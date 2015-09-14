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На Дальнем Востоке создадут агентство по развитию человеческого капитала
Две новые организации откроют на Дальнем Востоке: Агентство по развитию человеческого капитала и Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Как сообщили газете «Золотой Рог» в департаменте информационной политики Приморского края, цель создания Агентства по развитию человеческого капитала – привлечение работников из других регионов России для реализации инвестиционных проектов на Дальнем востоке.
В функции Агентства также будут входить обязанности информирования работодателей по вопросам привлечения новых сотрудников, внедрение передовых практик в систему дополнительного профессионального образования и профессионального обучения. Новая организация также возьмет на себя функции разработки системных решений и механизмов по совершенствованию деятельности профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования на Дальнем Востоке.
«Агентство в своей деятельности будет использовать возможности информационно-аналитической системы «Общероссийская база вакансий «Работа в России». Полномочия учредителя Агентства возложены на Минвостокразвития», – добавили в департаменте.
Еще одной новой организацией станет Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, которая будет не только привлекать в регион инвесторов, но и способствовать продвижению экспорта предприятий Дальнего Востока в Азиатско-Тихоокеанский регион.
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