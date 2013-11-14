Губернатор Владимир Печеный представил инвестиционный потенциал Магаданской области в Сеуле

Губернатор Владимир Печеный выступил с сообщением об инвестиционных возможностях Магаданской области в рамках работы 6-го российско-корейского бизнес-диалога в Сеуле, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Сегодня Республика Корея является крупнейшим партнером Магаданской области по экспорту продукции. За 9 месяцев этого года экспорт продукции составил более 105 млн. долл. США. Однако считаю, что потенциал взаимовыгодного сотрудничества используется не в полном объеме», - отметил губернатор.

Глава региона пригласил корейских партнеров к сотрудничеству в проектах в по добыче цветных металлов и железа.

«В первом квартале следующего года состоятся аукционы на права пользования недрами ряда объектов с целью геологического изучении за счет средств недропользователей. Среди них рудопроявления Ороёк (медь) и Кунаревская перспективная площадь (цинк, свинец, серебро, медь, железо). Кроме того, администрацией Магаданской области направлены предложения для включения в перечень участка недр по Магаданской области для предоставления в пользование на 2014 год Южно-Омолонского железорудного района, состоящего из 10 объектов, наиболее перспективные из которых участки Верхне-Омолонский и Скарновый. Ждем предложений от потенциальных инвесторов», - сообщил губернатор.

Владимир Печеный также рассказал о проектах в рыбной отрасли, среди которых строительство рыбоводных заводов, добыча морского зверя, развитию экологического и экстремального туризма. Он добавил, что у региона имеются тесные связи со спортсменами Республики Корея, использующими с 1989 г. магаданские спортивные трассы для тренировок лыжников. По мнению губернатора, в этом направлении для совместной реализации можно предложить проекты строительства лыжного стадиона на Снежной Долине и спортивного комплекса на Марчеканской сопке в окрестностях Магадана.

Владимир Печеный добавил, что Магаданская область является привлекательной для инвесторов не только с точки зрения ее природного потенциала, но и в связи с наличием благоприятных правовых условий ведения бизнеса. На территории области действует особый налоговый и таможенный режим - Особая экономическая зона.

«С 1 января 2014 года начинает действовать федеральный закон, устанавливающий налоговые льготы в период 2014 - 2029 годы для организаций, реализующих инвестиционные проекты на территориях Дальневосточного федерального округа, Забайкальского края, Республики Бурятия и Иркутской области. Кроме того, территория Магаданской области Постановлением Правительства Российской Федерации отнесена к субъектам, на территории которых допускается создание зон территориального развития, резидентам которых также устанавливается льготное налогообложение», - сказал глава региона.

«Инвесторы могут рассчитывать на поддержку региональных властей, заинтересованных в притоке инвестиций в экономику области», - подчеркнул Владимир Печеный.

ZRPRESS.RU, Владивосток.