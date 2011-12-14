Имя Прохорова попало в мировые тренды Twitter

14 декабря, ZRPRESS. Специальные метки (хеш-теги) «Михаил Прохоров» и «Прохорова» попали в мировые тренды сервиса микроблогов Twitter. Это значит, что имя миллиардера Михаила Прохорова употреблялось десятки тысяч раз.

Такая популярность объясняется тем, что бизнесмен решил баллотироваться в президенты. Это уже не первая попытка миллиардера пойти в политику: с 25 июня по 16 сентября 2011 года Прохоров был лидером партии «Правое дело».