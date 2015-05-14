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Путин принял отставку губернатора камчатского края Илюхина

14 Мая 2015, 14:02 | Дальний Восток

Президент Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона до проведения выборов. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на Интерфакс.

"Очень большой задел сделан, и хотелось бы эту работу продолжить. В этой связи просил бы вас поддержать решение о том, чтобы пойти досрочно на выборы в этом году", - сказал Илюхин на встрече с президентом.

Он выразил надежду на то, что население края его поддержит.

"В принципе работа организована удовлетворительно, действительно, сделано немало, но сделать нужно будет еще больше, вы понимаете. Край просто в прямом и переносном смысле слова золотой, люди замечательные. Нужно заниматься городом, экономикой, социальной сферой. Давайте, я согласен", - сказал Путин.

На встрече губернатор доложил о социально-экономической ситуации в регионе. "Ситуация в крае стабильная", - заверил Илюхин президента.

Несмотря на сложную зиму, добавил глава региона, Камчатский край прошел этот период без серьезных проблем.

"В сельском хозяйстве импортозамещение дало толчок, на 11% мы подросли. Есть перспективы", - отметил губернатор, заметив, что регион является лидером и по количеству инвестиций.

Кроме того, он обратил внимание на туристическую отрасль Камчатского края, сообщив, что увеличилось число иностранных туристов, посещающих регион.

Со своей стороны пресс-служба Кремля сообщила о подписании Путиным указа "О досрочном прекращении полномочий губернатора Камчатского края", согласно которому принята Илюхина отставка по собственному желанию. Он назначен временно исполняющим обязанности до вступления в должность лица, избранного губернатором края.

Напомним, Илюхин 25 февраля 2011 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края, а 3 марта 2011 года официально вступил в должность губернатора Камчатского края.

Илюхин в последнем выпуске рейтинга эффективности губернаторов, составляемого Фондом развития гражданского общества, занимал 21-е место, находясь в группе глав регионов с "очень высоким рейтингом".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Камчатка  Путин  губернатор  отставка  илюхин 



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