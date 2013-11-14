Камчатская делегация приняла участие в крупнейшей международной выставке в Лондоне

Камчатская делегация во главе с руководителем Агентства по туризму и внешним связям Геворком Шхияном приняла участие в крупнейшей международной выставке World Travel Market в Лондоне и представила туристические возможности региона в рамках российского стенда вместе с еще пятью субъектами РФ, сообщает официальный сайт Правительства Камчатского края.

В этом году Федеральное агентство по туризму при поддержке Посольства Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии организовало широкомасштабную презентацию российского турпродукта. На коллективном стенде RUSSIA Камчатский край представляли 3 крупнейшие туристические компании региона.

«Выставка в Лондоне – очень авторитетная площадка, которая привлекает к своему участию многие российские регионы, представителей бизнеса, музейного и гостиничного сообщества, - сказал, открывая российский стенд, глава Федерального Агентства по туризму Александр Радьков. - В прошлом году порядка 230 тысяч визитеров из Великобритании посетило Российскую Федерацию. Рост прибытия числа британских туристов за первое полугодие составил 15%».

«Россия расширяет безвизовый режим со значительным количеством стран в этом году. Британия с большим интересом воспринимает предложения о том, что 3 дня в России люди, которые едут транзитом, могут находиться без визы. Эта тема сейчас обсуждается в нашем парламенте, вне всякого сомнения, это будет способствовать росту числа туристов», - отметил Посол России в Великобритании Александр Яковенко.

«Растущее влияние России на мировой туристической арене – это отражение естественного роста влияния России на мировой и экономической арене, - сказал директор выставки World Travel Market Самон Пресс. - Россия по итогам прошлого года входит в Топ10 пунктов назначения в мире. Она стоит на 9 месте».

Камчатские туристические фирмы впервые принимают участие в международной выставке в Лондоне в составе делегации. В этом году организацию поездку и оформление стенда взяло на себя Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края.

«Лондон – это особое направление. Это одна из самых престижных мировых выставок, куда собирается практически весь мир, крупнейшие турфирмы выставляются здесь», - говорит руководитель Агентства по туризму и внешним связям Геворк Шхиян. Он отметил, что выставка позволила заявить о Камчатке на весь мир, рассказать иностранным компаниям о туристических возможностях Камчатского края. Глава камчатского Агентства по туризму подчеркнул, что необходимо увеличивать туристический поток на Камчатку. «В последние два года у нас был небольшой спад, но в этом году по количеству принятых иностранных туристов мы вышли на 11 тысяч. Это неплохой показатель, с учетом того, что еще около 25 тысяч россиян, в том числе жителей Камчатки, приобретают туристические услуги на Камчатке. На выставке очень многие проявили большой интерес к нашему региону. Это не только потенциальные иностранные партнеры, но и наши коллеги из соседних регионов».

По словам самих участников презентации, выставка World Travel Market позволила им наладить новые партнерские связи. «Выставка в Лондоне считается одной из самых крупных во всем мире. Здесь у нас есть возможность провести встречи с партнерами, потенциальные клиенты подходят и узнают больше о Камчатке. Здесь мы можем показать все возможности путешествий по нашему краю. В этом году Камчаткой интересуются очень многие страны. Интерес к краю растет с каждым годом, у нас появляется все больше партнеров, - говорит представитель компании «Дилижанс-Камчатка» Юлия Мишина. - Правительство Камчатского края, Агентство по туризму вносят большой вклад в развитие туризма на Камчатке. В этом году с успехом была проведена Неделя культуры и туризма на Камчатке, которая тоже помогла завести нам новые контакты».

«Мы благодарны, что появились здесь. Благодаря Правительству края и Агентству, мы здесь. Думаю, что результат от этого мероприятия будет, - отмечает директор компании «Траверс-тур» Константин Лангбурд.

«Британский рынок – относительно новый для нас, - сказал представитель компании «Форестим Трэвел» Антон Гросс. - Все наши заграничные контакты, как правило, происходят с выставок. Поэтому мы возлагаем на нее большие надежды».

Выставка World Travel Market в Лондоне – это крупнейшая туристическая выставка в мире. На четырехдневное мероприятие индустрии путешествий собираются принадлежащие ко всем секторам этой отрасли покупатели и продавцы со всего мира. В WTM-2013 приняло участие рекордное количество участников – более 48 тысяч из 197 стран и регионов.

«Особенность этого года в том, что Камчатке впервые было предоставлено право презентоваться в ходе форума «Добро пожаловать в Россию», который провели совместно наше посольство и Ростуризм. Всего 6 регионов представляли Россию. Конечно, по первым отзывам, Камчатка всех сразила. Наша презентация называлась «Посетите неизвестную планету». Камчатка – это уникальная природа и туристические возможности и конечно, многие заинтересовались этой территорией», - сказал Геворк Шхиян.

В рамках Форума «Добро пожаловать в Россию» Камчатский край в числе шести других регионов презентовал свои туристические возможности. Выступление государственного академического корякского национального ансамбля танца «Мэнго» стало изюминкой Форума. Модераторами выступили всемирно известные писатели в области путешествий: Энди Моссак и Джэймс Хендерсон. Более 95 человек со всего мира посетили Форум, в их числе - представители СМИ и туристического бизнеса из Европы и Великобритании.

«Камчатский край обладает огромным туристическим потенциалом, как для наших соотечественников, так и для иностранных гостей. Во время интерактивной видеопрезентации мы показали свои основные достопримечательности, природные достояния и туристические маршруты» - добавил глава камчатского Агентства по туризму Геворк Шхиян.

В рамках выставки состоялся официальный прием в Посольстве России в Великобритании, а также официальная презентация Камчатского края в торговом представительстве России в Великобритании.

ZRPRESS.RU, Владивосток.