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Путин принял отставку губернатора камчатского края Илюхина
Президент Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона до проведения выборов. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на Интерфакс.
"Очень большой задел сделан, и хотелось бы эту работу продолжить. В этой связи просил бы вас поддержать решение о том, чтобы пойти досрочно на выборы в этом году", - сказал Илюхин на встрече с президентом.
Он выразил надежду на то, что население края его поддержит.
"В принципе работа организована удовлетворительно, действительно, сделано немало, но сделать нужно будет еще больше, вы понимаете. Край просто в прямом и переносном смысле слова золотой, люди замечательные. Нужно заниматься городом, экономикой, социальной сферой. Давайте, я согласен", - сказал Путин.
На встрече губернатор доложил о социально-экономической ситуации в регионе. "Ситуация в крае стабильная", - заверил Илюхин президента.
Несмотря на сложную зиму, добавил глава региона, Камчатский край прошел этот период без серьезных проблем.
"В сельском хозяйстве импортозамещение дало толчок, на 11% мы подросли. Есть перспективы", - отметил губернатор, заметив, что регион является лидером и по количеству инвестиций.
Кроме того, он обратил внимание на туристическую отрасль Камчатского края, сообщив, что увеличилось число иностранных туристов, посещающих регион.
Со своей стороны пресс-служба Кремля сообщила о подписании Путиным указа "О досрочном прекращении полномочий губернатора Камчатского края", согласно которому принята Илюхина отставка по собственному желанию. Он назначен временно исполняющим обязанности до вступления в должность лица, избранного губернатором края.
Напомним, Илюхин 25 февраля 2011 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края, а 3 марта 2011 года официально вступил в должность губернатора Камчатского края.
Илюхин в последнем выпуске рейтинга эффективности губернаторов, составляемого Фондом развития гражданского общества, занимал 21-е место, находясь в группе глав регионов с "очень высоким рейтингом".
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