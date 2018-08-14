Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года

Президент России Владимир Путин поручил Правительству России до 10 сентября представить предложения о продлении до 2028 года действия механизма выравнивания тарифов (цен) на электрическую энергию до среднероссийского уровня для потребителей Дальневосточного федерального округа.

«Мы видим положительный эффект, который оказывает снижение энерготарифа на экономику и социальную сферу региона. Учитывая полученный значительный социально-экономический эффект, Минвостокразвития России направляло предложение о продлении действия закона о снижении тарифов на срок до 10 лет в Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС», – прокомментировал поручение главы государства Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

По мнению Министра, принятые меры по снижению тарифов на электроэнергию, при условии продления механизма до 2028 года, создадут на Дальнем Востоке более привлекательные условия для инвестирования и создания новых предприятий, в том числе в традиционных для Дальнего Востока отраслях - горнорудная промышленность, рыбо-, лесопереработка, что существенно повышает конкурентоспособность выпускаемой продукции на Дальнем Востоке и способствует созданию новых рабочих мест.

Глава Минвостокразвития России напомнил, что были приняты два Федеральных закона и ряд нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации, запускающие механизм снижения цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для пяти регионов Дальневосточного федерального округа. В декабре 2016 года принят Федеральный закон от № 508-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике». В июне 2017 года – Федеральный закон. № 129-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике», направленный на урегулирование вопросов, связанных с направлением средств, получаемых от применения надбавки к цене на мощность, потребителям электрической энергии (мощности) на территориях ДФО для снижения цен (тарифов) до среднероссийского уровня на электрическую энергию (мощность).

С прошлого года цена на электрическую энергию для потребителей пяти регионов ДФО снизилась до 4 руб./кВт*ч. Уровень снижения цен на электрическую энергию составил в Чукотском автономном округе - 68,6%, в Республике Саха (Якутия) – 47,4%, в Магаданской области и Камчатском крае более чем 33%, в Сахалинской области - 30,5%.

Уже в 2017 году совокупная экономия средств бюджетов регионов Дальнего Востока и коммерческих предприятий, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Дальнего Востока, составила 24 млрд рублей (в том числе 6,6 млрд рублей – экономия региональных бюджетов, 17,4 млрд рублей – экономия коммерческих предприятий). В 2018 году, по экспертной оценке, совокупный объем сэкономленных средств превысит 35 млрд рублей (в том числе 9,7 млрд рублей – экономия региональных бюджетов, 25,4 млрд рублей – экономия коммерческих предприятий).

Сэкономленные средства региональных бюджетов направлены на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, увеличение объема средств на финансирование обеспечительных мер социальной поддержки населения, а также на решение социальной задачи по финансированию разницы между экономически обоснованными и установленными тарифами на коммунальные услуги для населения (население оплачивает услуги ЖКХ по льготным тарифам и это составляет в среднем только 30% от экономически обоснованных тарифов).

Вместе с тем глава Минвостокразвития считает, что важно не только продлить вопрос пониженного энерготарифа, но и принять все необходимые усилия по модернизации и расширению магистральной электросетевой инфраструктуры в дальневосточных регионах.

«Социальное и экономическое развитие Дальнего Востока не может идти без качественной современной энергетической составляющей. Об этом мы недавно говорили с руководством ПАО «ФСК ЕЭС». Об этом говорят все дальневосточные губернаторы. Наша задача – поддержать социальное и экономическое развитие всех дальневосточных регионов, обеспечить им ту модернизацию и строительство новых сетей электропередач, которые нужны в ближайшее время и потребуются в перспективе», – подчеркнул Александр Козлов.

По словам главы Минвостокразвития России, вопрос энергетики является одним из самых важных для Дальнего Востока. Ряд решений уже принят и прорабатывается. Например, Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении долгосрочных тарифов на электроэнергию в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах. Принятое решение особенно актуально для технологически изолированных систем на Крайнем Севере и Дальнем Востоке. Принятие закона будет способствовать увеличению инвестиционной привлекательности данных регионов. Власти российских субъектов наделены полномочиями устанавливать долгосрочные тарифы на электричество в технологически изолированных территориальных энергосистемах. Закон дает региональным регулирующим органам право устанавливать минимальный и максимальный уровни цен (тарифов) на электроэнергию (мощность) на срок не менее пяти лет для энергопринимающих устройств, введенных в эксплуатацию после 1 июля 2017 года.

«Вопросы энергетики накапливались годами. Сейчас мы постепенно погружаемся в эту тему. Это большая совместная работа не только на уровне Минвостокразвития и дальневосточных регионов, это проектная деятельность совместно с другими федеральными министерствами и ведомствами. Уверен, что все эти аспекты мы сможем проработать для обсуждения на заседании Президиума Госсовета», – резюмировал Министр.

Также Президент поручил изучить вопрос о применении на Дальнем Востоке механизма долгосрочного регулирования энерготарифов по договорам о предоставлении мощности.

Газета "Золотой Рог", Владивосток