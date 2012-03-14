Владимир ИЛЮХИН, губернатор Камчатского края: Главное, чтобы люди почувствовали и поверили, что все делается для них

Владимир ИЛЮХИН отстоял на посту губернатора Камчатского края ровно год. Не новый человек для края, с полуостровом у Владимира Ивановича связано более тридцати лет трудового стажа. «Из бывших комсомольских лидеров» – приклеивают ему ярлыки одни. «Слишком мягкий» – опасаются другие. «Власть давно уже живет своими интересами, а население тут ни причем» – ни во что уже не верят третьи. И никакие внешние перемены – новые жилые дома, детские сады, спортивные сооружения, благоустройство – с этой твердой позиции их не свернут.

О силе и слабости власти, инвестиционной привлекательности региона и проектах, которые могут изменить жизнь на Камчатке, «ДК» беседовал с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным.

– Владимир Иванович, если присмотреться к тому, чем занимаетесь вы лично и ваше правительство, то получится, что процентов 75 усилий направлены на решение социальных вопросов. Как вы сами определяете эту пропорцию и хотелось бы ее изменить?

– В момент инаугурации я четко сформулировал то, как вижу свои задачи на посту губернатора – работа правительства будет носить социальный характер. В последние годы власть, в моем понимании, очень задолжала людям. А когда они ощущают социальный дискомфорт, нет диалога, развития… – ничего нет. Люди не видели реальных шагов в решении их проблем, хотя вроде бы газопровод запускается, дороги строятся, жилье. Образовалась какая-то пропасть между тем, что делает власть, и пониманием населения того, что все это в их интересах, для них. Я считаю для себя очень важным, поправить эту ситуацию. Это передовая линия для меня. Главное, чтобы люди почувствовали и поверили, что все делается для них.

У нас шесть основных направлений деятельности правительства, но главные, я их называю «три Д», – дети, дома, дороги. Это все очень близко людям, они могут почувствовать это, ощутить, что власть не просто тратит деньги.

В прошлом году много было сделано в сфере благоустройства, ремонта дорог, вложили в это почти 3 млрд рублей, такого не было никогда. В бюджете этого года также заложены деньги на эти цели. Знаете, с какой проблемой столкнулись? Муниципалитеты оказались просто не готовы к такой работе, они отвыкли от того, что у них могут появиться деньги на то, чтобы приводить в порядок свои населенные пункты. Я собирал глав, мы разговаривали достаточно откровенно. Есть вопросы к их профессионализму. А ведь это непосредственно связанный с людьми уровень управления, и именно там, прежде всего, копятся неуважение к власти, непонимание. Потом все это поднимается выше. Я не жду быстрых результатов, но когда встречаюсь с людьми, чувствую, что какая-то живинка появилась. Маленькая вера в то, что что-то может получиться.

– Такой же подход определяет работу и правительства края? Его сотрудники – ваши единомышленники или подчиненные? Чиновники – чаще всего люди инертные…

– Мой принцип, и я стараюсь его придерживаться, – в правительстве должно быть как можно меньше «варягов». У камчатцев должна появиться вера в себя, в то, что мы сами что-то можем. Меня уже оппозиция начала упрекать, что я кого-то понавез. Но я пригласил камчатских специалистов, тех, кто разъехался с полуострова в поисках лучшей жизни. Я их собирал в Амурской области – северян и «коряков», с которыми работал в Приморском и Хабаровском краях, в Еврейской автономии. Это наши земляки, они вернулись и с успехом работают.

Мои подчиненные знают, что я не очень люблю слово «команда». Командой в футбол хорошо играть, мне важно, чтобы были разные мнения, была инициатива, чтобы было о чем спорить, а решения я приму и возьму на себя ответственность за них. Считаю, важно не задавить чиновника до такой степени, чтобы он не думал, а только рапортовал. Люди немного отвыкли от этого, мне даже приходилось применять кадровые решения в отношении молодых людей, которые на мою просьбу рассказать об их собственном представлении будущего Камчатки говорили: «Мы же так никогда не делали!» Потрясающая фраза. Люди, которые не видят перспектив края, сами ушли, поняли, что нам не по пути. Я люблю, чтобы в работе было доверие, инициатива. Равнодушных терпеть не могу.

