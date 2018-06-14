Мошенники копают под ГЛОНАСС

В Приморье на авторынке покупателям продают машины с кнопками пустышками

Сразу несколько покупателей машин рассказали деловой газете «Золотой Рог», о том, что купленные месяц назад на авторынке «Зеленый угол» иномарки оказались оснащены неработающими устройствами ГЛОНАСС, предположительно установленные по поддельным документам. В итоге владельцы машин, рассчитавшие на прибытие помощи, были вынуждены самостоятельно решать проблемы, возникшие в дороге.

Как рассказал газете «Золотой Рог» один из недовольных кнопкой автолюбителей по дороге в поселок Ольга его машина улетела в небольшой кювет. Так как мобильная связь не работала, он активировал кнопку. Однако идентификации машины не произошло и оператора системы они не услышали. Пятнадцатиминутное отстукивание на кнопки азбуки «Морзе» ее не «оживило». Ожидаемый голос оператора не был услышан. Отойдя от шока аварии и поняв, что все целы пассажиры и водители вышли на трассу, договариваться с водителями машин проезжавших мимо, чтобы те вызвали эвакуатор, а одного из пострадавших с порезом на лбу доставили в населенный пункт.

«Я, конечно, слышал, что бывают технические сбои системы, но после ремонта еще раз попытались найти свой автомобиль с посошью кнопки. Однако система не идентифицировала его. Обратились по телефонам к одному из партнеров ГЛОНАСС в Приморском крае. Его сотрудник сказал, что, скорее всего, купили «серую» кнопку на прямую с завода изготовителя. Поехали в центр установки. Однако в самом центре установки нам заявили, что «серую» кнопку активировать невозможно, так как АО «Глонасс» технически не может подключить сторонние устройства. В итоге нам было предложено купить новое устройство за 25 тысяч».

О том, что на машины в везенные в Приморье из Японии, устанавливаются серые кнопки, впервые заговорили еще в августе 2017 года. В СМИ даже публиковалась информация о том, что представители заводов-изготовителей с помощью администрации Приморского края пытались добиться регистрации «серых» кнопок в системе ЭРА-ГЛОНАСС. Было названо официальное представительство завода "Сантел-Навигация», который поставил на Дальний Восток более четырех тысяч устройств в обход так называемого временного порядка.

Однако ЭРА «не видела» данные автомобиля, на которые установлен модуль, закупленный напрямую с завода.

Кроме «Сантела», устройства сюда поставлялись еще с нескольких заводов и поставляются до сих пор заводом ООО «Евро сигнал Технолоджи», поэтому число проблемных «кнопок», гораздо больше четырех тысяч и постоянно растет, перевалив за 20 тысяч.

Однако теперь крупные таможенные брокеры продают устройства по 22 тысячи, и цена все время снижается. По словам экспертов, чтобы защититься от серой кнопки при оформлении машины купленной в Японии, необходимо иметь на руках договор купли продажи и договор возмездного оказания услуг. Последний и является документом подтверждающим, тем, что устройство активировано и что система определит его, если владелец воспользуется аппаратурой

Но как считают продавцы поддержанных машин на Зеленом Углу после того, как дефицит устройств был ликвидирован, покупатели перестали заворачиваться проверкой аппаратуры перед приобретением машин.

«На рынке продается много машин, аппаратура которых не подключена к системе. Это около 50 % машин оснащаются аппаратурой, которая не будет идентифицирована системой. В край продолжают поступать устройства, от одного из завода, который производит эти кнопки для грузовиков, - рассказали дилеры на авторынке. – Визуально определить активировано или нет в системе устройство - невозможно. При этом предъявленные продавцом договора с партнерами «Глонасс» не всегда гарантия подключения. Сегодня не составляет труда подделать печать и подпись. Временный регламент, который сегодня позволяет «жить» правому рулю, а дилерам ввозить качественные поддержанные японские машины, оставил лазейку мошенникам. При оформлении машин и получении документов СБКТС (оформляется для бесконфликтного оформления в таможне ) сертификационные центры по номеру машины не могут увидеть активированную в системе кнопку. Этим пользуются дельцы, которые предъявляют несуществующие договора и некие имитации устройств. Нет у них в дальнейшем и конфликта в таможне. Ведь она при выдаче документов ориентируется лишь на наличии документации СБКТС и активацию кнопки также не проверяет. С такими договорами машины вполне могут продаваться еще несколько лет, так как ГИБДД также не проверяет. Рекомендуем, чтобы покупатели при выборе машины и ее проверке самостоятельно заходили в специальный раздел в меню "Проверка терминалов". Необходимо ввести идентификационный номер устройства (ICCID), и система определит цвет и марку машины. Эта процедура займет максимум 15 минут, но сэкономит время и деньги на приобретение нового устройства».

