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Фонд развития Дальнего Востока появится через полгода

14 Декабря 2010, 09:58 | Дальний Восток

Фонд прямых инвестиций для развития Дальнего Востока - это идея правительства РФ - может быть создан не ранее мая 2011 года. Об этом сообщил глава Внешэкономбанка Владимир ДМИТРИЕВ. По его словам, подготовительная работа по созданию фонда будет проводиться до мая 2011г., после чего решение будет вынесено на наблюдательный совет Внешэкономбанка, затем согласованы проекты, в которых примет участие ВЭБ, а также инвесторы, и будет утверждена структура управления фондом. Как сказал премьер-министр Владимир ПУТИН, «фонд обеспечит не только реализацию инвестиционных проектов, но и возьмет на себя информационную, имиджевую поддержку дальневосточных территорий».

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