начисления страховых взносов россиян проиндексируют

С 1 января 2013 года предельная величина базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды будет проиндексирована в 1,11 раза с учетом роста средней заработной платы в стране.

После индексации база для начисления страховых взносов в отношении каждого физического лица составит 568 тысяч рублей с нарастающим итогом с 1 января 2013 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Пенсионный фонд Российской Федерации напоминает плательщикам страховых взносов, что тариф взносов, уплачиваемых с предельной величины базы, в 2013 году останется на прежнем уровне и составит на обязательное пенсионное страхование 22 процента, на обязательное медицинское страхование – 5,1 процента.

Для некоторых категорий плательщиков страховых взносов применяется пониженный тариф. Кроме того, в случае превышения базы для начисления страховых взносов в 2013 году остается обязанность дополнительных отчислений в ПФР. Размер так называемого дополнительного тарифа на обязательное пенсионное страхование составляет 10 процентов от суммы превышения.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.