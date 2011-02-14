"Грамота доверия" Союза журналистов России вручена Виктору Ишаеву

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев получил награду от Союза журналистов России.

Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов вручил полпреду «Грамоту доверия».

Вручение грамот состоялось 11 февраля в ходе церемонии вручения журналистской премии «Золотое перо России» и XXI-го Благотворительного бала прессы, которые прошли в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве. Премии журналистского сообщества «Грамота доверия» в этом году вручались впервые.

Объясняя, почему СЖР назвал свою новую награду «Грамота доверия», Всеволод Богданов сказал: «Мы хотим, чтобы были люди в политике, во власти, в науке, которым мы безупречно верим, доверяем». По его словам, «грамоты доверия» вручаются за открытость, верность делу, активную жизненную позицию и являются данью уважения и знаком признания заслуг.