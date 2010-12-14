Как вытащить на свет малый бизнес, решали на совете губернаторов ДВ

В Хабаровске 7 декабря прошло заседание совета при полномочном представителе президента в ДФО, на котором обсуждали итоги социально-экономического развития округа за 9 месяцев 2010 года. В целом тенденции положительные, но губернаторы акцентировали внимание на одном секторе - малом бизнесе.

Заслушав доклад заместителя полпреда, губернаторы отметили несоответствие объема занятости в малом бизнесе населения - более 20% и чуть меньшей его доли в валовом региональном продукте (ВРП) не соответствуют вкладу в налоговые доходы бюджетов - где-то в районе 10%. При этом регионы и центр ведут специальные программы поддержки бизнеса и рассчитывают на большую отдачу.

По данным исследований ДальНИИ Рынка, озвученным на недавней встрече предпринимателей Хабаровского края с новым директором департамента развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития РФ Андреем ШАРОВЫМ, до 47% бизнеса в Хабаровске работает по так называемым «серым» схемам. Их выхода из тени и намерены добиваться региональные власти. Но, прежде чем приступать к решительным мерам, стоит взглянуть на ситуацию не только с фискальным оскалом. Желание иметь максимальную прибыль за счет обмана государства - это ли руководит предпринимателями?

Малый и средний бизнес сегодня - пожалуй, единственная сфера экономики, которая действует в рыночных условиях, где каждое движение цены товара или услуги отражается на состоянии дел предприятия, на положении его сотрудников. Держать цены или умереть - нет другой дороги. И сегодня у органов госстатистики появилась возможность говорить об инфляции ниже 10% не благодаря естественным и неестественным монополиям, которые подняли свои тарифы, а во многом благодаря малому бизнесу, зажатому низкой платежеспособностью населения и рентабельностью собственного дела.

Кстати, абсолютное большинство работников малых компаний согласно с «серыми» схемами минимизации налоговых расходов, спокойно получает часть своих зарплат в конвертах, участвуя, таким образом, в выводе их из-под налогообложения. Они не понимают, что происходит? Наоборот. Они уверены, что государство берет с них лишнее и совершенно не возражают против того, чтобы не оплачивать подоходный налог. Несознательные негодяи? Но, взглянув на ситуацию их глазами, видим, что у людей достаточно оснований чувствовать себя правыми. Куда идут их налоги? За словами о развитии медицины, образования, население ежедневным опытом жизни ощущает рост собственных затрат на эти цели, платность госуслуг. Как при этом убедить человека, что он должен, заплатив здесь, платить еще и в бюджет?

Многочисленные заявления депутатов и представителей разных уровней власти про то, как эффективно тратятся бюджетные средства, тонут в собственном опыте простого человека. Верят больше своим глазам, что чиновников становится все больше, и их жизнь, в отличие от работников частных предприятий, не ухудшается. В кризис чиновникам индексировали зарплаты, а работникам реального сектора - понижали. Наивно ждать, что население будет с радостью оплачивать растущие расходы на содержание власти. При этом растут и тарифы естественных монополий, «на ощупь» жизнь дорожает больше объявленной инфляции. А малому бизнесу зарплату повышать не из чего.

Когда встал вопрос о проблемах с «Амурметаллом», мало кто из населения возразил против его государственной поддержки через ВЭБ. Но для поддержки предприятия закрыли вывоз металлолома из южных портов Дальнего Востока, снеся часть малых компаний, занимавшихся его сбором. Надо было поддержать родной автопром - и ради этого не только выделили громадные суммы из бюджета, но и пожертвовали целой отраслью предпринимательства, занимавшейся иномарками. Есть потребность сохранить судостроение - разрабатываются госпрограммы, организуется масштабный государственный заказ, склоняя к тому рыбаков всеми способами. При этом цена отечественных судов в два-три, а то и четыре раза выше среднемировой. Но здесь, как и в автопроме, нет вопроса - снизить цены или умереть. Чтоб проглотили, смажут ком всевозможными преференциями, считай, за счет налогоплательщиков.

Это надо делать! Нельзя потерять машиностроение, уволить людей из автопрома, металлургии и других базовых предприятий, живущих в полурыночных условиях. Но зачем тогда тыкать «мордой» в это оливье малый бизнес, большинство предприятий которого ничего, кроме роста налогов и спонсорских аппетитов местной власти, не ощущает. Льготы в кризис достались лишь некоторым малым предприятиям. При этом, в том же Хабаровском крае каждый вложенный в поддержку малого бизнеса рубль дает бюджету не менее 1 рубля 53 копеек отдачи. Где еще такая рентабельность господдержки?

С 2011 года повышаются отчисления во внебюджетные фонды. Озабоченность неясностью эффекта выразил даже президент в последнем послании Федеральному Собранию. По стране поехали представители федерального правительства, чтобы узнать о готовящихся предпринимателями ответных мерах. В Хабаровск прибыл Андрей Шаров. Представители бизнес-сообщества ему сказали, что после повышения налогов количество предпринимателей в крае должно... значительно вырасти. Дело в том, что уже в декабре 2010 года владельцы бизнеса стали предлагать своим сотрудникам зарегистрироваться в качестве предпринимателей без образования юридического лица (ПБОЮЛ) и получать деньги не в виде заработной платы, а в качестве оплаты оказанных услуг. После этого надо будет накрыть ПБОЮЛ или отказаться от повышения взносов. И то, и другое для власти - провал. Так, может, надо было подумать о последствиях до принятия решения?

Есть надежда, что губернаторы - а они знают реальное положение дел - вместо усиления давления дадут сигнал вышестоящей власти. Тут невольно вспомнишь наших либеральных радикалов, призывавших выбрать: или все в рынок - или все под сплошное регулирование, или всем помогать - или никому. Радикализм, конечно, плох в любом деле, но нынешнее «ни туда, ни сюда» путает и само государство, и население.

Предприятия малого бизнеса, как сообщество насекомых, - их много, ими невозможно управлять, их сложно контролировать, от них отмахиваются, их норовят потравить в местах присутствия высших организмов. Но надо помнить: если избавиться от надоедливой «мошки», нарушится экономический баланс, что через несколько цепочек приведет к вымиранию даже таких больших хищников, как «Газпром» и «Роснефть».