Поднимать уровень жизни на Дальнем Востоке чиновники Минвостокразвития начали с себя

Минвостокразвития РФ через свою пресс-службу сообщило, что там продолжают свою работу над проектом «Дальневосточный призыв». Целью данного проекта, организованного ведомством, является информирование граждан России о преимуществах жизни на Дальнем Востоке.

В частности, на прошедшей неделе в министерстве состоялось рабочее совещание с экспертами АСИ, рекрутинговых, PR, IT компаний по вопросу организации проекта. Были обсуждены задачи организации портала проекта, технологии вовлечения желающих в проект, формирования удобного информационного ресурса о преимуществах жизни на территории Дальнего Востока.

Между тем новый состав чиновничьей команды Минвостокразвития в кратчайшие сроки добился первого реального и прорывного результата - рост заработной платы 194 чиновников составил 228,3% к уровню прошлого года, сообщает ИА Vladnews со ссылкой на официальный сайт Росстата.

Средняя месячная зарплата в 133 396 руб. нынешних сотрудников аппарата Минвостокразвития и не снилась их скромным предшественникам из команды Виктора ИШАЕВА. Чиновники обновленного министерства ворвались в пятерку зарплатных лидеров в Российской Федерации, пока пропустив вперед только аппараты администрации президента и правительства, Счетной палаты и МЧС.

Теперь дело за малым: столь же быстро помочь с ростом доходов у всех остальных, еще остающихся жить в тихоокеанских регионах страны, замечает портал.

Кроме того, как сообщал сайт Zrpress.Ru, Минвостокразвития начинает фактический переезд из Хабаровска во Владивосток. Как заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА, дополнительных затрат в связи с переездом не возникнет, изменения штатной численности министерства по развитию Дальнего Востока также не произойдет.

По некоторым данным, владивостокский офис министерства разместится в одном из самых современных в городе бизнес-центров - Fresh Plaza.

Александр Галушка также отметил, что его штаб-квартира будет одновременно и в Хабаровске, и во Владивостоке, и в Москве. А в дальнейшем представительства министерства появятся в каждом регионе Дальнего Востока.

Александр Галушка дал высокую оценку экономическому эффекту инфраструктуры, которая была создана во Владивостоке к саммиту АТЭС.

«Потенциал той инфраструктуры, которая создана, высок. Это инфраструктура мирового уровня, и мы рассчитываем, что размещение части подразделений министерства во Владивостоке в том числе позволит гораздо более результативно использовать эту инфраструктуру с учетом того, что те подразделения министерства, которые будут во Владивостоке, будут выполнять роль фронт-офиса во взаимодействии с инвестиционным сообществом», - сказал министр.

Несколько ранее тот же сайт Zrpress.Ru сообщал, что корреспонденту портала удалось поговорить с чиновником Минвостокразвития, который на условиях конфиденциальности сообщил, что, дескать, министру по душе «продвинутый и бурно развивающийся портовый Владивосток, нежели консервативный и малоперспективный Хабаровск», и новоиспеченные сотрудники министерства всячески настаивают на переезде. Кроме того, министру вроде как не очень уютно работать рядом с новым же полпредом, который имеет намного больший политический вес, чем Галушка.

Zrpress.Ru также предположил, что разделение главных офисов министерства между Хабаровском и Владивостоком вызовет неминуемую чехарду в документообороте и очевидные сложности с перемещением чиновников между городами. В этой связи вполне имеет право на жизнь, считает Zrpress.Ru, такая версия: Минвостокразвития во главе с министром реально будет работать во Владивостоке, а некий допофис в Хабаровске останется в основном для того, чтобы не снижать административный вес Хабаровска и не обижать хабаровчан.

Евгений ИТАРОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.