Однако как выясняется даже проверку на сайте перед покупкой можно обмануть. Дельцы, продающие незарегистрированные кнопки, взяли за основу схему двойников. На один идентификационный номер официального устройства могут посадить до 5 «серых» устройств, поэтому потребитель может видеть устройство в системе, но оно не будет работать. Чтобы не приобрести кнопку двойника, нужно позвонить оператору «ГЛОНАСС» и только после того как он идентифицирует марку и цвет машины можно покупать автомобиль.

Так, что пока только бдительность покупателей может стать их защитой. Но в компании «ГЛОНАСС», должны понимать, что серые схемы оформления машин, поддельные договора и имитации кнопок могут свести на нет все усилия системы «Глонасс» по защите автолюбителей. Лазейки для деятельности теневых продавцов убрать можно. Автомобильное сообщество уже не первый год выступает за то, чтобы узаконить временный порядок и прописать всех для всех структур, коммерсантов регламент проверок и способы взаимодействия устройств «Глонасс».

Пока это не сделано от пробелов временного порядка страдают автомобилисты, уверенные в том, что заплатили за машину с уже всеми благами подключенной кнопки «Глонасс». И им есть что терять. Система после первого масштабного потока критики уже не вызывает народных возмущений, да и преимуществ и дополнительных сервисов становиться все больше. Так с АО «ГЛОНАСС» с 1 июня по 1 июля 2018 г. предложат водителям, чьи автомобили оснащены устройством «ЭРА-ГЛОНАСС», бесплатные консультации по техническим и юридическим вопросам. Как сообщает сайт компании, при нажатии на кнопку SOS в автомобиле вызов будет оперативно обработан и передан специалисту РАТ, который проконсультирует водителя по возникшим неисправностям автомобиля, необходимости выезда технической службы или эвакуатора. Квалифицированные юристы дадут рекомендации, как действовать в случае ДТП, правильно оформить Европротокол, проконсультируют о правомерности применения штрафа и иным вопросам. Также можно получить консультацию юристов при совершении сделки купли-продажи, страховании автомобиля, получении страховых выплат и многим другим вопросам.

Досье "Золотого Рога": В государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» зарегистрировано уже более 2 024 200 единиц транспортных средств. Система «ЭРА-ГЛОНАСС» обработала свыше 1 043 180 вызовов, из которых 12 308 потребовали реагирования экстренных оперативных служб (данные на 9.00 мск 31.05.18). При этом 6 467 вызовов были получены в автоматическом режиме в результате ДТП с сильными повреждениями автомобиля.

Однако кроме опасности лишиться оперативного оказания помощи, автомобилисты также могут столкнуться с проблемами оформления ДТП. Страховщики уже пообещали, что только с подключенным устройством станет возможным использование расширенного Европротокола, в котором компенсация ущерба может достигать 400 000 рублей. Они поясняют, что система может предоставить те самые зафиксированные данные в некорректируемом виде для страховых компаний. Эти же данные могут пригодиться и при обычном разборе аварии — для исключения мошеннических схем.

Количество передаваемых системой параметров ДТП может увеличиваться и помимо минимального набора данных дополняться информацией о силе удара, количестве пристегнутых ремней безопасности, типе топлива, направлении движения, срабатывании электронных систем и других факторах. В случае ДТП формируется стоп-файл, который и будет передаваться в страховую компанию параллельно с основной информацией стандартного вызова ЭРА-ГЛОНАСС. Причем это может быть как предоставлением отдельной услуги, так и расширением функционала уже действующей. ГОСТЫ разработаны, программную платформу готовят, идет тестирование соответствующего оборудования и, возможно, с июня его можно будет купить и поставить самостоятельно.