Коммунисты создают ополчение

Помощник Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА Аркадий ДВОРКОВИЧ не будет вступать в ОНФ, даже если ему предложат это сделать. Как сообщает «Эхо Москвы», об этом Дворкович 3 июня написал в своем микроблоге в Твиттере. «Не вступлю, даже если будет предложение», - таков текст записи Дворковича, размещенной в ответ на вопрос блоггера из Тольятти: «А вы вступите в ОНФ? Вам поступали такие предложения?». Он не одинок.

КПРФ намерена создать народное ополчение в противовес ОНФ, сообщил лидер коммунистов Геннадий ЗЮГАНОВ. «В ответ на ваши попытки прикрыть «Единую Россию» красивыми словами мы поддержали инициативу Нижнего Новгорода, Алтайского края и других регионов создать широкое народное ополчение защиты труда, мира, справедливости и братства всех народов нашей державы», – сказал лидер КПРФ, сообщает «Новый регион».