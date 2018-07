Политические тени исчезают в полдень

«Возьмите, возьмите...», - молодой человек приятной наружности настойчиво совал спешащим прохожим тоненькую брошюрку. Его протянутая рука перегородила и мне дорогу. Почему бы не помочь бедному студенту, подрабатывающему промоутером за 100 рублей в час? Взял.

Сверкающая неоновыми огнями Москва манит. Те, кто оказался более удачливым, томятся в «Мерседесах» и «Лексусах» в нескончаемых автомобильных пробках. Кому повезло меньше - торопится к станциям метро. Неподалеку старушки торгуют залежалым товаром. Рядом с ними распространители бесплатных газет и брошюрок предлагают свой «товар», тоже зачастую не первой свежести. Они, как тени нашего недавнего прошлого, в котором бойкая уличная торговля олицетворяла народившуюся свободу.

Тогда мы о подлинной свободе мало что знали. Казалось, достаточно собраться вместе молодым, умным, знающим, что и как надо делать, людям, дружно проголосовать, принять новые законы, которые нужны стране, - и покатим в новый рай. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Эта фраза Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА, вмиг ставшая крылатой, - самое лаконичное и точное определение состояния нашей страны в последнем десятилетии прошлого века.

О том времени мне и напомнила брошюрка, всученная промоутером у станции метро. Ее содержание сводилось к одному: как все было хорошо в нашей стране в конце прошлого века, и как все плохо теперь, в начале века нового. Задело меня, тогда студента, хлебнувшего по полной. Уверен, для подавляющего большинства народа эти годы оставили кошмарные воспоминания. Но та брошюра была рассчитана не на нас, а на молодежь. Это ее зовут туда, в прошлое, откуда пришли нынешние «болезни» страны.

Коррупция, разъедавшая Россию

В советские времена такого понятия вообще не существовало, но все хорошо знали слово «блат». «По блату» доставали дефицит, устраивались в институты, а потом - на «теплое местечко». Сын заместителя начальника строительного главка Ефима Давыдовича и педиатра Дины Яковлевны поступил учиться в Горьковский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, где преподавал его дядя по матери Вилен Яковлевич. Случайное совпадение? Возможно. После диплома молодой специалист получил работу в престижном НИИ. Еще одно совпадение? В 1985 году в соавторстве с дядей и известным ученым он написал научную статью и защитил диссертацию. В 90-е годы такие предприимчивые и развернули бурную деятельность. Из ученых они ринулись в политики, потому что увидели в ней для себя широчайшее поле деятельности.

«Политика, интрига, - называйте, как хотите. На мой взгляд, они друг дружке несколько сродни», - герой Бомарше, пройдоха и плут Фигаро оказался в 90-е очень востребованным. Сегодня наш автор брошюрки с завистью пишет о том, как другие, более удачливые, люди в 34-37 лет становятся владельцами акций известных компаний, президентами и вице-президентами банков. Все это он называет коррупцией. Но ему грех жаловаться. Карьера нашего Фигаро складывалась более чем удачно: в 31 год - представитель президента России в одной из областей, в 33 - губернатор, в 37 - первый заместитель председателя правительства РФ.

«Нужна пожизненная дисквалификация чиновников, уличенных в коррупции», - пишет наш Фигаро. А кто против? Все только - за! Но если чиновник по каким-либо причинам не оказался за решеткой, судить его может только совесть. А, похоже, у нашего «героя» она молчит. Может, напомним?

В 1994 году Bank of New York «по ошибке» перечислил $2 млн российскому банку «Нижегородец». Банк «Нижегородец» воспользовался нежданно-негаданно свалившимся на него богатством, чтобы расплатиться с кредиторами. Губернатор, по версии Генпрокуратуры, указал директору крупного госпредприятия «Нижполиграф» взять кредит в $3,5 млн в Инкомбанке под залог своего нового административного здания, которое не подлежало приватизации. Из полученного кредита, по данным следствия, $2 млн было переведено в Bank of New York. Однако кредит не был возвращен, и здание перешло в собственность Инкомбанка. В начале 1998 года по факту незаконного отчуждения федеральной собственности было возбуждено уголовное дело. Но Инкомбанка давно нет, спрашивать не с кого...

Предвыборную кампанию нижегородского губернатора на выборах в Совет Федерации, утверждает газета «Коммерсант», финансировал ранее судимый Андрей КЛИМЕНТЬЕВ, потративший в общей сложности около 100 млн рублей. И было ради чего тратить. Климентьев вошел в ближайшее окружение победителя и стал его советником, являясь фактически главным бизнесменом главы области, определявшим его экономическую политику. В 1998 году Климентьева все-таки судили, и, как утверждал бывший соратник, это месть со стороны губернатора за то, что отказался заплатить Bank of New York долг в $2 млн за банк «Нижегородец». Оказавшись на судебной скамье, он откровенно обвинил губернатора в коррупции и взятках.

