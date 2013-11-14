В Магаданской области утвердили госпрограмму по природным ресурсам и экологии

В региональной администрации утверждена госпрограмма «Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2014 - 2020 годы. Цель программы - повышение эффективности использования природных ресурсов и охрана окружающей среды.

В Магаданской области с 2014 года начнётся реализация мероприятий государственной программы «Природные ресурсы и экология Магаданской области». Проект программы был утвержден на заседании региональной администрации. Общий объем финансирования государственной программы 1 700 287,07 тыс. рублей.

Как отмечает губернатор области Владимир Печеный, колымский регион является одним из крупнейших в России по потенциальным ресурсам минерального сырья. «Доля горнодобывающей отрасли в структуре промышленного производства области составляет около 80%. С начала промышленного освоения региона из недр извлечено около 3 тыс. тонн золота, более 8 тыс. тонн серебра, а также 72,2 тыс. тонн олова, более 82 млн. тонн угля, 744 тонны кобальта, 2270 тонн свинца и тонны других полезных ископаемых. Госпрограмма ориентирована на повышение эффективности добычи и использования природных ресурсов при обеспечении экологической безопасности и охраны окружающей среды Магаданской области», - сказал глава региона.

По информации департамента природных ресурсов, есть несколько основных направлений развития горной промышленности региона. Это диверсификация горной отрасли, увеличение объемов добычи золота и серебра, совершенствование технологических процессов освоения месторождений полезных ископаемых и стимулирование широкого внедрения технологии обогащения по извлечению мелкого золота.

В программе разработаны мероприятия по защите населенных пунктов и объектов инфраструктуры от паводков, по обеспечению сохранности особо охраняемых природных территорий и улучшению экологической ситуации региона. В госпрограмму включен и комплекс водоохранных мер, направленных на экологическую реабилитацию водных объектов. В планах также зачистка акватории бухты Нагаева от затонувших судов и другие меры, сообщается на сайте правительства Колымы.

Документ включает три подпрограммы: «Природные ресурсы Магаданской области» на 2014 - 2020 годы»; «Экологическая безопасность и охрана окружающей среды Магаданской области» на 2014 - 2020 годы»; «Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области» на 2014 - 2020 годы».

ZRPRESS.RU, Владивосток.