Я много встречаюсь с людьми, говорю с ними. Стараюсь и всех своих приучить к тому, что чиновник – это хорошее, уважительное слово. Это не чинуша. Каждый отдельно взятый чиновник представляет власть, и я всех предупредил, что буду выгонять с работы, если будут с людьми общаться по-хамски. Нормальные человеческие, добрые отношения возможны в управлении. Мне самоутверждаться не надо – я такой, какой есть. Я хожу по улицам пешком без охраны. Это не показуха, я так жил всегда – 30 лет на Камчатке и могу спокойно смотреть людям в глаза. Думаю, в основе всего должны лежать простые человеческие отношения, это касается и быта, и работы.

– В чем вы сами видите перспективы развития края?

– Прежде всего, я хочу стабильности. Кто знаком со мной давно, знает мой характер, я даже номеров телефона не меняю. Когда есть стабильность, человек нормально живет, он может думать о перспективах, планировать свою жизнь, выстраивать свою судьбу. Власть может не впопыхах, а целенаправленно принимать управленческие решения, спокойно формировать бюджет. Поэтому, пока мы не достигнем стабильности в экономике полуострова, не обустроим социальную сферу, говорить о прорывных проектах, я считаю, рановато. Хотя уже сегодня есть важные достижения, осязаемые проекты, меняющие жизнь моих земляков к лучшему. Это касается ремонта дорог, строительства жилья . Благодаря позиции Виктора Ивановича ИШАЕВА (я многому у него учусь и не считаю это зазорным, не использовать его опыт было бы неправильно) мы реализуем идею с молодежными домам – всего по программе их будет пять. Первые два дома мы уже заложили, сейчас строители возводят коробки, к осени сдадим. Впервые на Камчатке появится дом для ветеранов. Двадцать лет в регионе никакого социального жилья не строилось. Начинает строиться жилье в районах, в Усть-Камчатске дом заложили. Дальспецстрой за короткие сроки возвел новый жилой микрорайон на Северо-Востоке Петропавловска. Сдаем детские сады.

Одно время даже бизнес на меня обижался, что все внимание уделяется этим вопросам, но мы поговорили и поняли друг друга. Для нас всех важно, чтобы человек проснулся, включил свет, батареи были теплые, в ванной – горячая вода, вышел в подъезд – он чистый и теплый, из подъезда – тротуар почищен…

– Но ведь это забота муниципалитета.

– В таких субъектах, как наш, заботы муниципалитета – это всегда заботы субъекта. Я сегодня две трети времени посвящаю той работе, которой должны заниматься муниципальные образования. Но если они не тянут? Задачи подменять их не стоит. Важно помочь им сдвинуть хозяйство с мертвой точки – ведь лет пятнадцать на Камчатке ничего не вкладывали в ЖКХ, проблемы копились. Без этого мы не сможем никаких инвесторов в край привлечь. Нужна надежная инфраструктура – дороги, электричество, коммунальное хозяйство – все это должно работать, как хорошие часы. Когда мы приблизимся к этому, я буду считать функцию власти выполненной.

Сегодня можно много говорить об экономике, но я считаю – в основе всего лежит человеческий фактор. Если у нас не будет стабильного населения, людей, которые удовлетворены своей жизнью и способны решить задачи, если мы не вырастим их, не научим, ничего не будет в экономике. Приезжими работниками и иностранцами территорию не освоить и не защитить.

– Но за последние 10 лет с Камчатки уехало 38 тыс. человек.

– Я очень надеюсь, что хотя бы через год-два нам удастся ситуацию переломить. Камчатка, действительно, стареет, средний возраст – за 40, а был период, когда был 27 лет, и образовательный уровень населения был высочайшим. Культурная жизнь бурлила. С начала перестройки Камчатку покинули 93 тысячи человек, не видевших перспектив жизни здесь. У нас большое количество пенсионеров, которые не могут уехать на материк. Сейчас мы выдаем жилищные сертификаты тем, кто встал на очередь в 1997 году. Средства, которые выделяет федеральный центр, не позволяют эту проблему решить.

