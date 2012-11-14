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НХК и завод по сжижению природного газа без государства в Приморье не построить

14 Ноября 2012, 12:54 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября, ZRPRESS. Минвостокразвития России определило приоритетные производственные проекты Дальневосточного федерального округа, реализация которых невозможна без участия государства.

В числе проектов, имеющих межрегиональное значение – реализация Восточной газовой программы, а также создание соевого и горно-металлургического кластеров. Так, например, в рамках создания соевого кластера планируется строительство завода мощностью до 200 тыс. тонн переработки соевых бобов в год. Предприятие будет производить: 30 тыс. тонн соевого рафинированного масла, 45 тыс. тонн соевой муки (шрота), 20 тыс. тонн патоки, 48 тыс. тонн концентрированных кормов, а также более 44 тыс. тонн продукции расширенной переработки сои – функционального белка и лецитина.

В рамках комплексного развития Южной Якутии предполагается расширение производства угля, освоение железнорудных месторождений «Таежное» и «Десовское», Селигдарского месторождения апатитов, разработка урановых месторождений, наращивание золотодобычи, развитие транспортной и энергетической инфраструктуры. Также в Республике Саха (Якутия) запланировано строительство магистрального газопровода Якутский центр газодобычи – Хабаровск – Владивосток, обустройство Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, строительство газоперерабатывающего комплекса по выделению гелия и прочих компонентов с Чаяндинского месторождения.

В Камчатском крае планируется создание инновационного экологически чистого производственного комплекса по безотходной переработке рыбы и морепродуктов, а также строительство горнодобывающих производств на золоторудных месторождениях «Аметистовое», «Кумроч», «Кунгурцевское».

В Приморском крае предусмотрено строительство нефтехимического комплекса, завода по сжижению природного газа, двух судостроительных верфей (по производству высокотехнологичных гражданских судов, а также морской техники для освоения континентального шельфа). Как ранее сообщал ZRPRESS ЗАО "Восточная нефтехимическая компания" (ВНХК, дочерняя компания НК "Роснефть") планирует к концу 2012 года завершить проектирование нефтехимического комплекса в Приморcком крае.

Кроме того, в перечень приоритетных производственных проектов вошли: развитие лесоперерабатывающего комплекса и строительство второй очереди Ванинского нефтеперерабатывающего завода в Хабаровском крае, строительство золотоизвлекательной фабрики на месторождении «Наталкинское» в Магаданской области, а также создание комплексного деревообрабатывающего производства и реализация нефтегазовых проектов в Сахалинской области, сообщает пресс-служба Министра РФ по развитию Дальнего Востока – полномочного представителя Президента РФ в ДФО.


Автор: Пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в ДФО
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