Хабаровский и Приморский края заключили соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Соответствующий протокол 7 декабря в Хабаровске, накануне совета губернаторов при полпреде в ДФО, подписали губернаторы территорий Вячеслав ШПОРТ и Сергей ДАРЬКИН.

«Приморский и Хабаровский края - два соседствующих региона, нам исторически предначертано тесно работать и продуктивно взаимодействовать. Мы приложим все усилия для расширения двусторонних связей, их укрепления», - заверил соседей Сергей Дарькин. Вячеслав Шпорт отметил тесное экономическое сотрудничество регионов: «Сегодня многие хабаровские предприятия строительной индустрии активно участвуют в реализации проектов по подготовке к саммиту АТЭС 2012 года на территории Приморья. И это лишь один из примеров. У нас вообще много общего, даже тигр на территории наших краев живет один - уссурийский».

«ЗР» решил представить своим читателям небольшой сравнительный статистический портрет двух друзей. Оценочные данные итогов развития дальневосточных субъектов ДФО в 2010 году были розданы участникам совета при полпреде президента.