Но, с другой стороны, с 80 годов люди начали жить здесь оседло, в семьях уже несколько поколений, которые заработали на квартиру, машину, дачу и не хотят отсюда уезжать. В целом сформирован некий класс со средним достатком. Это люди инициативные, которые имеют возможность обеспечить себя и свою семью всем необходимым. Я понимаю, что на их плечах развитие предпринимательства, они формируют спрос, нам нужно делать все, чтобы их круг расширялся.

– Каков портрет камчатского среднего класса? Кто эти люди?

– Структура бизнеса Камчатки в корне отличается от материковой. В основном те, кого можно причислить к среднему классу, – это люди, которые имели отношение к рыбопромышленному комплексу. Многие зарабатывали капитал в смутные 90-е годы. Но сегодня в отрасли сформированы правила, позволяющие выстраивать перспективы бизнеса на многие годы вперед. У этих людей появилась вера во власть. В прошлом году мы запустили два современных рыбообрабатывающих завода. Еще три строятся. Причем один из них стоимостью в полтора миллиарда рублей. Такие деньги вкладывать в пищевое предприятие бизнес просто не стал бы, если бы не верил в будущее. И эти инвестиции пришли не в Петропавловск, а на побережье – это Озерная, Ивашка, Карага. Мы готовы вести самый конструктивный диалог с теми, кто создает новые рабочие места, идти навстречу, обеспечивать все преференции, которые в компетенции региональной власти.

Хорошие перспективы для региональных инвесторов в сельскохозяйственной отрасли. В прошлом году в крае введен в строй свинокомплекс на 12 тыс. голов. Мы нашли возможность поддержать этот инвестпроект, предусмотрели налоговые льготы для крупных социально значимых проектов в сфере сельского хозяйства. В Малках скоро будет запускаться откормочный комплекс для крупного рогатого скота на 900 голов. Это все говорит о том, что бизнес получает развитие, предприниматели могут рассчитывать на поддержку и активно осваивают новые горизонты. Мы лицом к ним, и они к нам.

Долгое время в крае в тяжелом положении была перерабатывающая промышленность. Сегодня те, кто работает в этом производстве, создали ассоциацию, взаимодействуют между собой. Мы организуем свою краевую ярмарку. Власть и бизнес стали говорить на одном языке. Это тот самый средний класс, за ним будущее. Ведь будут предприниматели, будет стабильная работа у людей, будет достаток, будет Камчатка. И здесь никаких иных мыслей быть не может. Хотя проблемы есть, безусловно. Зачастую все упирается в финансирование, не все банки, даже федеральные, готовы инвестировать в Камчатку. Сейчас мы пытаемся запустить тепличное хозяйство. Это непросто, ведь сегодня привезенные китайские овощи стоят дешевле, чем выращенные здесь. Но мы готовы дотировать наших производителей, чтобы они могли конкурировать по цене. В мае начнем устанавливать теплицы в Эссо, и свежие овощи оттуда пойдут на север по нормальной цене. Ставим задачу в течение двух лет запустить теплицы в Елизовском районе, сейчас ищем инвестора. В сельскохозяйственной отрасли есть приоритеты: будем развивать оленеводство – это бизнес для определенной категории людей, ведущих традиционный образ жизни. Второе – все, что касается мясомолочного производства. У нас есть возможность обеспечить каждому ребенку по стакану свежего, а не порошкового молока в день. Запустили новые программы по молоку, производству яиц.

– Может ли туризм стать опорой экономики?