Но уже после того, как сам Фигаро перебрался в Первопрестольную. 17 марта 1997 года его назначили первым заместителем председателя правительства России.

Глянулся молодой стареющему президенту. Почти одновременно он возглавил еще и Министерство топлива и энергетики России, стал членом Совета безопасности России. По словам летописца Роя МЕДВЕДЕВА, «к неудовольствию Черномырдина и Чубайса глава государства наделил нового фаворита огромным объемом полномочий и возможностью обращаться непосредственно к президенту». А как тот воспользовался тот властью? Нет, не с пересаживания чиновников на «волги» начал молодой протеже. Надо сделать несколько непопулярных, болезненных вещей, связанных с коммунальной реформой и отказом от социальных льгот, заявил о своих планах молодой вице-премьер.

Вымиравшая страна

К чему привела бесчеловечная политика правительств образца 90-х? По данным РАО «ЕЭС», опубликованным в 1999 году, цены на электроэнергию, которые платило население, по отношению энерготарифам промышленности в 2,5-3 раза были выше, чем в развитых странах, а зарплата граждан - в десятки раз меньше. Но получить даже копейки за свой труд тогда считалось счастьем, зарплату не платили по 2-3 месяца, а то и годами. Люди каждый день ходили на работу и работали! Молодые «реформаторы», как они себя называли, отвечали: «Если у людей нет хлеба, пусть едят пирожные!»

Страна начала вымирать. За 10 лет численность населения сократилась на 1,6 млн человек. От недостатка питания и медикаментов, дистрофии детей... Одни, как шахтеры, выходили на рельсы, другие просто уходили...

Когда заместителя начальника управления «Северовоенморстрой» Николая КЛЕМБАРСКОГО спросили, чем питаются офицеры и прапорщики, которые, как и рабочие предприятия, более шести месяцев не получали денежного содержания, он не мог ответить. А руководители 10-го судоремонтного завода в г. Полярном уверяли, что офицеры и мичманы занимают деньги у пенсионеров - тем и живут. Между тем в военных городках появились неказистые будки с вывесками «Пункт приема цветных металлов», где за кг медного лома платили от 6700-8500 «дореформенных» рублей (булка хлеба). А что могли вынести с кораблей военные моряки? По стране расползалось оружие.

Но для большинства этот вид «предпринимательства» был несовместим с понятием чести.

«Дорогие мои Оленька и Антоша! Я знаю, что поступаю подло по отношению к вам и своему отцу, но смысла жизни я не вижу... Я надеюсь, что все деньги, которые я заработал, тебе отдадут - почти за год, четырнадцатая зарплата, единовременное пособие, получку с февраля. Документы все в стенке. С любовью, Сергей». Командир группы связи атомной подводной лодки старший лейтенант Сергей Б. служил в поселке Видяево. Имел поощрения от командира корабля. «Оптимист», - отмечено в служебной характеристике Сергея.

Причиной самоубийства старшего лейтенанта Сергея Б. явилось психическое расстройство на почве скрытого депрессивного состояния, вызванного обостренным чувством вины перед своей семьей за невозможность обеспечить достойное существование, - был вывод психиатра. В тот 1996-й на Северном флоте были совершены 32 суицидные попытки - по официальным докладам, а в военно-морские госпитали попал 141 военнослужащий с диагнозом «суицидная попытка».

Я специально привел пример из жизни офицеров Военно-морского флота, подводников-атомщиков, так сказать элиты общества, людей мужественных в силу своей профессии. Их безвременная смерть на совести политиков и государственных деятелей 90-х. Из тьмы этого прошлого политические банкроты вновь вылезли на божий свет и навязчиво предлагают свои пропагандистские штампы молодым людям, среди которых и подросшие дети трагически погибшего ст. лейтенанта Сергея Б. из Видяево, других достойных офицеров.

Нет, не чувствуют своей вины бывшие реформаторы, а ныне авторы случайно оказавшейся у меня брошюрки «Путин. Итоги. 10 лет». Она издана миллионным тиражом. Пора назвать ее авторов: Борис НЕМЦОВ и Владимир МИЛОВ.

Путинское десятилетие

Человек, который падал с моста, вываливался из вертолета, справлял нужду на шасси самолета на виду почетного караула, просыпал важные встречи с главами государств, вряд ли мог и в государственных делах поступать иначе. Свита делала короля. Свита решила, что может приватизировать целое государство. И когда пьяный кураж закончился с уходом короля, у свиты осталась обустроенная обочина, с которой можно шипеть, что с каждым годом жить в стране становится все тяжелее и хуже. Им - да.

