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Виктор Ишаев проинспектировал судостроительный комплекс "Звезда"

14 Февраля 2013, 13:40 | Дальний Восток

Министр РФ по развитию Дальнего Востока, полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев посетил Дальневосточный завод «Звезда» в Большом Камне. Министра сопровождали первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко и вице-губернатор Владимир Балан.

Виктор Ишаев начал свой визит с посещения строительной площадки судостроительного комплекса «Звезда», где осмотрел строительство корпуса обрабатывающих устройств. Заместитель генерального директора ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС) Юрий Фильченок доложил, что идет строительство первого этапа, возводится блок корпусообрабатывающих производств и окрасочных камер. Площадь задействованного участка – более 13 гектаров.

Затем министр РФ по развитию Дальнего Востока отправился на завод «Звезда», там посетил эллинг, где ведется строительство двух судов бонопостановщиков. Также строится танкер ледового класса для «Роснефти», который сможет перевозить четыре вида нефтепродуктов и снабжать ими поселки, находящиеся на побережье Охотского моря.

В ходе визита неоднократно подчеркивалось, что строительство верфи – значимый инвестиционный проект для Приморского края. В перспективе судостроительный комплекс «Звезда» будет готов развернуть строительство танкеров водоизмещением до 350 тысяч тонн, газовозов, других судов ледового класса и нефтяных морских платформ, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Дальневосточный завод «Звезда» — ведущее предприятие по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на Дальнем Востоке специализирующееся на ремонте, переоборудованию и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев.

Фото с сайта администрации Приморского края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: Александр Костенко  Виктор Ишаев  Владимир Балан  судостроительный комплекс «Звезда» 



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