– У края есть огромные возможности для того, чтобы развивать массовый туризм. Но необходимо решить как минимум два коренных вопроса. Во-первых, нужно вложить колоссальные деньги в создание инфраструктуры, во-вторых, на Камчатку слишком дорого добираться. Государство субсидирует перелеты для молодежи и пенсионеров, экономически активное население получается отрезанным. Платить по 60 тысяч за эконом-класс в летний период мало кто захочет. Если бы был решен вопрос снижения тарифов на авиаперелеты на Камчатку, хотя бы для тех туристов, кто приобрел путевки на наши базы отдыха, это было бы живое участие РФ в развитии Камчатки. Тогда можно строить санатории, горнолыжные курорты, доступные для большого числа граждан.

У нас есть несколько серьезных проектов в этой сфере. Сейчас идет активное обсуждение инвестроекта «Алые паруса», стоимость которого порядка 3 млрд рублей. Это комплекс рекреационных и культурных объектов в Паратунской долине. Правительство края уже выделило 100 млн рублей на подготовку инфраструктуры, остальное вкладывает бизнес. Надеюсь, что к 2014 году мы построим первые объекты.

Второй проект будет реализован в районе горы Морозной. Здесь предполагается строительство нескольких объектов, общей стоимостью 25 млрд рублей. Это долгосрочный проект, к нему уже проявляют активный интерес иностранные инвесторы. Но мы не зацикливаемся на этих глобальных планах. У нас только в городе четыре хороших горнолыжных спуска, поэтому разрабатываем краевую программу, которая позволит приобрести подъемники за счет бюджетных средств. Мы передадим их бизнесу, пусть на этот скелет наращивают свою инфраструктуру, обеспечивающую сервис – гостиницы, кафе, развлечения.

Параллельно пытаемся решать транспортную проблему. Планируем, что через наш аэропорт будут летать самолеты на Анкоридж, в летний период – в Ниигату, прорабатываем возможность организации прямого сообщения с Китаем. Планов много.

– В последние годы важным элементом экономики полуострова становится горнорудная отрасль. Можно уже говорить о том, что она диверсифицирует экономику края?

– По прогнозам, в недрах Камчатского края содержится порядка 1 тыс. тонн рудного золота. В прошлом году мы запустили рудник «Асачинский», который строился 19 лет. Работы ведутся на Аметистовом, он будет запускаться в 13-м году, на выходе еще три инвестиционных проекта в центральной Камчатке. По расчетам, к 2020 году мы можем выйти на добычу 25 тонн металла. При этом уже нигде в мире нет таких богатых месторождений, как у нас, с содержанием 45 граммов на тонну.

У нас хорошие перспективы, хотя сдерживающих факторов достаточно: отсутствие транспортной сети, локальная энергетика. В энергетике на перспективу мы не связываем больших надежд с газом. Его запасов сегодня на Камчатке на 15 лет, и этого времени достаточно, чтобы мы могли спокойно позаниматься альтернативой. Я ее вижу в приливной энергетике. Мы уже вели предварительные переговоры с корейскими инвесторами о строительстве приливной станции в Пенжинской губе. Она может стать колоссальным по экономической значимости проектом, который в будущем может заместить дешевой электроэнергией мощности, вырабатываемые Билибинской АЭС, подать энергию на Магадан, Чукотку, север Камчатки. Необходимо будет только построить ЛЭП. При этом уже сегодня существуют технологии накопления и перевозки энергии в аккумуляторах, поэтому энергию можно будет и экспортировать. Южная Корея этим занимается.

Вообще развитие горнорудного комплекса даст новую жизнь Камчатке на многие десятилетия. Поэтому наша задача – прилагать максимум усилий к развитию инфраструктуры, в том числе на условиях частно-государственного партнерства. Первый такой проект мы запускаем в авиации, будем строить аэровокзальный комплекс, где 51% будет принадлежать правительству края, остальное – двум частным компаниям. Сейчас идут проектные работы, к концу года должны начать строить. В итоге к 2014 году получим в комплексе новые аэровокзал и взлетно-посадочную полосу, строительство которой финансируется из федерального бюджета.

– Определенные надежды Камчатка связывает с развитием мореходного комплекса. Тем не менее проект создания в Петропавловске-Камчатском свободной экономической зоны не получил развития, какова здесь перспектива?