Почему-то в брошюре ни слова о том, что первые 5 лет Владимира ПУТИНА ушли на расчистку доставшихся в наследство авгиевых конюшен. У нас, по сути, уже не было единой страны, даже гимна. В каждом субъекте федерации своя конституция. И первое, что было сделано, - восстановлены территориальная целостность и единство государства. Еще труднее было восстановить российскую экономику на абсолютно новой рыночной базе. Но сделали. Россия уверенно стала превращаться в одного из экономических лидеров мира, достигнув рекордного показателя роста экономики в 8,1%.

По паритету покупательной способности мы даже обошли некоторые страны «большой восьмерки», в частности, Италию и Францию. В 2007 году Россия по объему экономики заняла седьмое место в мире. Реальные доходы граждан выросли на 10,4%. Реальная заработная плата - на 16,2%. Реальная пенсия - на 3,8. Страховая часть пенсий увеличилась на 12%. В 2000 году у нас в стране более 30% населения находилось за чертой бедности, в 2005-м - 17,7%, в 2007 - меньше 14%. 2007 год стал рекордным по рождаемости за предыдущие 25 лет. А ведь известно, что нормальная современная женщина решается завести ребенка, тем более второго и третьего, только тогда, когда уверена в стабильности жизни.

Наверное, с чем-то можно было бы справиться более эффективно. Например, с инфляцией и бедностью. А справимся, если экономика и дальше пойдет по инновационному пути развития. Россияне строят планы...

Разорят ли Россию Олимпийские игры в Сочи и саммит АТЭС во Владивостоке?

А этот посыл тоже в брошюре есть. Но еще в советские времена в народе ходил анекдот: вместо объявленного ранее коммунизма в Москве состоятся Олимпийские игры. В каждой российской шутке есть большой смысл.

Зачем России зимняя Олимпиада в Сочи? Чтобы форсировать реализацию федеральной целевой программы развития юга России. Не секрет, что многие части юга России были и остаются депрессивными регионами, несмотря на их инвестиционную привлекательность. Авторы брошюры справедливо пишут, что Россия - северная страна. Действительно, таких климатически привлекательных регионов, как Северный Кавказ и, в частности, Краснодарский край у нас мало. И потому так важно для их развития создавать новые рабочие места и повышать уровень производства. Расходы на Олимпиаду составят, пишут Немцов и Милов, не менее $15 млрд. Но две трети этих денег правительство РФ направляет на развитие инфраструктуры, строительство и ремонт дорог, в том числе и ставшей притчей во языцех федеральной трассы «Дон».

Аналогичная задача поставлена и в рамках подготовки саммита АТЭС на острове Русский во Владивостоке, который состоится в сентябре 2012 года. Подготовка к саммиту - это реальная возможность повысить качество жизни в Дальневосточном регионе. Саммит пройдет в течение двух дней, а жители Приморья будут пользоваться созданной для него инфраструктурой многие десятилетия.

Что делать?

Не найдя взаимопонимания в родной стране, Борис Немцов зачастил в гости к своим заокеанским друзьям. Здесь находится прославленный американский фонд развития демократии во всем мире, известный тем, что выделяет баснословные деньги на то, чтобы «научить других людей хорошо жить», а попутно получить политическое влияние над странами-жертвами. Немцов давно «учит» россиян, как надо «хорошо жить». С отчетом о проделанной им в России работе весной этого года он приехал в США на конференцию «Восстановление американского лидерства в демократическом мире» (Restoring America’s Leadership of a Democratic World), организованной вашингтонским институтом «Внешнеполитическая инициатива».

Может, Борису Ефимовичу все равно - на кого работать, главное - против кого? С февраля 2005 по октябрь 2006 года он был внештатным советником президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, известного своими проамериканскими и антироссийскими настроениями. Теперь вот - вашингтонский институт. Главной задачей основатели института считают «анализ внешнеполитических вызовов, стоящих перед США», а основной угрозой для Америки признают «рост и возрождение таких держав, как Китай и Россия». По крайней мере, именно так сформулированы приоритеты «Внешнеполитической инициативы» в рекламных буклетах, которые получили участники конференции.

Кстати, когда корреспондент радиостанции «Голос Америки» поинтересовался у Бориса Ефимовича: «Как вы намерены убедить избирателей в том, что в случае вашего прихода к власти ваша политика будет отличаться от курса, который вы проводили, находясь у власти?», тот замялся, мол, справились в прошлый раз, справимся и в следующий: «Нам удалось сделать немало. При цене на нефть 10 долларов за баррель. После развала Союза ситуация была просто катастрофической. Добавьте к этому войну в Чечне. В общем, задачи перед нами стояли очень непростые». Новая дестабилизация государства - чем не условия для начала работы?