– Для нас это важнейший проект. Если получит развитие Северный морской путь, то на востоке страны найти более удобный порт, чем Петропавловск-Камчатский, невозможно. Этот вопрос обсуждаем на серьезном уровне – в Министерстве иностранных дел, Минтрансе России и ощущаем поддержку. Нужно готовиться к тому, чтобы развивать перевозки по Севморпути. В прошлом году впервые в истории несколько рыболовецких компаний края провезли по нему рыбу – за 23 дня вместо полутора месяцев через Владивосток и значительно дешевле. Сегодня рассматривается вопрос о том, чтобы для такой категории грузоотправителей сделать льготные расценки на фрахт. Это станет реальным стимулом для поставки рыбы на российские рынки.

Петропавловск-Камчатский может стать портом-хабом. Для переработки грузов потребуется строительство новых терминалов. Это становится актуальным и с перспективой освоения углеводородных запасов Камчатского шельфа. «Газпром» начал бурение на шельфе Охотского моря. Если запасы подтвердятся, придется тащить трубу сюда, строить завод по сжижению газа, возможности порта вырастут в разы. На этот проект будут завязаны крупнейшие компании.

Так что будущее у Камчатки очень хорошее, нужно в это верить и делать все, чтобы эта вера была у самих жителей полуострова. Инвестиции, вложенные в край, изменят экономику, а значит, и жизнь людей, связавших свою судьбу с Камчаткой.

Досье «ДК»

Илюхин Владимир Иванович родился 25 июня 1961 года. Окончил Хабаровский институт народного хозяйства и Дальневосточную академию государственной службы. С 1983 года работал инструктором отдела, начальником штаба комсомольской стройки Петропавловского горкома ВЛКСМ Камчатской области. Позднее несколько лет был заведующим отделом обкома ВЛКСМ Камчатской области. С 2000-го в течение почти трех лет руководил управлением промышленности, предпринимательства, энергетики и минерально-сырьевых ресурсов администрации Камчатской области. С 2002 г. по 2007 год занимал должность главного федерального инспектора по Корякскому автономному округу. В январе 2008 года назначен на должность главного федерального инспектора в Республике Саха (Якутия), в июле 2009 года стал главным федеральным инспектором по Камчатскому краю.

3 марта 2011 года официально вступил в должность губернатора Камчатского края.

Досье «ДК»

Камчатский край образован 1 июля 2007 года в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа. Площадь территории края превышает 464 тыс. кв. км (2,8% территории РФ). Численность постоянного населения – 345 тыс. человек (0,2% населения России). Численность коренных малочисленных народов Cевера составляет 15475 человек.

Основу экономики территории составляет рыбная промышленность. В территориальной структуре российской экономики региональный рыбопромышленный комплекс добывает 20% водных биологических ресурсов и выпускает 16% товарной пищевой рыбной продукции страны.

В Камчатском крае разведано 12 месторождений термальных и теплоэнергетических вод, выявлены и в различной степени изучены 10 месторождений и 22 перспективных участка и площади коренного золота. Имеются остаточные запасы россыпной платины, изучается рудопроявление коренной платины с прогнозными ресурсами 30 т.

Камчатка – одна из крупнейших никеленосных провинций, по масштабам оруденения занимающая 3-4-е место в мире в ряду месторождений руд этого класса. Прогнозные ресурсы суши Камчатского полуострова по углеводородному потенциалу оценивается в 150 млн тонн нефти и около 800 млрд кубометров газа. Край обеспечен всеми видами строительных материалов, за исключением сырья для производства цемента. Для производства строительных материалов на территории Камчатского края разведано более 50 месторождений.

Полуостров имеет уникальные рекреационные ресурсы для развития туризма. Мягкая снежная зима, заснеженные даже в летнее время склоны вулканов дают возможность для организации круглогодичного горнолыжного туризма, строительства горнолыжных курортов. Привлекательны для гостей полуострова термальные источники и природные парки. Камчатская Долина Гейзеров признана в 2008 году одним из 7 чудес России.

Лариса ЛАРИНА, «Дальневосточный капитал».